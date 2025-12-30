ΤΑΪΛΑΝΔΗ - ΚΑΜΠΟΤΖΗ

«Κατάπαυση πυρός» και νέες καταγγελίες παραβίασης

Συμφωνία για «κατάπαυση του πυρός» ανακοίνωσαν το περασμένο Σάββατο Ταϊλάνδη και Καμπότζη, σχεδόν τρεις βδομάδες μετά από νέο γύρο συγκρούσεων στη μεθόριο που οδήγησε σε δεκάδες νεκρούς και εκατοντάδες χιλιάδες εκτοπισμένους.

Την ανακοίνωση έσπευσε να χαιρετίσει το αμερικανικό ΥΠΕΞ, μιλώντας για διακοπή των «εχθροπραξιών κατά μήκος των συνόρων μετά τη συνεδρίαση της Γενικής Επιτροπής Συνόρων», αλλά και καλώντας τις δύο χώρες να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους και να εφαρμόσουν πλήρως τους όρους των ειρηνευτικών συμφωνιών της Κουάλα Λουμπούρ. Πρόκειται για συμφωνία που οι δύο πλευρές είχαν ανακοινώσει τον Οκτώβρη, στην πρωτεύουσα της Μαλαισίας, παρουσία Τραμπ, την οποία ωστόσο χαρακτήρισαν βιαστική απόφαση.

Χτες, πάντως, διατυπώθηκαν νέες αλληλοκατηγορίες για παραβίαση της συμφωνίας από τις δύο πλευρές. Η Μπανγκόκ κατηγόρησε την Πνομ Πενχ ότι την «παραβίασε», με την υπερπτήση πάνω από την επικράτειά της τουλάχιστον 250 μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones). Ο ΥΠΕΞ της Καμπότζης, Πρακ Σόκον, μίλησε για «ένα μικρό πρόβλημα σε σχέση με drones που έγινε αντιληπτό από τις δύο πλευρές κατά μήκος της συνοριακής γραμμής», που «συζητήσαμε και συμφωνήσαμε να εξετάσουμε και να επιλύσουμε αμέσως».