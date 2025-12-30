ΤΟΥΡΚΙΑ

Νεκροί σε σύγκρουση με ενόπλους του «Ισλαμικού Κράτους»

Εννιά άτομα σκοτώθηκαν χτες στη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης σε σπίτια μελών του «Ισλαμικού Κράτους» στην επαρχία Γιάλοβα της Τουρκίας (στα παράλια της Θάλασσας του Μαρμαρά), με την κυβέρνηση Ερντογάν να επαναφέρει τις δεσμεύσεις της για συνέχιση του «αγώνα μας ενάντια στην τρομοκρατία».

Ο υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγια δήλωσε ότι στη διάρκεια της επιχείρησης «τρεις ηρωικοί αστυνομικοί μας έπεσαν νεκροί», ενώ τραυματίστηκαν οκτώ αστυνομικοί και ένας φρουρός μας. Ανακοινώθηκε ακόμα ότι κατά την αστυνομική επιχείρηση συνελήφθησαν πέντε άτομα.

Να σημειωθεί ότι την Παρασκευή το γερμανικό ΥΠΕΞ σε ταξιδιωτική του οδηγία συνέστησε «ιδιαίτερη προσοχή» στους Γερμανούς που επισκέπτονται την Τουρκία, επισημαίνοντας «κίνδυνο τρομοκρατικών επιθέσεων» και αποθαρρύνοντας τα μη απαραίτητα ταξίδια στη μεθόριο με Ιράκ και Συρία.