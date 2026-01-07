ΣΥΡΙΑ

Συγκρούσεις και παζάρια τζιχαντιστών με Κούρδους και Ισραηλινούς

Σε αδιέξοδο κατέληξε η συνάντηση που είχαν την Κυριακή στη Δαμασκό υψηλόβαθμοι Σύροι αξιωματούχοι με τον διοικητή των κουρδικών και αραβικών «Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων» (SDF), Μαζλούμ Αμπντί, με βασικό θέμα την ενσωμάτωση της οργάνωσης στον συριακό τακτικό στρατό, όπως προέβλεπε και η συμφωνία της 10ης Μάρτη 2025 ανάμεσα στον Αμπντί και στον τζιχαντιστή «Πρόεδρο» της Συρίας Αχμεντ Αλ Σαράα.

Παρ' όλα αυτά, οι δύο πλευρές συμφώνησαν να επαναλάβουν τις συναντήσεις τους το επόμενο διάστημα, αν και στην πορεία καταγράφηκε (χτες) άλλη μια ανάφλεξη συγκρούσεων στη βόρεια επαρχία Χαλέπι ανάμεσα σε κρατικές δυνάμεις ασφαλείας και μαχητές των SDF.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του σαουδαραβικού δικτύου «Al Arabiya», σκοτώθηκαν τουλάχιστον τέσσερα άτομα. Στη συνέχεια το συριακό πρακτορείο ειδήσεων SANA μετέδωσε ότι μεταξύ των τεσσάρων που σκοτώθηκαν ο ένας ήταν στέλεχος του υπουργείου Αμυνας και οι άλλοι δύο πολίτες. Εκπρόσωπος των SDF ανακοίνωσε ότι στις συγκρούσεις που έγιναν στις συνοικίες Σεΐχ Μαχσούντ και Ασραφίγια του Χαλεπίου σκοτώθηκε ένας άμαχος και τραυματίστηκαν άλλοι 17. Οι δύο πλευρές αντάλλαξαν κατηγορίες για το ποιος είχε την ευθύνη πρόκλησης των ένοπλων συγκρούσεων.

Στο Χαλέπι είχαν σημειωθεί ανάλογες συγκρούσεις και τον περασμένο μήνα, πάλι ανάμεσα σε ενόπλους των δύο πλευρών.

Παζάρια Ισραηλινών - Σύρων στο Παρίσι

Στις 5 και 6 Γενάρη πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι νέος γύρος διαβουλεύσεων μεταξύ αντιπροσωπειών Σύρων και Ισραηλινών αξιωματούχων, παρουσία του Αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία και ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ στη Συρία, Τομ Μπάρακ, για πρώτη φορά μετά από περίπου δύο μήνες.

Σύμφωνα με το SANA, βασικός στόχος της συνάντησης ήταν η εκ νέου ενεργοποίηση του διμερούς «Συμφώνου Απεμπλοκής» που υπεγράφη το 1974, μετά τον πόλεμο του Γιομ Κιπούρ, στο πλαίσιο κατάπαυσης πυρός, και ρύθμισε τη γραμμή «ορίων» στα Υψίπεδα του Γκολάν. Κατά το συριακό πρακτορείο, στόχος των τελευταίων διαβουλεύσεων ήταν να διασφαλιστεί η αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων σε θέσεις που είχαν πριν την κατάρρευση της προηγούμενης κυβέρνησης, του Σύρου Προέδρου Μπασάρ Ασαντ, στις 8 Δεκέμβρη 2024.

Κατά την ισραηλινή εφημερίδα «Maariv», ωστόσο, ο στόχος των συνομιλιών ήταν διαφορετικός: Η «ανανέωση των διαβουλεύσεων» για μια διμερή διευθέτηση σε «θέματα ασφαλείας», με στόχο την επίτευξη «σταθερότητας» και όχι κάποιας σημαντικής «διπλωματικής εξέλιξης».

Επικεφαλής της συριακής αντιπροσωπείας ήταν ο υπουργός Εξωτερικών, Ασαντ Αλ Σαϊμπάνι, και της ισραηλινής αντιπροσωπείας ο πρώην πρέσβης του Ισραήλ στις ΗΠΑ Γεχιέλ Λάιτερ.

Τελικά, αργότερα χτες το βράδυ Ισραηλινός αξιωματούχος ανέφερε στην εφημερίδα «Times of Israel» ότι συμφωνήθηκε να πραγματοποιούνται πιο τακτικές συναντήσεις των αντιπροσωπειών των δύο χωρών.

Νέα ισραηλινή επιχείρηση στο συριακό έδαφος

Στο φόντο αυτό, χτες οι ισραηλινές δυνάμεις με 12 άρματα μάχης και θωρακισμένα οχήματα πραγματοποίησαν νέα χερσαία επιχείρηση στο έδαφος της νότιας Συρίας, και συγκεκριμένα στο μεθοριακό χωριό Σάιντα Αλ Γκολάν της επαρχίας Κουνέιτρα.

Νωρίτερα διαψεύστηκαν από το συριακό υπουργείο Εσωτερικών φήμες ότι έγινε απόπειρα δολοφονίας του τζιχαντιστή «Προέδρου» Αλ Σαράα στη Δαμασκό.