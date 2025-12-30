ΗΠΑ - ΙΣΡΑΗΛ

Σχέδια και απειλές για νέο μπουρλότο στη Μέση Ανατολή

για μία ακόμη φορά,καιόπως έγινε σαφές χτες βράδυ ήδη από τις προκαταρκτικές δηλώσεις που έκαναν ο Αμερικανός Πρόεδροςκαι ο Ισραηλινός πρωθυπουργόςκατά τη συνάντησή τους στη Φλόριντα.

Στην ατζέντα της συνάντησης τέθηκαν οι επόμενες φάσεις του άθλιου σχεδίου Τραμπ για τη Γάζα και συνολικότερα της ισραηλινής επιθετικότητας σε βάρος του παλαιστινιακού λαού, όπως και τα ματωμένα σχέδια των ΗΠΑ και του Ισραήλ σε βάρος άλλων χωρών της περιοχής όπως ο Λίβανος, η Συρία και το Ιράν.

Ο Ντ. Τραμπ δεν δίστασε να εκτοξεύσει σαφείς απειλές κατά της Τεχεράνης απαντώντας ευθέως σε σχετική ερώτηση πως θα επέτρεπε στο Ισραήλ να επιτεθεί στο Ιράν για το ιρανικό βαλλιστικό πυραυλικό πρόγραμμα, λέγοντας: «Για τους βαλλιστικούς πυραύλους, ναι. Για τα πυρηνικά, γρήγορα!». Κατά τα λοιπά και σε ερώτηση εάν θα δώσει το «πράσινο φως» για μία νέα επίθεση, ο Τραμπ δεν απάντησε ευθέως, σχολιάζοντας πως η ιρανική οικονομία είναι σε άσχημη κατάσταση λόγω πληθωρισμού...

Για μία ακόμα φορά, ο Αμερικανός Πρόεδρος έπλεξε το εγκώμιο του μακελάρη Νετανιάχου, καθώς τον χαρακτήρισε «πρωθυπουργό φαινόμενο» και «ισχυρό άνδρα».

Ερωτηθείς πόσο γρήγορα ελπίζει ότι θα ξεκινήσει η δεύτερη φάση του σχεδίου «εκεχειρίας» για τη Γάζα, ο Τραμπ απάντησε: «Οσο γρήγορα μπορούμε».

Αναφορικά με τη Συρία, ο Τραμπ δήλωσε ότι ελπίζει ο Ισραηλινός πρωθυπουργός «να τα πάει καλά» μαζί της, εγκωμιάζοντας για μια ακόμα φορά τον «πρόεδρο» του καθεστώτος των τζιχαντιστών, για την «καλή δουλειά» που κάνει...

Ο Νετανιάχου, πριν δει τον Τραμπ, συναντήθηκε με τον Αμερικανό ΥΠΕΞ, Μ. Ρούμπιο, καθώς και με τον υπουργό Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ και τον αρχηγό του γενικού επιτελείου των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, στρατηγό Νταν Κέιν.

Την Κυριακή εξάλλου είχε τηλεφωνική συνδιάλεξη με τον μεγαλοκαπιταλιστή Ιλον Μασκ, προσκαλώντας τον τον ερχόμενο Μάρτη στο Ισραήλ ώστε να συμμετάσχει σε συνέδριο μεταξύ άλλων με θέμα την κυκλοφορία αυτόνομων οχημάτων στη χώρα.

Χαμάς: Δεν θα καταθέσουμε τα όπλα

Χτες, πάντως, η Χαμάς ξεκαθάρισε πως δεν θα καταθέσει τα όπλα, με τον νέο εκπρόσωπο Τύπου της παλαιστινιακής οργάνωσης να τονίζει: «Ο λαός μας αμύνεται και δεν θα καταθέσει τα όπλα όσο συνεχίζεται η κατοχή. Δεν θα παραδοθεί, ακόμη κι αν χρειαστεί να πολεμήσει με γυμνά χέρια!».

Αμέσως πριν η Χαμάς είχε επιβεβαιώσει την είδηση του θανάτου του προηγούμενου στρατιωτικού εκπροσώπου της - το Ισραήλ είχε ανακοινώσει ότι τον σκότωσε σε επιδρομή τον περασμένο Αύγουστο - και ανέφερε ότι και ο νέος εκπρόσωπος θα φέρει το ίδιο πολεμικό ψευδώνυμο, Αμπού Ομπέιντα.

