ΠΑΜΕ - ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ - ΦΟΡΕΙΣ

Στο πλευρό του βενεζουελάνικου λαού, ενάντια στην αμερικανική επέμβαση

Αμεση ήταν η αντίδραση από συνδικάτα, Ομοσπονδίες, Εργατικά Κέντρα, συνδικαλιστικές οργανώσεις των αυτοαπασχολούμενων και φορείς του λαϊκού κινήματος ενάντια στην αμερικανική επέμβαση στη Βενεζουέλα. Από το πρωί του Σαββάτου και χωρίς σταματημό εκατοντάδες σωματεία σε όλη τη χώρα με ανακοινώσεις τους εκφράζουν την αλληλεγγύη τους στον βενεζουελάνικο λαό, καταγγέλλοντας τις ευθύνες της ελληνικής κυβέρνησης και των κομμάτων του κεφαλαίου που στηρίζουν και δικαιολογούν τους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ.

ΠΑΜΕ: Κάτω τα χέρια από τον λαό της Βενεζουέλας

«Κάτω τα χέρια από τον λαό της Βενεζουέλας» τονίζει το ΠΑΜΕ, εκφράζοντας την αλληλεγγύη του. Καλεί όλα τα σωματεία, τα Εργατικά Κέντρα και τις Ομοσπονδίες «να καταδικάσουν τη στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ και να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους στον λαό της Βενεζουέλας και στον δίκαιο αγώνα του ενάντια στην ιμπεριαλιστική επέμβαση στην πατρίδα του».

Σημειώνει ότι η στρατιωτική αυτή επίθεση «αποτελεί ακόμη ένα έγκλημα του ιμπεριαλισμού σε βάρος των λαών. Είναι συνέχεια των επεμβάσεων, αποκλεισμών, πραξικοπημάτων και πολέμων που βρίσκονται σε εξέλιξη σε όλο τον πλανήτη, που αιματοκυλούν και ξεριζώνουν λαούς, στο όνομα των κερδών των μονοπωλίων και των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών.

Οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους δεν ενδιαφέρονται ούτε για τη "δημοκρατία", ούτε για τα προσχήματα που κατά καιρούς επιστρατεύουν. Αυτό που επιδιώκουν είναι ο έλεγχος των πλουτοπαραγωγικών πηγών της Νότιας Αμερικής, των κοιτασμάτων και της παραγωγής πετρελαίου της Βενεζουέλας, η επιβολή της δικής τους κυριαρχίας σε βάρος της εργατικής τάξης και των λαών, στο πλαίσιο της εφαρμογής του νέου "Δόγματος Μονρόε" που προμηνύει κλιμάκωση της σύγκρουσης με την Κίνα για την πρωτοκαθεδρία συνολικά στην περιοχή.

Καταρρέει με πάταγο το παραμύθι περί "ειρηνοποιού" και "διαβολικά καλού" Τραμπ, που αναπαράγει η τωρινή κυβέρνηση της ΝΔ, οι προηγούμενες και τα κόμματα του κεφαλαίου. Μιλούν για "σταθερότητα" και "ασφάλεια" τη στιγμή που στηρίζουν, δικαιολογούν και συμμετέχουν ενεργά στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ, που ματώνουν τους λαούς από τη Βενεζουέλα μέχρι τη Μέση Ανατολή, μετατρέποντας και τη δικιά μας χώρα σε ορμητήριο πολέμου, καθιστώντας τον λαό μας στόχο».

Αλληλεγγύη από συνδικαλιστικές οργανώσεις

Το Εργατικό Κέντρο Πάτρας εκφράζει την αλληλεγγύη του «στην εργατική τάξη, στα συνδικάτα και στον λαό της Βενεζουέλας» και καταγγέλλει «την ιμπεριαλιστική επέμβαση στη Βενεζουέλα, που αποτελεί ένα ακόμα έγκλημα των ιμπεριαλιστών σε βάρος των λαών. Πρόκειται για μια επίθεση που αποτελεί συνέχεια των επεμβάσεων, των αποκλεισμών, των πραξικοπημάτων και των πολέμων, που βρίσκονται σε εξέλιξη σε όλο τον πλανήτη, που αιματοκυλούν και ξεριζώνουν λαούς, στο όνομα των κερδών των μονοπωλίων και των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών».

