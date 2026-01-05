Δευτέρα 5 Γενάρη 2026
ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ - ΗΠΑ
ΚΟΥΒΑ
Μαζική διαδήλωση στην Αβάνα

Χιλιάδες κόσμου στην πρωτεύουσα της Κούβας

Η κυβέρνηση της Κούβας καταδίκασε από την πρώτη στιγμή την επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα «ως πράξη κρατικής τρομοκρατίας, εγκληματική επίθεση κατά της Αμερικής μας, περιοχής ειρήνης, ως παραβίαση της κυριαρχίας ενός έθνους που αποτελεί σύμβολο ανεξαρτησίας, αξιοπρέπειας και αλληλεγγύης» και «ως απαράδεκτη επίθεση στο διεθνές δίκαιο».

Μετά από κάλεσμα της κυβέρνησης και του ΚΚ Κούβας, χιλιάδες κόσμου διαδήλωσαν το Σάββατο το πρωί στην πρωτεύουσα Αβάνα και στο λεγόμενο αντιιμπεριαλιστικό βήμα, απέναντι από το Γραφείο Συμφερόντων των ΗΠΑ, όπου κεντρικός ομιλητής ήταν ο Πρόεδρος της χώρας και Α' Γραμματέας της ΚΕ του ΚΚ Κούβας, Μιγκέλ Ντίας Κανέλ.

Χαρακτηριστικό είναι το εξής απόσπασμα από την ομιλία του: «Οχι, κύριοι ιμπεριαλιστές, αυτή δεν είναι η αυλή σας, ούτε αμφισβητούμενη περιοχή! Ούτε δεχόμαστε ούτε αναγνωρίζουμε το Δόγμα Μονρόε, ούτε ξεπερασμένους βασιλιάδες ή αυτοκράτορες! Η γη του Μπολιβάρ είναι ιερή και μια επίθεση στα παιδιά της είναι επίθεση σε όλα τα άξια παιδιά της Αμερικής μας! (...) Αυτή η πράξη κρατικής τρομοκρατίας που μόλις έλαβε χώρα στη Βενεζουέλα αποτελεί σκανδαλώδη παραβίαση του διεθνούς δικαίου: Στρατιωτική επιθετικότητα εναντίον ενός ειρηνικού έθνους, το οποίο δεν αποτελεί απειλή για τις Ηνωμένες Πολιτείες, και απαγωγή ενός νόμιμου Προέδρου, κυρίαρχα εκλεγμένου από τον λαό του. Είναι εξωφρενικό και γι' αυτό είμαστε αγανακτισμένοι. Δεν μπορεί να υπάρξει σιωπή ή αποδοχή αυτής της πράξης κρατικής τρομοκρατίας, συγκρίσιμης μόνο με τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που διαπράττονται από τον ισραηλινό σιωνισμό στη Λωρίδα της Γάζας».

Σημείωσε ακόμα ότι «οι ΗΠΑ δεν έχουν καμία ηθική ή νομική εξουσία να απομακρύνουν βίαια τον Πρόεδρο της Βενεζουέλας από τη χώρα! Αλλά οι ΗΠΑ είναι υπεύθυνες απέναντι στον κόσμο για τη σωματική ασφάλεια του Μαδούρο!», για να καταλήξει: «Ούτε ο λαός της Βενεζουέλας, ούτε ο αμερικανικός λαός, ούτε η διεθνής κοινότητα πιστεύουν τη σειρά ψεμάτων που έχουν κατασκευάσει.

Δεν είναι εποχές για ημίμετρα, είναι εποχές για να ορίσουμε τα μέτρα και να πάρουμε θέση ενάντια στον φασισμό και στην ιμπεριαλιστική βαρβαρότητα!».

    

