Δευτέρα 5 Γενάρη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 19
ΔΙΕΘΝΗ
ΣΥΡΙΑ
Αμερικανο-βρετανικές επιδρομές βόρεια της Παλμύρας

Κλιμακώνονται το τελευταίο διάστημα οι ξένες στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Συρία με την ανοχή της κυβέρνησης του τζιχαντιστή προέδρου Αχμεντ αλ Σαράα.

Το βράδυ του Σαββάτου 3 Ιανουαρίου, βρετανικά στρατιωτικά αεροπλάνα και ένα γαλλικό μαχητικό εξαπέλυσαν βόμβες υψηλής διάτρησης τύπου «Paveway IV» σε ορεινές περιοχές βορείως της Παλμύρας, με υποτιθέμενο στόχο «υπόγειες αποθήκες» όπλων τζιχαντιστών του «Ισλαμικού Κράτους».

Την επιχείρηση επιβεβαίωσε το βρετανικό υπουργείο Αμυνας, υποστηρίζοντας πως πέτυχε τον σκοπό της και πως δεν σκοτώθηκαν άμαχοι κατά τη διάρκεια των επιδρομών.

Ενα 24ωρο νωρίτερα, την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου, εξαπολύθηκε επίθεση στη Δαμασκό και τα περίχωρα με τρεις πυραύλους, εκ των οποίων ένας έπεσε κοντά στο αεροδρόμιο Mezzeh της Δαμασκού, ένας σε θόλο του τεμένους Μουχαμάντι της πρωτεύουσας και ένας τρίτος σε κτίριο τηλεπικοινωνιών. Το συριακό πρακτορείο ειδήσεων SANA έκανε λόγο για «άγνωστους δράστες», ωστόσο την περιοχή κατά το παρελθόν έχουν βομβαρδίσει αρκετές φορές ισραηλινά αεροπλάνα.

Στο φόντο αυτό, την Κυριακή μετέβη στη Δαμασκό ο Κούρδος ηγέτης των δυνάμεων SDF, Μαζλούμ Αμπντι, με βασικό θέμα την ένταξη της οργάνωσης στον τακτικό συριακό στρατό, στο πλαίσιο συμφωνίας της 10ης Μαρτίου 2025 που παραμένει έκτοτε στα χαρτιά.

Χτες βράδυ το ισραηλινό Κανάλι 12 μετέδωσε ότι σήμερα Δευτέρα θα πραγματοποιηθεί νέος γύρος συνάντησης ανάμεσα σε αξιωματούχους από το Ισραήλ και τη Συρία στο Παρίσι παρουσία του Αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία και ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ στη Συρία, Τομ Μπαράκ.

    

ΚΟΣΜΟΣ