Γάζα: Δραματική η κατάσταση μετά τις νέες πλημμύρες

Την ίδια ώρα, αντιμέτωποι με την πολυεπίπεδη καταστροφή που προκαλεί η ισραηλινή κατοχή και η φονική επιθετικότητα του κράτους - δολοφόνου έρχονται οι περίπου δύο εκατομμύρια Παλαιστίνιοι στη Λωρίδα της Γάζας.

Το νέο κύμα σφοδρών βροχοπτώσεων προκάλεσε ξανά πλημμύρες σε υπαίθριες περιοχές όπου έχουν στήσει τις σκηνές τους εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες εκτοπισμένων, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν και να βραχούν τα λιγοστά τους υπάρχοντα ανάμεσα σε «βουνά» από μπάζα και μισογκρεμισμένα κτίρια από τους ισοπεδωτικούς ισραηλινούς βομβαρδισμούς.

Πολλές ήταν οι σκηνές που κατέρρευσαν από το βάρος των νερών των καταιγίδων, καθώς τα στηρίγματα «πνίγηκαν» μέσα σε λασποπλημμύρες.

Τα σαθρά εδάφη και τα μισογκρεμισμένα κτίρια στήνουν «παγίδες θανάτου» σε απελπισμένους ανθρώπους που αναζητούν καταφύγιο και στοιχειώδη προστασία από το κρύο και τις καταιγίδες.

Μία 30χρονη Παλαιστίνια σκοτώθηκε την Κυριακή όταν κατέρρευσε τοίχος κτιρίου όπου είχε στήσει τη σκηνή της στη δυτική συνοικία Ριμάλ της Πόλης της Γάζας, εν μέσω θυελλωδών ανέμων.

Από την αρχή Δεκέμβρη υπολογίζεται πως έχασαν τη ζωή τους λόγω ψύχους και βροχών ή κατάρρευσης κτιρίων τουλάχιστον 15 άτομα, εκ των οποίων τα τρία βρέφη.

Ταυτόχρονα, το κατεστραμμένο σύστημα αποχέτευσης και ύδρευσης έχει αυξήσει τους κινδύνους επιδημιών, καθώς τα νερά των πλημμυρών αναμειγνύονται με λύματα και ακαθαρσίες, στήνοντας κι άλλες παγίδες θανάτου ή μεταδοτικών ασθενειών στους πιο ευάλωτους πληθυσμούς.

Την Κυριακή έγινε γνωστός νέος συνολικός απολογισμός θυμάτων από τις ισραηλινές επιθέσεις στη Λωρίδα της Γάζας, καθώς τα θύματα από τον Οκτώβριο του 2023 αυξήθηκαν σε τουλάχιστον 71.266 νεκρούς Παλαιστίνιους και οι τραυματίες σε πάνω από 171.222.

Σαν να μην έφθανε η κακοκαιρία, ο ισραηλινός κατοχικός στρατός συνεχίζει νυχθημερόν τις σποραδικές επιθέσεις, προκαλώντας χτες το πρωί τον σοβαρό τραυματισμό τουλάχιστον τριών αμάχων σε προσφυγικό καταυλισμό στην Τζαμπάλια της βόρειας Γάζας.

Σχέδια κατεδάφισης σπιτιών στη Δυτική Οχθη

Το ίδιο διάστημα, οι ισραηλινές κατοχικές αρχές καταστρώνουν σχέδια για κατεδαφίσεις ακόμη περισσότερων σπιτιών Παλαιστινίων στη Δυτική Οχθη.

Το Ανώτατο Δικαστήριο του Ισραήλ εξέδωσε παραμονή Χριστουγέννων απόφαση που επιτρέπει την καταστροφή τουλάχιστον 25 κατοικιών στον κατεχόμενο προσφυγικό καταυλισμό Νουρ Σαμς. Η είδηση είχε κρατηθεί μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας μέχρι που την ανακάλυψε και ανακοίνωσε το Σάββατο η οργάνωση υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Adalah.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η απόφαση ελήφθη αφού το κράτος παρουσίασε «μυστικά στοιχεία» που υποτίθεται πως δικαιολογούν την καταστροφή σπιτιών. Οπως έγινε γνωστό, το Ανώτατο Δικαστήριο έκανε δεκτό τον ισχυρισμό του κατοχικού στρατού ότι οι κατεδαφίσεις αποτελούν «νόμιμη στρατιωτική αναγκαιότητα», βάσει των απόρρητων στοιχείων, παρά το γεγονός ότι τα κτίρια είναι κατοικίες πολιτών.