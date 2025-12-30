Τρίτη 30 Δεκέμβρη 2025
ΜΕΞΙΚΟ
Εκτροχιασμός τρένου με 13 νεκρούς και 98 τραυματίες

Επιβατικό τρένο που εκτελούσε δρομολόγιο από Σαλίνα Κρους προς Κοατσακοάλκος στην πολιτεία Οαχάκα του νότιου Μεξικού εκτροχιάστηκε την Κυριακή, με αποτέλεσμα 13 άνθρωποι να σκοτωθούν και άλλοι 98 να τραυματιστούν. Η γραμμή αυτή, που συνδέει τον Ειρηνικό με τον Κόλπο του Μεξικού, είχε εγκαινιαστεί μόλις το 2023 και αυτό είναι το δεύτερο σημαντικό περιστατικό εκεί μέσα σε λίγες μέρες, καθώς στις 20 Δεκέμβρη είχε σημειωθεί σύγκρουση τρένου με φορτηγό, χωρίς θύματα.

Στο τρένο επέβαιναν συνολικά 250 επιβάτες, ενώ οι τραυματίες διακομίστηκαν σε δύο δημόσια νοσοκομεία. Η σοσιαλδημοκράτης Πρόεδρος της χώρας Κλαούντια Σεϊνμπάουμ και η γενική εισαγγελέας Ερνεστίνα Γκοντόι ανακοίνωσαν ότι έχουν ξεκινήσει έρευνες από ομοσπονδιακές και πολιτειακές αρχές για να διαπιστωθούν τα αίτια του δυστυχήματος. Υπό διερεύνηση είναι η ίδια η κατασκευή της γραμμής και αν υπήρχαν τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας.

Το θέμα πάντως έχει γίνει αντικείμενο ενδοαστικής διαμάχης, με ηγετικά στελέχη της αντιπολίτευσης να κατηγορούν συγγενικά πρόσωπα του σοσιαλδημοκράτη πρώην Προέδρου Μανουέλ Ομπραδόρ που αναλάμβαναν σιδηροδρομικά έργα, ενώ βγήκε στη δημοσιότητα και τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ τους κατά την οποία μιλάνε ειρωνικά για το ενδεχόμενο εκτροχιασμού τρένου.

    

