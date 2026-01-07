ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΗΣ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΗΠΑ

Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις αλληλεγγύης στον λαό της Βενεζουέλας

Συνεχίστηκαν την Κυριακή και τις επόμενες μέρες σεοι

Την Κυριακή το ΚΚ Τουρκίας διοργάνωσε μαχητική διαδήλωση στην Κωνσταντινούπολη, διατρανώνοντας την αλληλεγγύη του στον λαό της Βενεζουέλας και εκφράζοντας την πεποίθηση ότι τελικά αυτός θα νικήσει. Οπως σημειώθηκε από τους ομιλητές, «οι κατακτητές ιμπεριαλιστές δεν είναι ανίκητοι. Οπως ηττήθηκαν στον Κόλπο των Χοίρων στην Κούβα, όπως τα όπλα τους έσκασαν στα χέρια τους στο Βιετνάμ, έτσι και στη Βενεζουέλα και στη Λατινική Αμερική οι λαοί θα τους δείξουν την πόρτα. Είμαστε σίγουροι ότι αυτό θα συμβεί ξανά».

Το ΚΚ Μεξικού επίσης διοργάνωσε διαμαρτυρία την Κυριακή, στην πόλη Κουερναβάκα στην επαρχία Μορέλος, όπου κυριάρχησαν τα συνθήματα «Εξω οι Γιάνκηδες από τη Λατινική Αμερική, έξω οι σιωνιστές από την Παλαιστίνη». Ο Ντιέγκο Τόρες, Β' Γραμματέας του ΚΕ του Κόμματος, τόνισε ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ«δεν έχει καμία ανησυχία για τα ανθρώπινα δικαιώματα, την τρομοκρατία ή τη διακίνηση ναρκωτικών», επισημαίνοντας μεταξύ άλλων το παράδειγμα της υποδοχής στις ΗΠΑ Ισραηλινών προέδρων με εντάλματα σύλληψης από το Διεθνές Δικαστήριο για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.

Κατήγγειλε ότι «στόχος είναι οι πλουτοπαραγωγικές πηγές, το πετρέλαιο της Βενεζουέλας, όπως διακηρύσσουν κυνικά, και οποιαδήποτε συμφωνία που θα το εγγυάται αυτό θα αφήσει ανέπαφα οποιαδήποτε αντιλαϊκά και καταπιεστικά μέτρα που παίρνονταν στη Βενεζουέλα, θα επιδεινώσει ακόμα περισσότερο τη ζωή των λαϊκών στρωμάτων στην πιο επικίνδυνη περίοδο που έρχεται τώρα.

Ειδικότερα, ανοίγει η δυνατότητα να επαναληφθούν τέτοιες επεμβάσεις στην Κούβα, στη Βενεζουέλα, στο Μεξικό ή σε άλλες χώρες, αφού οι ΗΠΑ θεωρούν την περιοχή δική τους ζώνη επιρροής, κυριαρχίας και πηγής φυσικών πόρων προς εκμετάλλευση, στον ανταγωνισμό με άλλες δυνάμεις, που επίσης κατανέμουν άλλες περιοχές σε δικές τους ζώνες, με τεράστιο, αιματηρό κόστος για τους λαούς».

Κινητοποιήσεις συνεχίστηκαν και στη Γερμανία την Κυριακή, με χιλιάδες λαού και νεολαίας να διαδηλώνουν μαχητικά σε πολλές πόλεις της χώρας, εκφράζοντας την αμέριστη αλληλεγγύη τους στον λαό της Βενεζουέλας.

Στις συγκεντρώσεις αυτές συμμετείχαν και οι ΚΟ Γερμανίας του ΚΚΕ.

Επίσης, τη Δευτέρα το ΚΚ Ιρλανδίας διοργάνωσε κινητοποίηση αλληλεγγύης στον βενεζολάνικο λαό στη γέφυρα Χα Πένι στο Δουβλίνο. Στις κινητοποιήσεις που πραγματοποιούνται συμμετέχει και η ΚΟ Ιρλανδίας του ΚΚΕ.

Ακόμα, τοκαταγγέλλοντας και τη στάση της κυβέρνησης της χώρας, που δεν καταδίκασε ανοιχτά την επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, διοργάνωσε μεταξύ άλλων μαχητική κινητοποίηση στην Κεράλα. Διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν και σε άλλες πόλεις.

Την Κυριακή 10 Γενάρη το μεσημέρι η Ενωση Συνδικάτων Βάσης (USB) της Ιταλίας και άλλες εργατικές και νεολαιίστικες οργανώσεις διοργανώνουν κινητοποίηση στην αμερικάνικη πρεσβεία στη Ρώμη, για να καταγγείλουν την κρατική τρομοκρατία των ΗΠΑ και να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους στον βενεζολάνικο λαό.