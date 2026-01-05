ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Συνεχίζονται τα παζάρια

Αν «αποτύχει η διπλωματία» η Ουκρανία θα συνεχίσει να πολεμά, δήλωσε το Σάββατο ο Ουκρανός Πρόεδρος Β. Ζελένσκι, καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις για την ιμπεριαλιστική σύγκρουση ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ και Ρωσίας.

«Αν η Ρωσία τα μπλοκάρει όλα, αν οι εταίροι μας δεν αναγκάσουν τη Ρωσία να βάλει τέλος στον πόλεμο, θα υπάρξει ένας άλλος δρόμος: Θα υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας», είπε ο Ζελένσκι απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τις αλλαγές στο γραφείο του και στο υπουργείο Αμυνας.

Την Παρασκευή ο Ζελένσκι ανακοίνωσε τον διορισμό του Κιρίλο Μπουντάνοφ, επικεφαλής της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών, ως επικεφαλής του γραφείου του, μία από τις πιο σημαντικές θέσεις στη χώρα.

Ανακοίνωσε επίσης την πρόθεσή του - υπό την προϋπόθεση ότι θα εγκρίνει το ουκρανικό κοινοβούλιο - να αντικαταστήσει τον νυν υπουργό Αμυνας Ντένις Σμίχαλ με τον υπουργό Ψηφιακού Μετασχηματισμού Μιχαΐλο Φεντόροφ. Ο Σμίχαλ θα αναλάβει επικεφαλής του υπουργείου Ενέργειας.

«Για τη χώρα μας υπάρχουν δύο δρόμοι», εξήγησε: «Εκείνος της διπλωματίας και εκείνος της συνέχισης της σύγκρουσης, σε περίπτωση απροθυμίας της Ρωσίας να βάλει τέλος στον πόλεμο».

Ωστόσο ο Ουκρανός Πρόεδρος κάλεσε τις ΗΠΑ «να ασκήσουν περισσότερη πίεση» στη Μόσχα, καθώς η Ρωσία προειδοποίησε για «σκλήρυνση» της στάσης της στις διαπραγματεύσεις, αφού κατηγόρησε το Κίεβο ότι έθεσε στο στόχαστρο με drones μία κατοικία του Βλ. Πούτιν στα τέλη Δεκέμβρη.

Σύμβουλοι στην ασφάλεια 15 χωρών συμμάχων της Ουκρανίας, καθώς και εκπρόσωποι της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, συναντήθηκαν στο Κίεβο το Σάββατο, ενώ αύριο Τρίτη οι ηγέτες του λεγόμενου «Συνασπισμού των Προθύμων» αναμένεται να έχουν συνομιλίες στο Παρίσι.