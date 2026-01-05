ΚΟΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΒΟΛΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ

«Μοιρολογίστρες» του «διεθνούς δικαίου», ξεπλυματίες της στρατηγικής της εμπλοκής και της ΕΕ

Ως «μοιρολογίστρες» του υποτιθέμενου «διεθνούς δικαίου» που το ορίζουν τα συμφέροντα των ιμπεριαλιστών εμφανίστηκαν ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και τα υπόλοιπα αστικά κόμματα, αναπαράγοντας την ίδια ώρα τα προσχήματα που αξιοποιούνται σε μια ακόμα επέμβαση των ΗΠΑ, αλλά και ζητώντας «ταύτιση με την ΕΕ», την ώρα που αυτή έκανε πλάτες στην αμερικανική επέμβαση!

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έλεγε ότι η επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα «διαμορφώνει ένα πολύ επικίνδυνο ιστορικό προηγούμενο για το μέλλον», «προηγούμενο» που προφανώς δεν διαμορφωνόταν όταν το ΠΑΣΟΚ χαιρέτιζε το «δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα» και την αντικατάσταση Ασαντ από τα τζιχαντιστικά κτήνη...

Ενώ για να μην «παρεξηγηθούν» και αυτά τα υποκριτικά που έλεγε περί «παραβίασης του διεθνούς δικαίου», σαν υποστηρικτική της Βενεζουέλας, έσπευδε να διαμαρτυρηθεί για τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου επαναλαμβάνοντας την αρχική τοποθέτηση του ΠΑΣΟΚ για το «ανελεύθερο απολυταρχικό καθεστώς» της Βενεζουέλας, θέση που ρίχνει νερό στον μύλο της προπαγάνδας των ΗΠΑ και εμμέσως δικαιολογεί την ωμή στρατιωτική επίθεσή τους στη Βενεζουέλα.

Για να μη μείνει καμία αμφιβολία ότι το ΠΑΣΟΚ επιμένει να κατρακυλάει στον κατήφορο, υπενθύμιζε ότι «η Σοσιαλιστική Διεθνής και το Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα ουδέποτε αναγνώρισαν το αποτέλεσμα των εκλογών του Ιουλίου του 2024 όπως ανακοινώθηκε από το καθεστώς Μαδούρο, συμπεριλαμβάνοντας και κυρώσεις στον ίδιο προσωπικά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο».

Και πρόσθετε ξεδιάντροπα, πριν ψελλίσει κάτι περί της ανάγκης σεβασμού του διεθνούς δικαίου: «Η ανάγκη για αλλαγή σελίδας στη Βενεζουέλα δεν νομιμοποιεί επιλογές όπως η χθεσινή ούτε αυτή μπορεί να γίνει ερήμην του λαού της Βενεζουέλας».

Κατά τα άλλα, έλεγε πως οι δηλώσεις Μητσοτάκη είναι «σε αντίθεση με τις δηλώσεις τόσο Ευρωπαίων Αξιωματούχων, όπως ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα και η Υπατη Εκπρόσωπος Κάγια Κάλλας» που ζητούσαν... «ειρηνική μετάβαση»!

Κάνοντας σημαία το «διεθνές δίκαιο», με το οποίο πρέπει να «ντύνονται κόσμια» οι επεμβάσεις, και ο ΣΥΡΙΖΑ, με χαρακτηριστική την αποστροφή στην ανακοίνωση του ότι «το δίκαιο του ισχυρού, όταν επιβάλλεται κόντρα στο διεθνές δίκαιο, παραβιάζει δικαιώματα χωρών και λαών». Δηλαδή ναι μεν «δίκαιο του ισχυρού», αλλά με φερετζέ... διεθνούς δικαίου. Ενώ σχολιάζοντας τη στάση του πρωθυπουργού ο Κ. Ζαχαριάδης έσπευσε να τον διαχωρίσει απ' την ευρωενωσιακή ηγεσία, υποστηρίζοντας πως «κανένας Ευρωπαίος ηγέτης, κανένα ευρωπαϊκό κόμμα, καμία χώρα δεν τόλμησε να εκστομίσει αυτό που έγραψε ο κ. Μητσοτάκης (...) Δεν έχετε καμία σχέση με τη Φιλελεύθερη Δημοκρατία και τους κανόνες Δικαίου (...) Η στάση σας θέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της χώρας».

