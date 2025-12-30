ΛΙΒΑΝΟΣ - ΙΣΡΑΗΛ

Εντονη αντίδραση της Χεζμπολάχ για τον αφοπλισμό

Τον τραυματισμό ενός κυανόκρανου της αποστολής του ΟΗΕ στον Λίβανο, UNIFIL, προκάλεσαν ισραηλινά πυρά την Παρασκευή, στο φόντο της συνεχιζόμενης επιθετικότητας και των απειλών του Ισραήλ για κλιμάκωση των επιθέσεων με πρόσχημα τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ.

Η εξέλιξη σημειώνεται παράλληλα με τις εντατικές προσπάθειες του στρατού του Λιβάνου να ολοκληρώσει μέχρι αύριο Τετάρτη την απομάκρυνση όπλων από μη κρατικές δυνάμεις ασφαλείας (συμπεριλαμβανομένης της Χεζμπολάχ) νότια του ποταμού Λιτάνι μέχρι τα σύνορα με το Ισραήλ, όπως προβλέπει το σχέδιο που ανακοίνωσε τον περασμένο Αύγουστο ο Λιβανέζος Πρόεδρος Ζοζέφ Αούν.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι επόμενες κινήσεις στον Λίβανο, τις οποίες θα συζητούσε μεταξύ άλλων χτες το βράδυ στη Φλόριντα ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπ. Νετανιάχου με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντ. Τραμπ, απασχολούν την ηγεσία της Χεζμπολάχ. Ο αρχηγός της οργάνωσης, σεΐχης Ναΐμ Κασέμ, σε διάγγελμα που έκανε την Κυριακή κατηγόρησε το Ισραήλ ότι παραβιάζει συνεχώς τη συμφωνία εκεχειρίας της 27ης Νοέμβρη 2024, καταγγέλλοντας παράλληλα με δριμύτητα το σχέδιο ΗΠΑ - Ισραήλ για αφοπλισμό της οργάνωσής του.

Αποδοκίμασε έτσι τη στάση της κυβέρνησης του Αούν και του πρωθυπουργού Ναουάφ Σαλάμ στο θέμα αυτό, τονίζοντας πως «το να απαιτήσεις αποκλειστικό κρατικό έλεγχο όπλων ενώ το Ισραήλ διαπράττει επίθεση και η Αμερική επιβάλλει τη θέλησή της στον Λίβανο, αφαιρώντας του την εξουσία, σημαίνει ότι δεν δουλεύεις για το συμφέρον του Λιβάνου αλλά μάλλον γι' αυτά που θέλει το Ισραήλ».

«Η ανάπτυξη του λιβανέζικου στρατού νότια του ποταμού Λιτάνι απαιτούνταν μόνο σε περίπτωση που το Ισραήλ θα τηρούσε τις δεσμεύσεις του... Σταματώντας την επίθεση, αποχωρώντας από τις (σ.σ. πέντε στρατηγικές λοφώδεις) περιοχές του νότιου Λιβάνου, απελευθερώνοντας αιχμαλώτους και ξεκινώντας την ανοικοδόμηση», τόνισε ο Κασέμ στο διάγγελμά του, προσθέτοντας:

«Οσο ο Ισραηλινός εχθρός δεν εφαρμόζει κανένα από τα βήματα της συμφωνίας, ο Λίβανος δεν απαιτείται να πάρει κανενός είδους δράση προτού οι Ισραηλινοί τηρήσουν αυτά στα οποία έχουν δεσμευτεί».

Εγκρίθηκε το νομοσχέδιο για την τραπεζική κρίση

Την Παρασκευή το υπουργικό συμβούλιο του Λιβάνου ενέκρινε κατά πλειοψηφία νομοσχέδιο για τη διαχείριση της εξαετούς κρίσης με υποτιθέμενο στόχο τον «διαμοιρασμό των βαρών».

Οι μικρομεσαίοι καταθέτες που το 2019 έχασαν την πρόσβαση στις καταθέσεις τους θα μπορούν να κάνουν σταδιακή ανάληψη στα ποσά που είχαν μέχρι τότε, με όριο τα 100.000 δολάρια, σε τετραετή περίοδο (δηλαδή ...έως το 2030). Οι πλουσιότεροι καταθέτες (που αποτελούν το 15% του συνόλου) θα λάβουν και εκείνοι τα χρήματά τους σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, παίρνοντας μέχρι τότε ως αντάλλαγμα εγγυήσεις κρατικών ομολόγων για ποσά άνω των 100.000 δολαρίων που είχαν στους λογαριασμούς τους από αποθεματικά ύψους 50 δισ. δολαρίων που έχει η Κεντρική Τράπεζα Λιβάνου.

Προβλέπεται επίσης για ορισμένους πολιτικούς ή αξιωματούχους και μεγαλομετόχους, που πρόλαβαν πριν τα κάπιταλ κοντρόλ να βγάλουν τα χρήματά τους σε τράπεζες του εξωτερικού, να τα «μεταφέρουν» πίσω σε διάστημα τριών μηνών, ειδάλλως θα κληθούν να πληρώσουν «πρόστιμα».