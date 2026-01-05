Αμερικανικές απειλές κατά της Κούβας και άλλων χωρών

Μηνύματα με βασικό αποδέκτη την Κίνα και γενικά τα αντίπαλα ιμπεριαλιστικά κέντρα, τη διείσδυση των οποίων στη Λατινική Αμερική «στοχεύει» και η επέμβαση στη Βενεζουέλα, έστειλαν μια σειρά ανώτατα στελέχη της κυβέρνησης Τραμπ μέσα από τις δηλώσεις τους για την επιχείρηση.

«Αυτό που παρακολούθησα χθες το βράδυ ήταν τα κότσια και το σθένος, η γενναιότητα και η δόξα του Αμερικανού πολεμιστή», δήλωσε ο υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ, παίρνοντας τον λόγο μετά το Τραμπ στη σχετική συνέντευξη Τύπου. «Πρόκειται για την ασφάλεια, την ελευθερία και την ευημερία του αμερικανικού λαού. Αυτό είναι το "πρώτα η Αμερική". Αυτό είναι η "ειρήνη μέσω της ισχύος". Και το υπουργείο Πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών είναι περήφανο που βοηθά στην υλοποίησή του», τόνισε. Επεσήμανε δε ότι «αυτό που έκανε η Βενεζουέλα σε βάρος των αμερικανικών πετρελαϊκών συμφερόντων και των πετρελαϊκών εταιρειών είναι πλήρως κατανοητό, δεν θα έπρεπε ποτέ να έχει συμβεί και ο Πρόεδρος Τραμπ είναι διατεθειμένος να το ανακτήσει».

Από τη δική του πλευρά ο επικεφαλής του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ, Νταν Κέιν, υποστήριξε ότι «αυτό που είδαμε σήμερα είναι μια ισχυρή επίδειξη της κοινής δύναμης της Αμερικής. Σκεφτόμαστε, εξελισσόμαστε, εκπαιδεύουμε, κάνουμε πρόβες, ενημερώνουμε, κάνουμε πρόβες ξανά και ξανά, όχι για να το κάνουμε σωστά αλλά για να διασφαλίσουμε ότι δεν μπορούμε να το κάνουμε λάθος», ενώ επεσήμανε: «Οι δυνάμεις μας παραμένουν στην περιοχή σε υψηλό επίπεδο ετοιμότητας, έτοιμες να προβάλουν ισχύ ή να υπερασπιστούν τον εαυτό τους και τα συμφέροντά μας στην περιοχή».

Την ίδια στιγμή, χαρακτηριστικές ήταν οι ρητές απειλές που εξαπέλυσε ο Τραμπ εναντίον άλλων χωρών της περιοχής, κυρίως της Κούβας, δηλώνοντας ότι «είναι ακόμα ένα μέρος που θέλουμε να βοηθήσουμε τους πολίτες του». Δίπλα του ο ΥΠΕΞ Μ. Ρούμπιο συμπλήρωσε ότι «αν ήμουν μέλος της κυβέρνησης της Αβάνας, θα ανησυχούσα». Αργότερα, σε συνέντευξή του στο δίκτυο «Post», ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι «η Κούβα θα πέσει με τη θέλησή της. Η Κούβα τα πάει πολύ άσχημα».

Ακόμα, αναφερόμενος στην κυβέρνηση του σοσιαλδημοκράτη Γκ. Πέτρο στην Κολομβία, ο Τραμπ «προειδοποίησε» ότι «θα πρέπει να προσέχει».

Ενώ, μιλώντας στο «Fox News», ανέφερε και ότι «κάτι θα πρέπει να γίνει με το Μεξικό»...