Στο ίδιο πνεύμα ο Αλ. Χαρίτσης της Νέας Αριστεράς κατηγόρησε τον πρωθυπουργό για δουλική στάση, υποβιβάζοντας σε υποταγή τη συνειδητή απόφαση της κυβέρνησης να στηρίξει τις ΗΠΑ στο νέο τους έγκλημα. «Ντροπιάζετε τη χώρα με τη δουλική σας στάση», ανέφερε, σπεύδοντας και αυτός να διαχωρίσει την ελληνική κυβέρνηση απ' τη λοιπή ηγεσία της ΕΕ διερωτώμενος αν «θα δούμε την ίδια λογική να στρέφεται και εναντίον Ευρωπαίων ηγετών που δεν υποτάσσονται στον φασισμό της εποχής μας, τον τραμπισμό;». «Τελικά, δεν είναι θέμα αρχών. Είναι θέμα υποτέλειας και υποταγής», πρόσθεσε ο Αλ. Χαρίτσης.

Τέλος, ο wannabe χαλίφης στη θέση του χαλίφη, Αλ. Τσίπρας, εμπνευστής του ανεκδιήγητου χαρακτηρισμού περί «διαβολικά καλού Τραμπ» και μέγας «ξεπλυματίας» του αμερικανικού ιμπεριαλισμού, αλλά και της «στρατηγικής σχέσης» με το Ισραήλ, ανακάλυψε τώρα κι αυτός την «επικράτηση του δίκαιου του ισχυρού», διαμαρτυρόμενος πως «η επίθεση στη Βενεζουέλα αποτελεί επικίνδυνο προηγούμενο που ανοίγει τον ασκό του Αιόλου σε κάθε αναθεωρητική δύναμη, προκειμένου με την ισχύ να επιτυγχάνει τις επιδιώξεις της».

Στον ρόλο του κυβερνητικού δεκανικιού ο Βελόπουλος, μετά από 36 περίπου ώρες αφωνίας, έσπευσε να αναμασήσει τα προσχήματα των Αμερικανών και της κυβέρνησης μιλώντας για «ναρκεμπόριο του Μαδούρο».

«Μνημείο» ξεπλύματος των αιτιών της επέμβασης και προσπάθεια αυτή να αποδοθεί στον «τραμπισμό» μαζί και άθλιων αυταπατών περί ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων με... «θεσμικές δικλείδες», ήταν η ανάρτηση Κωνσταντοπούλου μετά από 36 περίπου ώρες χαρακτηριστικής αφωνίας. Οταν τελικά μίλησε είπε μεταξύ άλλων πως ο Τραμπ... αγνόησε «εντελώς το Κογκρέσο, το δημοκρατικά εκλεγμένο σώμα της χώρας του, που έχει αρμοδιότητα για στρατιωτικές επιχειρήσεις στο εξωτερικό» και πραγματοποίησε «απαγωγή - ομηρία του Προέδρου ξένου Κράτους και βίαιη μεταφορά του, χωρίς τη θέλησή του και χωρίς νόμιμη διαδικασία έκδοσης»! Πάλι καλά που δε ζήτησε να δει και τη δικογραφία... Κατά τα άλλα καλεί τους «ηγέτες και τους εκλεγμένους εκπροσώπους», δηλαδή τους υπόλοιπους ιμπεριαλιστές να αντιδράσουν, ενώ το ξέπλυμα φτάνει ως και τους Ρεπουμπλικάνους των ΗΠΑ καλώντας τους «άμεσα να αντιδράσουν σε αυτήν την ακραία ενέργεια και να σταματήσουν την διολίσθηση. Ηδη ακούγονται κάποιες φωνές». Για να βγάλει δε λάδι την αστική τάξη και τα συμφέροντα της που υπηρετεί η κυβέρνηση, βαφτίζει τη στάση της «επίδειξη δημοσιοσχετίστικης υποτέλειας και έλλειψης κάθε οφειλόμενης διεθνούς υπευθυνότητας και ιστορικής ευθύνης».