ΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΩΝ

«Ξέπλυμα» της επίθεσης από ΕΕ και Βρετανία, που ζητούν ... «ειρηνική μετάβαση»

«Λάστιχο» το περιβόητο «διεθνές δίκαιο», κόβεται και ράβεται ανάλογα με τα συμφέροντα κάθε ιμπεριαλιστικού μπλοκ

Τα υπό διαμόρφωση ιμπεριαλιστικά στρατόπεδα που ετοιμάζονται να συγκρουστούν για να μοιράσουν τον κόσμο με τα όπλα καθρεφτίζονται και στις διεθνείς αντιδράσεις γύρω από την ιμπεριαλιστική αμερικανική επέμβαση στη Βενεζουέλα, με φόντο πάντα την αντιπαράθεση ΗΠΑ - Κίνας για την πρωτοκαθεδρία.

Ετσι, δυνάμεις όπως η ΕΕ και η Βρετανία, που πρωταγωνιστούν σε ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις σε όλο τον κόσμο και την ίδια ώρα σε συγκρούσεις όπως στην Ουκρανία λανσάρονται ως σημαιοφόροι του «διεθνούς δικαίου» και υπερασπιστές «της ανεξαρτησίας και της ελευθερίας κάθε κυρίαρχου κράτους», τώρα έσπευσαν να αναπαράγουν ουσιαστικά τα προσχήματα της αμερικανικής στρατιωτικής επίθεσης στη Βενεζουέλα, να πανηγυρίσουν για την απαγωγή του Ν. Μαδούρο και να ζητήσουν ...«ειρηνική» μετάβαση.

Αντίστοιχα, δυνάμεις όπως η Ρωσία και η Κίνα, που έχουν επέμβει στρατιωτικά σε άλλες χώρες ή ετοιμάζονται για τέτοιες συγκρούσεις, και που όπως και οι αντίπαλοί τους παρεμβαίνουν στην πτώση και στην ανάδειξη κυβερνήσεων, εμφανίζονται τώρα να δηλώνουν ...«σοκαρισμένες» από την «καταπάτηση του διεθνούς δικαίου» και την επικράτηση του «νόμου του ισχυρού».

Πίσω από τις διεθνείς αντιδράσεις διαφαίνεται η σύγκρουση για εξασφάλιση σφαιρών επιρροής, πρώτων υλών, αγορών, δρόμων μεταφοράς Ενέργειας και εμπορευμάτων.

Οι αντιδράσεις σε ΕΕ και Βρετανία

Η ΕΕ κάλεσε «να τηρείται το διεθνές δίκαιο» - χωρίς να ψελλίσει κουβέντα για την απροκάλυπτη καταπάτησή του από την αμερικανική επίθεση - καλώντας σε «δημοκρατική και ειρηνική μεταβίβαση της εξουσίας», ενώ παράλληλα εκφράζονται «ανησυχίες» σχετικά με τις αντιθέσεις στον ευρωατλαντικό άξονα.

Η επικεφαλής της Εξωτερικής Πολιτικής της ΕΕ, Κ. Κάλας, απηύθυνε έκκληση για «αυτοσυγκράτηση», σε συνομιλία της με τον Αμερικανό ΥΠΕΞ Μ. Ρούμπιο.

Η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε ...«αλληλέγγυα στον λαό της Βενεζουέλας» και υπέρ μιας «ειρηνικής και δημοκρατικής μετάβασης», προσθέτοντας πως η όποια λύση πρέπει «να σέβεται το διεθνές δίκαιο και τον χάρτη του ΟΗΕ».

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, αφού σημείωσε πως όλες οι χώρες πρέπει «να σέβονται το διεθνές δίκαιο», διευκρίνισε ότι το Λονδίνο «δεν συμμετείχε» στην αμερικανική επιχείρηση. Δήλωσε δε ότι η Βρετανία «δεν θα χύσει ούτε δάκρυ» για το τέλος του «καθεστώτος του Μαδούρο», τον οποίο χαρακτήρισε «έκνομο Πρόεδρο», αναγγέλλοντας συνομιλίες με την Ουάσιγκτον για το ζήτημα.

Ο Γάλλος Πρόεδρος Εμ. Μακρόν κάλεσε κι αυτός να υπάρξει «ειρηνική» και «δημοκρατική» μετάβαση στη Βενεζουέλα, αναφέροντας ότι «ο λαός της Βενεζουέλας απαλλάχθηκε από τη δικτατορία του Μαδούρο». Κάλεσε δε η μετάβαση να γίνει «το ταχύτερο δυνατό», από τον Εδμούνδο Γκονσάλες Ουρούτια, ο οποίος ισχυρίζεται ότι νίκησε στις εκλογές του 2024.

