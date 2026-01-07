ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Επιμένει στην κυνική στήριξη της επέμβασης για τα συμφέροντα του κεφαλαίου

Ολα τα προσχήματα των ΗΠΑ για την επέμβαση εναντίον της Βενεζουέλας - και όπου αλλού - συνεχίζει να υιοθετεί η κυβέρνηση, καθώς αυτός ο κυνισμός και η ξεδιαντροπιά εξυπηρετούν τα βρώμικα συμφέροντα και τις συμμαχίες της ντόπιας αστικής τάξης.

Χαρακτηριστικά, ο Κυρ. Μητσοτάκης, μετά την ελεεινή δήλωσή του την Κυριακή ότι «δεν είναι η στιγμή για σχόλια σχετικά με τη νομιμότητα των πρόσφατων ενεργειών» των Αμερικανών, χθες σε μήνυμά του για τα Θεοφάνεια κάλεσε «να μείνουμε ενωμένοι» και «σταθεροί στην πορεία μας», «προσαρμόζοντας την πολιτική» της Ελλάδας «στον νέο χάρτη των παγκόσμιων συσχετισμών με γνώμονα το εθνικό συμφέρον» - όπου ως τέτοιο παρουσιάζουν τα σχέδια των ντόπιων επιχειρηματικών ομίλων, μέσα από λυκοφιλίες και αποστολές, να διεκδικήσουν κάποιο καλύτερο κομμάτι από την καπιταλιστική «λεία» της περιοχής και ευρύτερα.

Στο ίδιο μοτίβο, σε ανάρτησή του κάλεσε για «ρεαλιστικές αποφάσεις», «προσαρμόζοντας τις επιλογές μας εν μέσω ανακατατάξεων στον χάρτη των παγκόσμιων συσχετισμών», βασικά κάνοντας το περιλάλητο «διεθνές δίκαιο» ποδόμακτρο για να σκουπίζει τα παπούτσια του ίδιου και της τάξης του.

Αλλωστε, οι «ρεαλιστικές» αποφάσεις που παίρνει η κυβέρνηση, της πολεμικής εμπλοκής με τη στήριξη όλων των κομμάτων του συστήματος, είναι να ξεπλένει τα ιμπεριαλιστικά αίσχη των ΗΠΑ και του Ισραήλ, να δίνει λεφτά και οπλισμούς στο διεφθαρμένο καθεστώς του Ζελένσκι, να στέλνει συστοιχίες «Patriot» στο αιματοβαμμένο καθεστώς των Σαούντ. Είναι να γδέρνει τον λαό ώστε να διαμορφώνει όρους εγγυημένης κερδοφορίας για τους επιχειρηματικούς ομίλους. Σε τέτοιες συνθήκες πολεμικών ιαχών και ολέθριων κινδύνων για γενικευμένο μακελειό οι αστοί απαιτούν την «ενότητα» στους αιματηρούς στόχους του κεφαλαίου.

Είχαν προηγηθεί, εξάλλου, προσπάθειες του κυβερνητικού εκπροσώπου Π. Μαρινάκη, τη Δευτέρα στην τακτική ενημέρωση των δημοσιογράφων, να δικαιολογήσει την απαράδεκτη δήλωση Μητσοτάκη, στο όνομα της υπεράσπισης «στρατηγικών συμμάχων» της αστικής τάξης. Π.χ., κάνοντας γαργάρα τα όσα είπε ο ίδιος ο Τραμπ για το πετρέλαιο της Βενεζουέλας, τη διασφάλιση της «επιρροής» των ΗΠΑ στο δυτικό ημισφαίριο και τις προαναγγελίες τους για νέες επεμβάσεις ακόμα και στη Γροιλανδία, στο φόντο της κόντρας τους με την Κίνα, αναπαρήγαγε διάφορες φαιδρότητες και χαρακτήρισε «επικίνδυνους» όσους «εξισώνουν» την ιμπεριαλιστική επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και την κατοχή εδαφών της Κύπρου από την Τουρκία.

