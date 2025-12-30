ΙΡΑΝ

Παραιτήθηκε ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας εν μέσω οικονομικής κρίσης

Υπό την πίεση του Ισραήλ και των ΗΠΑ για νέα φάση πιθανών στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον νευραλγικών «στόχων» του πυραυλικού βαλλιστικού προγράμματος, και στο φόντο των ασφυκτικών αμερικανικών κυρώσεων, ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας του Ιράν, Μοχάμεντ Ρεζά Φαρζίν, υπέβαλε χτες την παραίτησή του, σύμφωνα με ρεπορτάζ της ιρανικής κρατικής τηλεόρασης.

Νωρίτερα είχαν πραγματοποιηθεί μαζικές διαδηλώσεις και απεργία καταστηματαρχών στην Τεχεράνη και σε άλλες πόλεις, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την οικονομική κρίση που πλήττει τη χώρα, την ακρίβεια και τις υποτιμήσεις του εθνικού νομίσματος.

Τη Κυριακή το ιρανικό ριάλ βυθίστηκε ακόμα περισσότερο, με την ισοτιμία του έναντι του αμερικανικού δολαρίου να γνωρίζει ρεκόρ πολλών ετών, φτάνοντας στα 1,42 εκατομμύρια. Τη Δευτέρα, ένα δολάριο είχε συναλλαγματική ισοτιμία με 1,38 εκατομμύρια ριάλ. Ας επισημανθεί ότι πριν 10 χρόνια, όταν είχε ανακοινωθεί η διεθνής συμφωνία για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, η ισοτιμία του ριάλ με το δολάριο ήταν ένα δολάριο προς 32.000 ριάλ.

Πριν μερικές μέρες ανακοινώθηκε ότι ο πληθωρισμός έφτασε στο 42,2% σε σχέση με πέρυσι και 1,8% σε σχέση με τον Νοέμβριο, ενώ οι τιμές των τροφίμων αυξήθηκαν κατά 72% μέσα σε έναν χρόνο.