«Η νομική αξιολόγηση της παρέμβασης των ΗΠΑ είναι περίπλοκη», ισχυρίστηκε ο Γερμανός καγκελάριος Φρ. Μερτς, συμπληρώνοντας πως ο Μαδούρο «διαδραμάτιζε προβληματικό ρόλο στην περιοχή» και «ενέπλεξε τη Βενεζουέλα στη διακίνηση ναρκωτικών». «Οι αρχές του διεθνούς δικαίου πρέπει να εφαρμόζονται στις σχέσεις μεταξύ κρατών», πρόσθεσε. Το γερμανικό ΥΠΕΞ κάλεσε όλα τα μέρη «να αναζητήσουν οδό προς πολιτική λύση».

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζ. Μελόνι υποστήριξε πιο ανοιχτά την επέμβαση των ΗΠΑ. Χαρακτήρισε «νόμιμη» την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση και ότι είχε «αμυντικό χαρακτήρα».

Πιο διαφοροποιημένη στάση τήρησε η Ισπανία, η οποία - και για ιστορικούς λόγους, ως πρώην αποικιακή δύναμη - διατηρεί πιο εκτεταμένες σχέσεις και βλέψεις στη Λατινική Αμερική. Η Μαδρίτη «δεν θα αναγνωρίσει (...) μια επέμβαση που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο», μολονότι δεν αναγνώριζε ούτε «το καθεστώς Μαδούρο», ανέφερε ο σοσιαλδημοκράτης πρωθυπουργός Π. Σάντσεθ. Η αμερικανική επέμβαση θα μπορούσε να σπρώξει την περιοχή σε «αβεβαιότητα και πολεμικές περιπέτειες», πρόσθεσε, καλώντας κι αυτός σε «δίκαιη» μετάβαση «με διάλογο».

Αργά χθες το βράδυ, η Ισπανία μαζί με 5 σοσιαλδημοκρατικές κυβερνήσεις της Λατινικής Αμερικής - Βραζιλία, Χιλή, Κολομβία, Μεξικό, Ουρουγουάη - εξέδωσαν κοινή δήλωση με την οποία εκφράζουν «την ανησυχία μας απέναντι σε κάθε προσπάθεια κυβερνητικού ελέγχου, διοίκησης ή εξωτερικής ιδιοκτησίας των φυσικών ή στρατηγικών πόρων» της Βενεζουέλας.

Χωρίς να αναφερθεί ρητά στην αμερικανική επιχείρηση, ο Ουκρανός ΥΠΕΞ Α. Σιμπίχα κατήγγειλε «τα ευρείας κλίμακας εγκλήματα, τη βία, τα βασανιστήρια, την καταπίεση και την παραβίαση όλων των θεμελιωδών ελευθεριών» που απέδωσε στο «καθεστώς Μαδούρο», τον βασικότερο «σύμμαχο» της Ρωσίας στη Λατινική Αμερική.

Το ΥΠΕΞ του Ισραήλ «χαιρέτισε την απομάκρυνση του δικτάτορα που ηγείτο δικτύου τρομοκρατίας και ναρκωτικών» και έκανε λόγο για «ιστορική στιγμή», κρίνοντας πως ο Ντ. Τραμπ ενήργησε ως «ο ηγέτης του ελεύθερου κόσμου»...

«Καταδίκη» από Κίνα και Ρωσία

Στο άλλο στρατόπεδο, η Κίνα - με στενές πολιτικές, ενεργειακές και επιχειρηματικές σχέσεις με τη Βενεζουέλα - εξέφρασε «βαθύ σοκ» και «καταδίκασε σθεναρά την καταφυγή στη βία από τις ΗΠΑ εναντίον ενός κυρίαρχου κράτους και τη δράση τους εναντίον του Προέδρου του».

«Αυτή η ηγεμονική συμπεριφορά των ΗΠΑ παραβιάζει κατάφωρα το διεθνές δίκαιο, καταφέρνει πλήγμα στην εθνική κυριαρχία της Βενεζουέλας και απειλεί την ειρήνη και την ασφάλεια στη Λατινική Αμερική και στην Καραϊβική», ανακοίνωσε το κινεζικό ΥΠΕΞ, ενώ στη συνέχεια κάλεσε τις ΗΠΑ «να απελευθερώσουν αμέσως τον Βενεζολάνο ηγέτη και τη σύζυγό του, και να διευθετήσουν την κατάσταση στη Βενεζουέλα μέσω διαλόγου και διαπραγμάτευσης».

