Τρίτη 30 Δεκέμβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 23
ΔΙΕΘΝΗ
ΤΟΥΡΚΙΑ
Νεκροί σε σύγκρουση με ενόπλους του «Ισλαμικού Κράτους»

Εννιά άτομα σκοτώθηκαν χτες στη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης σε σπίτια μελών του «Ισλαμικού Κράτους» στην επαρχία Γιάλοβα της Τουρκίας (στα παράλια της Θάλασσας του Μαρμαρά), με την κυβέρνηση Ερντογάν να επαναφέρει τις δεσμεύσεις της για συνέχιση του «αγώνα μας ενάντια στην τρομοκρατία».

Ο υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγια δήλωσε ότι στη διάρκεια της επιχείρησης «τρεις ηρωικοί αστυνομικοί μας έπεσαν νεκροί», ενώ τραυματίστηκαν οκτώ αστυνομικοί και ένας φρουρός μας. Ανακοινώθηκε ακόμα ότι κατά την αστυνομική επιχείρηση συνελήφθησαν πέντε άτομα.

Να σημειωθεί ότι την Παρασκευή το γερμανικό ΥΠΕΞ σε ταξιδιωτική του οδηγία συνέστησε «ιδιαίτερη προσοχή» στους Γερμανούς που επισκέπτονται την Τουρκία, επισημαίνοντας «κίνδυνο τρομοκρατικών επιθέσεων» και αποθαρρύνοντας τα μη απαραίτητα ταξίδια στη μεθόριο με Ιράκ και Συρία.

    

Κορυφή σελίδας
ΚΟΣΜΟΣ
Διαβάστε σήμερα...
Η Κίνα ξεκίνησε γυμνάσια με αληθινά πυρά γύρω από την Ταϊβάν
Σχέδια και απειλές για νέο μπουρλότο στη Μέση Ανατολή
 Οι Βρυξέλλες ζητούν εξηγήσεις και επιφυλάσσονται να απαντήσουν
 «Λάδι στη φωτιά» των ανταγωνισμών με την αναγνώριση της Σομαλιλάνδης
 Πρώτο και ενισχυμένο το κόμμα του Κούρτι
 «Κατάπαυση πυρός» και νέες καταγγελίες παραβίασης
 Αφημένοι στην τύχη τους σε πλημμύρες και χιονοθύελλες
 Εντονη αντίδραση της Χεζμπολάχ για τον αφοπλισμό
 Παραιτήθηκε ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας εν μέσω οικονομικής κρίσης
 Νέα αιματηρή καταστολή κινητοποιήσεων
 Για «χτύπημα σε μεγάλη εγκατάσταση» μιλά ο Τραμπ
 Απεργιακές κινητοποιήσεις ενάντια στις αυξήσεις στο αέριο
 Εκτροχιασμός τρένου με 13 νεκρούς και 98 τραυματίες
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