ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ

Για «χτύπημα σε μεγάλη εγκατάσταση» μιλά ο Τραμπ

Για χτύπημα σε ένα «μεγάλο εργοστάσιο ή μεγάλη εγκατάσταση» στη Βενεζουέλα μίλησε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στη διάρκεια συνέντευξής του την Παρασκευή, στο ραδιοφωνικό δίκτυο WABC και αναφερόμενος στις επιχειρήσεις που συνεχίζουν οι αμερικανικές Ενοπλες Δυνάμεις κατά δικτύων διακίνησης ναρκωτικών. Χτες, όταν κλήθηκε να απαντήσει σε νέα σχετική ερώτηση, είπε, πάλι αόριστα, ότι «υπήρξε μια μεγάλη έκρηξη στην περιοχή της αποβάθρας, όπου φόρτωσαν σκάφη με ναρκωτικά».

Μέχρι χτες, πάντως, τη σχετική είδηση δεν είχε επιβεβαιώσει - ούτε και διαψεύσει - κάποιος, ούτε από την κυβέρνηση της Βενεζουέλας. Θυμίζουμε ότι στα ανοικτά της λατινοαμερικανικής χώρας έχει συγκεντρωθεί τεράστια δύναμη του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού.

Στο μεταξύ, την αλληλεγγύη της στον λαό της Βενεζουέλας εκφράζει με ανακοίνωσή της η Κομμουνιστική Πρωτοβουλία Κύπρου. «Στεκόμαστε στο πλευρό των εργαζομένων, των λαϊκών στρωμάτων και των κομμουνιστών της Βενεζουέλας, στον αγώνα τους για ειρήνη και λαϊκή κυριαρχία. Καλούμε τις εργατικές και λαϊκές δυνάμεις στην Κύπρο και διεθνώς να δυναμώσουν την αλληλεγγύη απέναντι στον ιμπεριαλισμό και τις παρεμβάσεις που θέλουν να καθυποτάξουν λαούς και χώρες. Ο λαός της Βενεζουέλας είναι ο μόνος που δικαιούται να καθορίσει τις εξελίξεις στην πατρίδα του» τονίζει μεταξύ άλλων.