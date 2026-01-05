Δευτέρα 5 Γενάρη 2026
Αμέριστη αλληλεγγύη στον λαό της Βενεζουέλας, που μπορεί να καθορίσει τις εξελίξεις προς όφελός του

Ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου της ΚΕ για την ιμπεριαλιστική επέμβαση των ΗΠΑ

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το Γραφείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ το πρωί του Σαββάτου για την επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, σημειώνει:

«Οι ΗΠΑ αιματοκυλούν και τη Βενεζουέλα. Ο λαός της Βενεζουέλας θα νικήσει! Το ΚΚΕ καταδικάζει κατηγορηματικά τη στρατιωτική επίθεση που εξαπέλυσαν το ξημέρωμα οι ΗΠΑ ενάντια στη Βενεζουέλα και στον λαό της. Η ιμπεριαλιστική επέμβαση των ΗΠΑ έχει ως πραγματικό στόχο να υφαρπάξει τον ενεργειακό πλούτο της χώρας και να ευθυγραμμίσει την περιοχή με τα οικονομικά και γεωπολιτικά τους συμφέροντα, απέναντι στους ανταγωνιστές τους, Ρωσία και Κίνα, ανατρέποντας την κυβέρνηση Μαδούρο.

Το ΚΚΕ απορρίπτει τα σαθρά προσχήματα και την υποκρισία της κυβέρνησης των ΗΠΑ, που επικαλείται την καταπολέμηση του εμπορίου ναρκωτικών για να δικαιολογήσει το νέο έγκλημα. Κανείς δεν ξεχνά πως στην 20ετή κατοχή των ΗΠΑ, το Αφγανιστάν μετατράπηκε στον μεγαλύτερο παραγωγό και εξαγωγέα ναρκωτικών διεθνώς.

Το ΚΚΕ εκφράζει την αμέριστη αλληλεγγύη του στον λαό της Βενεζουέλας και στον δίκαιο αγώνα του ενάντια στην ιμπεριαλιστική επέμβαση στην πατρίδα του. Ο λαός της Βενεζουέλας είναι αυτός που μπορεί να καθορίσει τις εξελίξεις στη χώρα του προς όφελός του και να δώσει αποφασιστική απάντηση στους ιμπεριαλιστές των ΗΠΑ.

Το ΚΚΕ καλεί τον ελληνικό λαό να καταδικάσει μαζικά τη νέα ιμπεριαλιστική επέμβαση ενάντια στη Βενεζουέλα και να εκφράσει την αλληλεγγύη στον λαό της».

    

