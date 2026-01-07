ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΟΡΕΑΣ

Στην Κίνα μαζί με μεγαλοστελέχη επιχειρηματικών κολοσσών

Xinhua

Τη σημασία για «σωστές στρατηγικές επιλογές» σε έναν κόσμο που «γίνεται πιο περίπλοκος και ταραχώδης» επεσήμανε ο Πρόεδρος της Κίνας,υποδεχόμενος επίσημα χτες τον Νοτιοκορεάτη ομόλογό του,ο οποίος σήμερα ολοκληρώνει τετραήμερη επίσκεψη στην Κίνα.

Σύμφωνα με το «Σινχουά», ο Σι (ο οποίος συν τοις άλλοις θύμισε τις «τρομερές εθνικές θυσίες» που έκαναν οι δύο χώρες «πριν 80 χρόνια» και «κατάφεραν νίκη ενάντια στον ιαπωνικό μιλιταρισμό») υπογράμμισε πως η χώρα του έχει τοποθετήσει σταθερά τις σχέσεις της με τη Νότια Κορέα «ψηλά στην περιφερειακή διπλωματική της ατζέντα» και διατήρησε «συνέχεια και σταθερότητα στην πολιτική της» απέναντι στη Σεούλ. Εξέφρασε δε τη προθυμία του Πεκίνου να συνεργαστεί με τη Σεούλ με κατεύθυνση μια φιλική συνεργασία, με βάση την αρχή του αμοιβαίου οφέλους («win-win»), και την ενίσχυση αποτελεσμάτων που θα συμβάλλουν θετικά στην περιφερειακή και παγκόσμια ειρήνη και ανάπτυξη.

Από τη μεριά του ο Λι - που στο Πεκίνο κάνει το πρώτο του επίσημο ταξίδι στο εξωτερικό για το 2026 - εξέφρασε την ελπίδα η συνάντησή του με τον Σι να σταθεί ευκαιρία για μια συνολική ανάκαμψη και ανάπτυξη των διμερών σχέσεων, για την αναζήτηση κοινού εδάφους στο οποίο θα διατηρούνται μεν οι διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των δύο χωρών, αλλά μέσα από την εμβάθυνση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης τους θα ανοίξει «ένα νέο κεφάλαιο διμερών σχέσεων». Ανάμεσα σε άλλα ο Λι αναφέρθηκε στο Εμπόριο ως τομέα στον οποίο οι δύο πλευρές μπορούν να διευρύνουν σημαντικά τη συνεργασία τους.

Στην ατζέντα της Συνόδου βρέθηκαν φυσικά και μια σειρά θέματα σχετικά με την ασφάλεια, με τον Σι να τονίζει ότι οι δύο χώρες «φέρουν σημαντικές ευθύνες για τη διασφάλιση της περιφερειακής ειρήνης και την προώθηση της παγκόσμιας ανάπτυξης, ενώ μοιράζονται και ευρεία κοινά συμφέροντα». Μάλιστα, οι δύο πλευρές συμφώνησαν στη διοργάνωση ετήσιων συναντήσεων και στην επέκταση της επικοινωνίας των «αμυντικών αρχών» κάθε πλευράς, «για να οικοδομήσουν αμοιβαία εμπιστοσύνη και να συμβάλουν στην περιφερειακή ειρήνη και σταθερότητα».

Ο δε Γουί Σουνγκ Λακ, σύμβουλος εθνικής ασφάλειας της Νότιας Κορέας, αναφέρθηκε στη «σημασία της επανέναρξης του διαλόγου με τη Βόρεια Κορέα», στην οποία στάθηκαν «οι δύο ηγέτες».

Σημειωτέον, τον Λι συνοδεύει μια επιχειρηματική αποστολή την οποία απαρτίζουν περίπου 200 ηγετικά στελέχη επιχειρηματικών κολοσσών, μεταξύ τους των τεσσάρων πιο σημαντικών ομίλων της Νότιας Κορέας: «Samsung Electronics», «SK Group», «Hyundai Motor Group», «LG Group».

Με φόντο την όξυνση της αναμέτρησης Κίνας - ΗΠΑ για την πρωτοκαθεδρία στην παγκόσμια ιμπεριαλιστική πυραμίδα, το Πεκίνο εντείνει την προσπάθεια να προσελκύσει ως εταίρους δυνάμεις στην «αυλή» του που σταθερά συνεργάζονται με την Ουάσιγκτον, υπό το βάρος και προβληματισμών που γεννούν χειρισμοί της κυβέρνησης Τραμπ (βλ. δασμοί που έθεσε σε εφαρμογή σε μια σειρά συνεργάτες των ΗΠΑ).

Βαλλιστικές δοκιμές από την Πιονγιάνγκ

Δύο βαλλιστικούς πυραύλους εκτόξευσε η Βόρεια Κορέα λίγο πριν τις 8 το πρωί της Κυριακής, με κατεύθυνση την Ανατολική Θάλασσα (Θάλασσα της Ιαπωνίας - μεσολαβεί μεταξύ Χερσονήσου και Ιαπωνίας), στην πρώτη της βαλλιστική δοκιμή για το 2026.

Το Τόκιο αντέδρασε άμεσα, με τον υπουργό Αμυνας Σιντζίρο Κοϊζούμι να δηλώνει ότι «η ανάπτυξη πυρηνικών όπλων και βαλλιστικών πυραύλων από τη Βόρεια Κορέα απειλεί την ειρήνη και τη σταθερότητα της χώρας μας και της διεθνούς κοινότητας, και είναι απόλυτα ανυπόφορη».

Στη Νότια Κορέα, η προεδρία συγκάλεσε εκτάκτως το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας και κάλεσε τη Βόρεια Κορέα να σταματήσει «τις προκλητικές ενέργειες που παραβιάζουν αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας».

Το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού (INDOPACOM) υποστήριξε ότι η δοκιμή «δεν εγείρει άμεση απειλή για το προσωπικό ή την επικράτεια των ΗΠΑ», προσθέτοντας πάντως ότι η Ουάσιγκτον παρακολουθεί τις εξελίξεις σε «στενό συντονισμό» με τους συμμάχους της στην περιοχή. Εκτιμάται ότι οι πύραυλοι διένυσαν απόσταση περίπου 900 χιλιομέτρων πριν καταπέσουν στη θάλασσα.