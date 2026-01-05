Δευτέρα 5 Γενάρη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 19
ΔΙΕΘΝΗ
ΟΥΚΡΑΝΙΑ
Συνεχίζονται τα παζάρια

Αν «αποτύχει η διπλωματία» η Ουκρανία θα συνεχίσει να πολεμά, δήλωσε το Σάββατο ο Ουκρανός Πρόεδρος Β. Ζελένσκι, καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις για την ιμπεριαλιστική σύγκρουση ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ και Ρωσίας.

«Αν η Ρωσία τα μπλοκάρει όλα, αν οι εταίροι μας δεν αναγκάσουν τη Ρωσία να βάλει τέλος στον πόλεμο, θα υπάρξει ένας άλλος δρόμος: Θα υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας», είπε ο Ζελένσκι απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τις αλλαγές στο γραφείο του και στο υπουργείο Αμυνας.

Την Παρασκευή ο Ζελένσκι ανακοίνωσε τον διορισμό του Κιρίλο Μπουντάνοφ, επικεφαλής της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών, ως επικεφαλής του γραφείου του, μία από τις πιο σημαντικές θέσεις στη χώρα.

Ανακοίνωσε επίσης την πρόθεσή του - υπό την προϋπόθεση ότι θα εγκρίνει το ουκρανικό κοινοβούλιο - να αντικαταστήσει τον νυν υπουργό Αμυνας Ντένις Σμίχαλ με τον υπουργό Ψηφιακού Μετασχηματισμού Μιχαΐλο Φεντόροφ. Ο Σμίχαλ θα αναλάβει επικεφαλής του υπουργείου Ενέργειας.

«Για τη χώρα μας υπάρχουν δύο δρόμοι», εξήγησε: «Εκείνος της διπλωματίας και εκείνος της συνέχισης της σύγκρουσης, σε περίπτωση απροθυμίας της Ρωσίας να βάλει τέλος στον πόλεμο».

Ωστόσο ο Ουκρανός Πρόεδρος κάλεσε τις ΗΠΑ «να ασκήσουν περισσότερη πίεση» στη Μόσχα, καθώς η Ρωσία προειδοποίησε για «σκλήρυνση» της στάσης της στις διαπραγματεύσεις, αφού κατηγόρησε το Κίεβο ότι έθεσε στο στόχαστρο με drones μία κατοικία του Βλ. Πούτιν στα τέλη Δεκέμβρη.

Σύμβουλοι στην ασφάλεια 15 χωρών συμμάχων της Ουκρανίας, καθώς και εκπρόσωποι της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, συναντήθηκαν στο Κίεβο το Σάββατο, ενώ αύριο Τρίτη οι ηγέτες του λεγόμενου «Συνασπισμού των Προθύμων» αναμένεται να έχουν συνομιλίες στο Παρίσι.

    

Κορυφή σελίδας
ΚΟΣΜΟΣ
Διαβάστε σήμερα...
Αμέριστη αλληλεγγύη στον λαό της Βενεζουέλας, που μπορεί να καθορίσει τις εξελίξεις προς όφελός του
Μπουρλότο στη Λατινική Αμερική για «να μην αμφισβητηθεί η αμερικανική κυριαρχία»
 «Ξέπλυμα» της επίθεσης από ΕΕ και Βρετανία, που ζητούν ...«ειρηνική μετάβαση»
Προμελετημένο έγκλημα που σχεδιάζεται να έχει συνέχεια
Κρίκος στην αλυσίδα των ανταγωνισμών για την πρωτοκαθεδρία στο παγκόσμιο ιμπεριαλιστικό σύστημα
Στο πλευρό του βενεζουελάνικου λαού, ενάντια στην αμερικανική επέμβαση
Αμεση απάντηση στη βρώμικη ιμπεριαλιστική επίθεση - Ο λαός της Βενεζουέλας θα νικήσει!
Κυνική και ελεεινή στήριξη της ιμπεριαλιστικής επέμβασης
Για «ήπιο πόλεμο» από εχθρικές δυνάμεις κάνει λόγο ο Χαμενεΐ
 Αμεση παρέμβαση - καταγγελία για τη συνενοχή της ΕΕ στην ιμπεριαλιστική επέμβαση
 «Μοιρολογίστρες» του «διεθνούς δικαίου», ξεπλυματίες της στρατηγικής της εμπλοκής και της ΕΕ
 Αμερικανο-βρετανικές επιδρομές βόρεια της Παλμύρας
 Ανέκτησαν τον έλεγχο σε Χαντραμούτ και Μάχρα οι κυβερνητικές δυνάμεις
 Εξω η ιμπεριαλιστική μπότα από τη Βενεζουέλα και τη Λατινική Αμερική!
 Αιματοβαμμένη ιστορία επεμβάσεων εναντίον λαών
Αμερικανικές απειλές κατά της Κούβας και άλλων χωρών
Μετά τη Βενεζουέλα ...σειρά έχει η Γροιλανδία;
Μαζική διαδήλωση στην Αβάνα
Κινητοποιήσεις αλληλεγγύης στον λαό της Βενεζουέλας
 Νέες κινητοποιήσεις και εξορμήσεις σήμερα Δευτέρα
 Μνημείο υποκρισίας, αθλιότητας και τελικά συνενοχής η στάση της κυβέρνησης
 Εμπρησμός σε σταθμό κατανομής ρεύματος στο Βερολίνο
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