Επιδόθηκε δε σε απαρίθμηση «εγκλημάτων του καθεστώτος Μαδούρο», επιχειρώντας να δικαιολογήσει τη δήλωση στήριξης στο έγκλημα, την ώρα που τόσο η ελληνική κυβέρνηση όσο και τα υπόλοιπα αστικά κόμματα συναγελάζονται με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, που χρηματοδοτούν τις σφαγές στο Σουδάν, τη Σαουδική Αραβία, που εκτελεί 300 ανθρώπους τον χρόνο, και διάφορους άλλους.

Στη συνέχεια, όμως, «για να μην κρύβουμε τα λόγια μας», όπως είπε αυτολεξεί, επέμεινε ότι «η εξωτερική πολιτική της Ελλάδας υπαγορεύεται από το εθνικό συμφέρον και όχι από ιδεοληψίες» και επικαλέστηκε τις «στρατηγικές συμμαχίες» της ντόπιας αστικής τάξης.

Απόλυτη στήριξη της επέμβασης και στον ΟΗΕ

Στο μεταξύ, όλοι τους παρέπεμπαν στην τοποθέτηση της κυβέρνησης στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ (με την ιδιότητα του μη μόνιμου μέλους), όπου ανέθεσαν στον αναπληρωτή μόνιμο αντιπρόσωπο της Ελλάδας στα Ηνωμένα Εθνη, Ι. Σταματέκο, να «εκφωνήσει» δήλωση όπου παρεχόταν απόλυτη στήριξη στο ιμπεριαλιστικό έγκλημα των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα.

Συγκεκριμένα, η κυβέρνηση φρόντισε να αναπαράγει όλα τα σαθρά επιχειρήματα περί «εμπορίου ναρκωτικών» και άλλα παρόμοια, τα οποία βέβαια ούτε ο Τραμπ δεν τα πιστεύει, αφού ο ίδιος λέει ανοιχτά ότι η επιχείρηση εναντίον της Βενεζουέλας έγινε για το πετρέλαιο και για τον ανταγωνισμό με Κίνα και Ρωσία.

Παραπέρα, η κυβέρνηση προκλητικά κάλεσε «όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να επιδείξουν τη μέγιστη αυτοσυγκράτηση και να αποφύγουν οποιαδήποτε ενέργεια θα μπορούσε να επιδεινώσει την κρίση ή να υπονομεύσει τις προοπτικές για ειρήνη και σταθερότητα», εξισώνοντας θύτη και θύμα. Στο ίδιο τέμπο, έβαλε στη δήλωση και κάποια γλυκανάλατα για τον «Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και το Διεθνές Δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου του Δικαίου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» που «πρέπει να γίνονται πάντοτε σεβαστά», αποφεύγοντας έστω και την παραμικρή νύξη για το ποιος τα έκανε κουρελόχαρτο. Αλλωστε, στις περίπου 350 λέξεις που περιείχε η δήλωση φρόντισαν να μην ακουστεί ούτε μία φορά η λέξη «ΗΠΑ».

Κατόπιν όλων αυτών, η κυβέρνηση έσπευσε να διαβεβαιώσει ότι «συμμερίζεται την προτεραιότητα της καταπολέμησης του διεθνικού οργανωμένου εγκλήματος και της διακίνησης ναρκωτικών, οι οποίες αποτελούν σημαντική απειλή για την παγκόσμια ασφάλεια», βάζοντας για το θεαθήναι την πτυχή ότι «αυτές οι προκλήσεις πρέπει να αντιμετωπίζονται μέσω διαρκούς συνεργασίας και πάντοτε με πλήρη σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου», χωρίς και πάλι να αναφέρει τις ΗΠΑ, που το καταξέσκισαν.

Τέλος, για να μην αφήσουν το παραμικρό περιθώριο παρερμηνειών ως προς την ευρωατλαντική «νομιμότητα» της ελληνικής κυβέρνησης, ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας επανέλαβε ότι «η εξουσία του Νικολάς Μαδούρο - ενός μη νομιμοποιημένου Προέδρου - στερείται νομιμοποίησης» και δήλωσε πως «στεκόμαστε σταθερά στο πλευρό του λαού της Βενεζουέλας στην επιδίωξή του για ένα δημοκρατικό μέλλον», εκφράζοντας «ελπίδα» ότι «τα πρόσφατα γεγονότα θα οδηγήσουν σε αυτό το αποτέλεσμα», σε άλλη μια ευθεία παρέμβαση στα εσωτερικά της χώρας.