Το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων δηλώνει πως θα πρωταγωνιστήσει στον αγώνα καταδίκης της επέμβασης «ενώνοντας τις δυνάμεις του με όλους όσους πιστεύουν ότι οι λαοί πρέπει οι ίδιοι να καθορίζουν τις τύχες τους, ενάντια στα μονοπώλια και τους ιμπεριαλιστές που αιματοκυλούν τους λαούς για τα κέρδη τους».

Το Παλλεσβιακό Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο καταδικάζει την επίθεση των ΗΠΑ και τονίζει πως «η ελληνική κυβέρνηση της ΝΔ έχει τεράστιες ευθύνες, αφού ο Κυρ. Μητσοτάκης, με την απαράδεκτη δήλωσή του, ουσιαστικά νομιμοποίησε τη στρατιωτική επέμβαση».

Η επέμβαση των ΗΠΑ «είναι συνέχεια των επεμβάσεων, αποκλεισμών, πραξικοπημάτων και πολέμων που βρίσκονται σε εξέλιξη σε όλο τον πλανήτη, που αιματοκυλούν και ξεριζώνουν λαούς, στο όνομα των κερδών των μονοπωλίων και των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών» τονίζει το Εργατικό Κέντρο Σάμου.

Την αλληλεγγύη της «στην εργατική τάξη, στα συνδικάτα και στον λαό της Βενεζουέλας που αγωνίζονται ενάντια στην ιμπεριαλιστική επέμβαση των ΗΠΑ και για το δικαίωμά τους να καθορίζουν οι ίδιοι το μέλλον της χώρας τους, χωρίς ξένες επεμβάσεις και εκβιασμούς», εκφράζει η Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής (ΟΒΣΑ). Καλεί «τα σωματεία, τις Ομοσπονδίες των επαγγελματιών να καταδικάσουν τη στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ και να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους στον λαό της Βενεζουέλας και στον δίκαιο αγώνα του ενάντια στην ιμπεριαλιστική επέμβαση στην πατρίδα του».

Επίσης ανακοινώσεις καταδίκης εξέδωσαν η Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Κατεργασίας Ξύλου, το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ν. Θεσσαλονίκης, το Συνδικάτο Ηλεκτρολόγων Ν. Αττικής, η ΕΛΜΕ Κέρκυρας, το Σωματείο Μισθωτών Δικηγόρων, το Σωματείο Εργαζομένων στο ΠΑΓΝΗ, η Ενωση Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ν. Ηρακλείου, ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης «Ο Σωκράτης», ο Σύλλογος ΠΕ Κερατσινίου - Περάματος Νίκος Πλουμπίδης, ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών ΠΕ Βύρωνα - Καισαριανής - Παγκρατίου «Ρόζα Ιμβριώτη», ο Σύλλογος Εργαζομένων Νοσοκομείου Νίκαιας, ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Σαλαμίνας. το Συνδικάτο Χημικής Βιομηχανίας, η Β' ΕΛΜΕ Αθήνας.

