ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΟ ΚΟΣΟΒΟ

Πρώτο και ενισχυμένο το κόμμα του Κούρτι

Συγκεντρώνοντας το 49,8% των ψήφων και σημειώνοντας μεγάλη αύξηση από τον περασμένο Φλεβάρη (42%), το κόμμα «Αυτοδιάθεση» (LLV) του Αλμπιν Κούρτι ήρθε πρώτο στις νέες βουλευτικές εκλογές που έγιναν την Κυριακή στο ΝΑΤΟικό προτεκτοράτο του Κοσόβου, με τη συμμετοχή να φτάνει μόλις το 44%.

Στη νέα 120μελή Βουλή το κόμμα του Κούρτι θα συγκεντρώνει 57-58 έδρες και έτσι εκτιμάται ότι πιθανότατα θα μπορέσει να σχηματίσει κυβέρνηση, σε αντίθεση με ό,τι έγινε τον τελευταίο χρόνο. Ο ίδιος ο Κούρτι σε δηλώσεις του χαρακτήρισε τη νίκη «ιστορική» και «τη μεγαλύτερη στην Ιστορία της χώρας», δεσμευόμενος για άμεσο σχηματισμό κυβέρνησης και μιλώντας για προώθηση σημαντικών οικονομικών συμφωνιών, που αφορούν και την «αξιοποίηση» δανείων από την Παγκόσμια Τράπεζα (120 εκατ. ευρώ) για την προώθηση «μεταρρυθμίσεων» απαραίτητων για την προώθηση μονοπωλιακών σχεδιασμών. Επιπλέον ο Κούρτι κάλεσε «τα κόμματα της αντιπολίτευσης να συνεργαστούν στην Εθνοσυνέλευση για το συμφέρον των πολιτών και του λαού της Δημοκρατίας του Κοσόβου».

Λίγα 24ωρα πριν ανοίξουν οι κάλπες στο Κόσοβο, πάντως, ο Σέρβος Πρόεδρος Αλεξάνταρ Βούτσιτς επανέλαβε κατηγορίες σύμφωνα με τις οποίες «οι Αμερικανοί εξοπλίζουν ανοιχτά και αδιαμφισβήτητα τους Αλβανούς στο Κόσοβο και στη Μετόχια. Η Τουρκία εμπλέκεται επίσης σε αυτά τα σχέδια, παραδίδοντας βαρέα όπλα και όλα τα άλλα. Υπάρχει ένας ενιαίος στόχος: Να απειληθεί άμεσα η Δημοκρατία της Σερβίας, η εδαφική της ακεραιότητα, να δεχτούν επίθεση ο άμαχος πληθυσμός και οι στρατιωτικές - αστυνομικές δομές της Δημοκρατίας της Σερβίας».