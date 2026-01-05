ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΚΕ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΝΕ

Αμεση απάντηση στη βρώμικη ιμπεριαλιστική επίθεση - Ο λαός της Βενεζουέλας θα νικήσει!

Χιλιάδες λαού διαδήλωσαν έξω από την πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα, στο αμερικάνικο προξενείο στη Θεσσαλονίκη και σε πολλές ακόμα πόλεις, λίγες ώρες αφότου έγινε γνωστή η αμερικανική επέμβαση

Χιλιάδες λαού έδωσαν το «παρών» στη μεγάλη πορεία του ΚΚΕ και της ΚΝΕ έξω από την αμερικάνικη πρεσβεία το απόγευμα του Σαββάτου, δίνοντας άμεση απάντηση στο νέο έγκλημα των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, λίγες μόνο ώρες μετά την ιμπεριαλιστική επέμβαση.

Αρχικά συγκεντρώθηκαν στο Πάρκο Ελευθερίας, όπου το κλίμα από νωρίς ήταν ιδιαίτερα μαχητικό. «Αλληλεγγύη στον λαό της Βενεζουέλας! Αυτή είναι η ειρήνη των Αμερικανών, βόμβες, αίμα και σφαγή λαών», έγραφε το πανό του ΚΚΕ και της ΚΝΕ, ενώ από τα μεγάφωνα ακουγόταν η ανακοίνωση του Κόμματος για την επίθεση των ΗΠΑ.

Αλλεπάλληλα ήταν τα συνθήματα που φώναξαν δυνατά οι διαδηλωτές, όπως «Αυτή είναι η ειρήνη των Αμερικανών, οι βόμβες στο Καράκας και η σφαγή λαών» και «Τις βόμβες τις ρίχνει ο ιμπεριαλισμός, γεράκι του πολέμου ο "ειρηνοποιός"».

Στη συνέχεια ο δρόμος γέμισε με κόκκινες σημαίας, καθώς ξεκίνησε η πορεία προς την αμερικάνικη πρεσβεία. Μπροστά, μαζί με το πανό, μέλη της ΚΝΕ κρατούσαν πικέτες με συνθήματα για την αλληλεγγύη των λαών απέναντι στα εγκλήματα των ιμπεριαλιστών.

Καθ' όλη τη διάρκεια της πορείας αντήχησαν τα συνθήματα «Φονιάδες των λαών Αμερικάνοι», «Ούτε γη ούτε νερό στους φονιάδες των λαών» και «Οι ιμπεριαλιστές τη Γη ξαναμοιράζουν, με των λαών το αίμα τα σύνορα χαράζουν», ενώ από τα μεγάφωνα ακουγόταν η ανακοίνωση του ΚΚΕ για την επίθεση των ΗΠΑ.





Μαζική απάντηση και από τη Θεσσαλονίκη

Μπροστά από το κτίριο της πρεσβείας μέλη της ΚΝΕ άναψαν καπνογόνα και άνοιξαν πανό με μήνυμα αλληλεγγύης στον λαό της Βενεζουέλας, γραμμένο στα Αγγλικά.

Μαζικά ανταποκρίθηκαν λαός και νεολαία στο κάλεσμα του ΚΚΕ και της ΚΝΕ και συγκεντρώθηκαν έξω από το αμερικάνικο προξενείο στη Θεσσαλονίκη. Με συνθήματα και πανό κατήγγειλαν τη βάρβαρη επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα.

«Αυτή είναι η ειρήνη των Αμερικανών, οι βόμβες στο Καράκας και η σφαγή λαών», ανέγραφε το κεντρικό πανό. Τα συνθήματα διαδέχονταν το ένα το άλλο ασταμάτητα: «Οι ιμπεριαλιστές τη Γη ξαναμοιράζουν, με των λαών το αίμα τα σύνορα χαράζουν», «Διέξοδο στον πόλεμο θα δώσει ο λαός, ανίκητος δεν είναι ο ιμπεριαλισμός», «Φονιάδες των λαών Αμερικάνοι», «Ούτε γη ούτε νερό στους φονιάδες των λαών», «Αλληλεγγύη στην πάλη των λαών, όχι στους πολέμους των ιμπεριαλιστών».

Από το αμερικάνικο προξενείο ξεκίνησε μαχητική πορεία στους δρόμους της πόλης, μεταφέροντας το κάλεσμα για ξεσηκωμό. Στις διασταυρώσεις διαβαζόταν από την ντουντούκα η ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ για την επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και παράλληλα γινόταν μαζική εξόρμηση, πρωτοβουλία που βρήκε απήχηση στον λαό της πόλης. Η πορεία κατέληξε στο σημείο εκκίνησης, στο αμερικάνικο προξενείο.

RIZOSPASTIS

Εκεί μπροστά οβουλευτής του ΚΚΕ, εξέφρασε την απερίφραστη καταδίκη ενάντια στη βρώμικη επίθεση του ιμπεριαλισμού απέναντι στον λαό της Βενεζουέλας. Οπως είπε, δίνοντας το στίγμα συνέχισης και κλιμάκωσης του αγώνα, «είναι μια επίθεση που δείχνει ότι οι λαοί δεν έχουν τίποτα άλλο να περιμένουν από αυτό το σάπιο, βρώμικο, άδικο, καταπιεστικό καπιταλιστικό σύστημα, εκτός από φτώχεια, μιζέρια, πολέμους και προσφυγιά. Τα προσχήματα που αξιοποιήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια δεν τα καταπίνουν πλέον οι λαοί.