Επιπλέον το ΣΕΤΕΠΕ, ο Σύλλογος εργαζομένων στο «Hyatt regency», η Ενωση εμποροϋπαλλήλων νομού Θεσσαλονίκης, το Σωματείο εργαζομένων στις επιχειρήσεις «Σκλαβενίτη» βορείου Ελλάδας, το Σωματείο εργαζομένων στις επιχειρήσεις «Μασούτη» βορείου Ελλάδας, το ΣΕΤΗΠ, το Σωματείο εργαζομένων στη «Pfizer Hellas», το Συνδικάτο εργαζομένων σε Φάρμακο Καλλυντικό και συναφών επαγγελμάτων Κεντρικής Μακεδονίας, το Συνδικάτο εργατοτεχνιτών και υπαλλήλων χημικής βιομηχανίας Βορείου Ελλάδος, το Συνδικάτο Οικοδόμων Ν. Θεσσαλονίκης, το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών, το Σωματείο Δασεργατών Μακεδονίας - Θράκης - Θεσσαλίας, το ΣΕΦΙΕ, ο Σύλλογος εργαζομένων του Υπουργείου Γεωργίας Μακεδονίας - Θράκης, το Σωματείο Εργαζομένων Ιδιωτικού Τομέα Νομού Πέλλας, το Συνδικάτο Γάλακτος - Τροφίμων και Ποτών Κ. Μακεδονίας, το Συνδικάτο Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου και Ναυπηγοεπισκευαστικής βιομηχανίας Βορείου Ελλάδος, το Σωματείο Καθαριστών Καθαριστριών Σχολείων Δημόσιας - Ιδιωτικής Εκπαίδευσης και ιδιωτικών επιχειρήσεων Ν. Πειραιά και νήσων.

Την ιμπεριαλιστική επέμβαση καταδικάζει και η Παγκόσμια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία, τονίζοντας ότι «αποσκοπεί στον έλεγχο του ορυκτού και ενεργειακού πλούτου της χώρας, στο πλαίσιο των ενδοϊμπεριαλιστικών ανταγωνισμών για κυριαρχία».

Η ΠΣΟ καλεί τα μέλη της, τα ταξικά και μαχητικά συνδικάτα σε όλο τον κόσμο «να εκφράσουν την αταλάντευτη στήριξή τους στον λαό της Βενεζουέλας, καταδικάζοντας την απαράδεκτη και πρωτοφανή αυτή επέμβαση, και να κάνουν πράξη τη διεθνιστική τους αλληλεγγύη με κάθε τρόπο, υπερασπιζόμενα το αναφαίρετο δικαίωμα των λαών να καθορίζουν ελεύθερα και δημοκρατικά το παρόν και το μέλλον τους».

Τέλος, ο Εργατικός Σύλλογος Ελλήνων του Κεμπέκ εκφράζει την αμέριστη αλληλεγγύη του στον λαό της Βενεζουέλας και καταδικάζει «απερίφραστα την επέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών στη Βενεζουέλα και κάθε μορφή ξένης παρέμβασης που παραβιάζει την εθνική κυριαρχία, τη δημοκρατία και το δικαίωμα των λαών να καθορίζουν μόνοι τους το μέλλον τους». Καλεί όλους και όλες τους Ελληνες μετανάστες και συνολικά τους εργαζόμενους στο Κεμπέκ να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους προς τον λαό της Βενεζουέλας και τους υπόλοιπους λαούς της Λατινικής Αμερικής.

Φορείς του λαϊκού κινήματος

Την αποτρόπαια εισβολή των ΗΠΑ καταδικάζει η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας, καλώντας «όλες τις γυναίκες στη χώρα μας να δηλώσουν άμεσα τη στήριξή τους στον λαό και τις γυναίκες της Βενεζουέλας και την έντονη αντίθεσή τους στην ιμπεριαλιστική επίθεση στη Λατινική Αμερική».

Την «αμέριστη αλληλεγγύη της στον λαό της Βενεζουέλας, που έχει το αναφαίρετο δικαίωμα να καθορίζει ο ίδιος τον δρόμο της ανάπτυξης και της κοινωνικής του οργάνωσης, χωρίς επεμβάσεις, απειλές, αποκλεισμούς και πολέμους», εκφράζει η ΕΕΔΥΕ, καλώντας τον ελληνικό λαό να καταδικάσει την ιμπεριαλιστική επίθεση των ΗΠΑ, να αντιπαλέψει την πολιτική των πολέμων και των επεμβάσεων και να δυναμώσει την αλληλεγγύη του προς τον λαό της Βενεζουέλας και όλους τους λαούς της Λατινικής Αμερικής».

Την απαράδεκτη ιμπεριαλιστική επίθεση των ΗΠΑ εναντίον του λαού της Βενεζουέλας καταδικάζει και ο Ελληνοκουβανικός Σύνδεσμος Φιλίας και Αλληλεγγύης Θεσσαλονίκης.