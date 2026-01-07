Τετάρτη 7 Γενάρη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 8
ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ - ΗΠΑ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (COSI) ΤΗΣ ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑΣ
Καταδικάζει τον εγκληματικό βομβαρδισμό

Η Επιτροπή Διεθνούς Αλληλεγγύης (COSI), οργάνωση της Βενεζουέλας και μέλος του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ειρήνης (ΠΣΕ), σε ανακοίνωσή της καταδικάζει τον «εγκληματικό βομβαρδισμό» από τις ΗΠΑ, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για πράξη που «παραβιάζει συνολικά το διεθνές δίκαιο: Την αρχή της αυτοδιάθεσης των λαών, την κυριαρχία των κρατών, τη μη παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις των κρατών, βομβαρδισμό ανυπεράσπιστων πόλεων, χρήση βίας και απειλή βίας, και γενικά όλες τις πτυχές που σχετίζονται με τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας».

Η COSI θεωρεί αυτήν την εξέλιξη «εφαρμογή του Δόγματος Μονρόε» και καλεί τους διεθνείς οργανισμούς που προωθούν την ειρήνη να κινητοποιηθούν, σημειώνοντας ότι η αλληλεγγύη στον λαό της Βενεζουέλας είναι απαραίτητη αυτήν τη στιγμή, είναι αλληλεγγύη στους λαούς της Λατινικής Αμερικής και του κόσμου.

    

ΚΟΣΜΟΣ
