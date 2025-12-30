ΗΠΑ

Αφημένοι στην τύχη τους σε πλημμύρες και χιονοθύελλες

Μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές που πλήττουν την Καλιφόρνια εδώ και χρόνια, αυτά τα Χριστούγεννα ακολούθησαν καταστροφικές πλημμύρες. Σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, οι πλημμύρες στη νότια Καλιφόρνια προκάλεσαν τον πνιγμό τουλάχιστον τριών ηλικιωμένων, εκτεταμένες πλημμύρες και υλικές ζημιές, καθώς το νερό σε αρκετές περιοχές της Κομητείας του Λος Αντζελες ξεπέρασε τα 27 κυβικά εκατοστά.

Ανήμερα τα Χριστούγεννα έμειναν χωρίς ρεύμα πάνω από 100.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις, ενώ η δήμαρχος του Λος Αντζελες κήρυξε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, ζητώντας από όλους να περιορίσουν στο ελάχιστο δυνατό τις μετακινήσεις. Η παραθαλάσσια πόλη Σάντα Μόνικα και η λεκάνη του Λος Αντζελες ήταν οι περιοχές που διέτρεξαν τον υψηλότερο κίνδυνο.

Το Σαββατοκύριακο βρέθηκαν στο έλεος της βαρυχειμωνιάς πολλές περιοχές της Νέας Υόρκης και του Νιου Τζέρσι. Οπως έγινε γνωστό, αποφασίστηκε η επιβολή κατάστασης έκτακτης ανάγκης από την Κυριακή, λόγω σφοδρών χιονοπτώσεων που μέχρι χτες είχαν προκαλέσει την ακύρωση χιλιάδων πτήσεων.

Νεκροί σε Ισπανία και σκανδιναβικές χώρες

Νεκρούς και αγνοούμενους άφησε πίσω της η κακοκαιρία σε Ισπανία και Σκανδιναβία το Σαββατοκύριακο. Στη νότια Ισπανία τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του σε πλημμύρες μετά από καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις, ενώ 2 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται.

Δρόμοι πολλών χωριών σε Μάλαγα και Γρανάδα πλημμύρισαν, ενώ έντονες βροχοπτώσεις σημειώθηκαν κατά μήκος των ακτών της περιοχής της Βαλένθια και στην περιοχή της Μούρθια.

Παράλληλα, 3 άτομα έχασαν τη ζωή τους και χιλιάδες νοικοκυριά έμειναν χωρίς ρεύμα από την καταιγίδα «Γιοχάνες», που έπληξε μεγάλο μέρος του βόρειου τμήματος της Σουηδίας και τη δυτική Φινλανδία την Παρασκευή και το Σάββατο.

Ενας άνδρας περίπου 60 ετών, ο οποίος εργαζόταν στο δάσος, σκοτώθηκε από πτώση δέντρου, υποκύπτοντας στα τραύματά του στο νοσοκομείο το Σάββατο στο Χόφορς της Σουηδίας. Νωρίτερα, άνδρας είχε καταπλακωθεί από δέντρο στο χιονοδρομικό κέντρο Κούνγκσμπεργετ, ενώ ένας εργαζόμενος του παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας «Hemab» επίσης σκοτώθηκε από δέντρο που ξεριζώθηκε λόγω των ισχυρών ανέμων.