Η κυβέρνηση Μαδούρο θεωρούνταν ο κυριότερος «σύμμαχος» της Ρωσίας στη Νότια Αμερική, και η Μόσχα χαρακτήρισε «βαθιά ανησυχητική και καταδικαστέα» την «πράξη της στρατιωτικής επίθεσης στη Βενεζουέλα», «παραβλέποντας» την αντίστοιχη ρωσική επίθεση στην Ουκρανία στο πλαίσιο της ιμπεριαλιστικής σύγκρουσης με τις ΗΠΑ, με τις οποίες μάλιστα βρίσκονται σε εξέλιξη παζάρια που εκτείνονται πολύ πέρα από τη «διευθέτηση» του Ουκρανικού.

Το ΥΠΕΞ του Ιράν - που ανήκει στο υπό διαμόρφωση ευρασιατικό στρατόπεδο - «καταδικάζει σθεναρά την αμερικανική στρατιωτική επίθεση εναντίον της Βενεζουέλας, την κατάφωρη παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας της και της εδαφικής ακεραιότητας», χαρακτηρίζοντας «παράνομη» την επιχείρηση των ΗΠΑ.

Η Νότια Αφρική - μέλος της ομάδας BRICS - χαρακτήρισε «έκδηλη παραβίαση του χάρτη του ΟΗΕ» την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση, τονίζοντας πως η «μονομερής χρήση βίας» είναι «παράνομη» και «υπονομεύει τη σταθερότητα της διεθνούς τάξης».

«Μετριοπαθή» στάση κράτησε η Τουρκία, καλώντας «όλα τα μέρη σε αυτοσυγκράτηση, ώστε να αποφευχθούν επιζήμιες συνέπειες για την περιφερειακή και διεθνή ασφάλεια».

Αντιδράσεις σε χώρες της Λατινικής Αμερικής

Στη Λατινική Αμερική, αντιδράσεις στην επίθεση των ΗΠΑ υπήρξαν από τους σοσιαλδημοκράτες ηγέτες της περιοχής.

Ο Πρόεδρος της Βραζιλίας, Λούλα ντα Σίλβα, χαρακτήρισε τους βομβαρδισμούς απαράδεκτους, ότι αποτελούν «σοβαρή προσβολή στην κυριαρχία της Βενεζουέλας» και ένα «εξαιρετικά επικίνδυνο προηγούμενο», και συγκάλεσε για σήμερα συνεδρίαση της Ενωσης Χωρών της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής (CELAC).

Ο Πρόεδρος της Κολομβίας, Γκ. Πέτρο, κατήγγειλε την επίθεση ως «προσβολή στην κυριαρχία» της Λατινικής Αμερικής, απαντώντας έμμεσα και στις απειλές Τραμπ για τη χώρα του, και ζήτησε άμεση σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Η Πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούντια Σεϊνμπάουμ, καταδίκασε την επέμβαση και την απαγωγή του Προέδρου της Βενεζουέλας, σημειώνοντας ωστόσο ότι «έχουμε πολύ καλή σχέση με τις ΗΠΑ όσον αφορά την ασφάλεια και άλλα ζητήματα. Υπάρχει επικοινωνία, υπάρχει κατανόηση σε θέματα ασφάλειας. Εμείς, όπως λέμε πάντα: Συνεργασία, συντονισμός, αλλά όχι υποταγή».

Ο απερχόμενος Πρόεδρος της Χιλής, Γκ. Μπόριτς, εξέφρασε «ανησυχία και καταδίκη», ζητώντας «μια ειρηνική λύση στη σοβαρή κρίση».

Την αλληλεγγύη του στη Βενεζουέλα εξέφρασε με μήνυμά του στον ΥΠΕΞ της χώρας ο Πρόεδρος της Νικαράγουας, Ντ. Ορτέγκα.

Από την άλλη, μια σειρά ηγέτες κυβερνήσεων πιο «ευθυγραμμισμένων» με τις ΗΠΑ χαιρέτισαν θερμά την αμερικανική επέμβαση.

Πρώτος και ...καλύτερος ο Πρόεδρος της Αργεντινής, Χ. Μιλέι, ο οποίος χαιρέτισε τη «σύλληψη Μαδούρο» ως «εξαιρετική είδηση για τον ελεύθερο κόσμο».

Ο Πρόεδρος του Εκουαδόρ, Ντ. Νομπόα, αναπαράγοντας τα προσχήματα των ΗΠΑ δήλωσε ότι «οι "ναρκω-τσαβίστας" θα λογοδοτήσουν και η δομή τους θα καταρρεύσει».

Στο ίδιο κλίμα κινήθηκαν οι κυβερνήσεις του Ελ Σαλβαδόρ και της Παραγουάης.