Βλέπουμε τις δημοκρατίες τους, όπου εγκατέστησαν σκοταδιστικά αποβράσματα, τσακίζοντας και ισοπεδώνοντας τόσες χώρες. Δίνουμε το μήνυμα ότι θα βρεθούμε αλληλέγγυοι στο πλευρό κάθε βασανισμένου λαού που δέχεται ιμπεριαλιστική επίθεση, και θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις να οργανώσουμε την πάλη του λαού μας ενάντια στις επιλογές και της δικής μας αστικής τάξης να γίνει η χώρα μας ενεργειακός κόμβος και να πάθει όσα πάθανε οι χώρες που οι αστικές τους τάξεις διάλεξαν το ίδιο, όπως η Ουκρανία, η Συρία, η Λιβύη.

Κλιμακώνουμε, συνεχίζουμε, μέχρι αυτή η πάλη να πάρει από τα χέρια των ιμπεριαλιστών τα εργαλεία στην οικονομία και στην εξουσία, για να ξεμπερδεύουμε. Συνεχίζουμε μέχρι να γίνει πράξη ότι την τελική απάντηση, την τελευταία λέξη θα την πούνε οι λαοί».





RIZOSPASTIS

Δυναμικές κινητοποιήσεις σε Πάτρα και Ηράκλειο

Δράσεις ενάντια στην επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα πραγματοποιήθηκαν το βράδυ του Σαββάτου και το πρωί της Κυριακής και σε άλλες πόλεις τηςμε πρωτοβουλία του ΚΚΕ και της ΚΝΕ. Στιςέγινε συγκέντρωση έξω από την Αντιπεριφέρεια, και στοεξόρμηση στον πεζόδρομο της 25ης Μαρτίου.

Αμεσο μαχητικό μήνυμα καταδίκης της επίθεσης των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και του αιματοκυλίσματος του λαού της έστειλαν και από την Πάτρα εργαζόμενοι, λαϊκός κόσμος και νεολαία, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα των Οργανώσεων Αχαΐας του ΚΚΕ και της ΚΝΕ.

«Οι ΗΠΑ αιματοκυλούν τη Βενεζουέλα - Ο λαός της Βενεζουέλας θα νικήσει!», τόνιζε το κεντρικό πανό τους στη συγκέντρωση, στη συμβολή των πεζόδρομων Αγίου Νικολάου και Μαιζώνος, και στην πορεία που ακολούθησε σε κεντρικούς δρόμους της πόλης.

«Αυτή είναι η ειρήνη των Αμερικανών, οι βόμβες στο Καράκας και η σφαγή λαών», ακούστηκε δυνατά, όπως και «Οι ιμπεριαλιστές τη Γη ξαναμοιράζουν, με των λαών το αίμα τα σύνορα χαράζουν», που μαζί με άλλα συνθήματα εξέφρασαν την αλληλεγγύη τους στον λαό της Βενεζουέλας. «Τις βόμβες τις ρίχνει ο ιμπεριαλισμός, γεράκι του πολέμου ο "ειρηνοποιός"», ακούστηκε επίσης, καλώντας σε αλληλεγγύη στην πάλη των λαών, κόντρα στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους, και να δώσει ο λαός διέξοδο από τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο.

Στη συγκέντρωση παρευρέθηκαν ομέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και βουλευτής Αχαΐας του Κόμματος, και ομέλος της Γραμματείας της ΚΕ. Το «παρών» στην κινητοποίηση έδωσε και αντιπροσωπεία της δημοτικής αρχής Πάτρας, με επικεφαλής τον δήμαρχο

Πικετοφορία ενάντια στην ιμπεριαλιστική επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα πραγματοποίησαν το Σάββατο οι Οργανώσεις Ηρακλείου του ΚΚΕ και της ΚΝΕ. Η κινητοποίηση ξεκίνησε από την πλατεία Λιονταριών και κατευθύνθηκε στους κεντρικούς δρόμους της πόλης. Οι Οργανώσεις του Κόμματος και της ΚΝΕ ενημέρωσαν πλατιά τους εργαζόμενους και τον λαό της πόλης, καλώντας τους να εκφράσουν μαζικά και μαχητικά τη συμπαράσταση και αλληλεγγύη τους στον λαό της Βενεζουέλας.

Εξορμήσεις σε Ανατολική Στερεά - Εύβοια

Κάλεσμα να εκφραστεί μαζικά και δυναμικά η πλατιά λαϊκή αλληλεγγύη στον λαό της Βενεζουέλας και να καταδικαστεί η ιμπεριαλιστική επέμβαση των ΗΠΑ απευθύνουν οι Οργανώσεις του ΚΚΕ και της ΚΝΕ σε Ανατολική Στερεά και Εύβοια, με εξορμήσεις σε χώρους δουλειάς, πλατείες και γειτονιές.

Μια πρώτη απάντηση στη νέα στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ και στην αισχρή στήριξη που της προσφέρει η κυβέρνηση της ΝΔ έδωσαν οι Οργανώσεις Λαμίας του ΚΚΕ και της ΚΝΕ το απόγευμα του Σαββάτου, με εξόρμηση στο κέντρο της πόλης. Μοιράζοντας την ανακοίνωση της ΚΕ του Κόμματος για την επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, ενημέρωσαν πλατιά τους εργαζόμενους και τον λαό της πόλης και τους κάλεσαν να εκφράσουν μαζικά, μαχητικά τη συμπαράσταση και αλληλεγγύη τους στον λαό της Βενεζουέλας.