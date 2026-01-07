Τετάρτη 7 Γενάρη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 23
ΔΙΕΘΝΗ
ΕΛΒΕΤΙΑ - ΠΟΛΥΝΕΚΡΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΕ ΚΛΑΜΠ
Η έλλειψη μέτρων πυρασφάλειας οδήγησε στην καταστροφή

Δεν έγινε κανένας έλεγχος από το 2019

Οι εγκληματικές ελλείψεις και οι ευθύνες της δημοτικής αρχής έρχονται στην επιφάνεια λίγες μέρες μετά το πολύνεκρο δυστύχημα σε κλαμπ στο ελβετικό χιονοδρομικό κέντρο Κραν Μοντανά.

Ο δήμαρχος Νικολά Φερό παραδέχτηκε σε συνέντευξη Τύπου ότι δεν πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι ασφαλείας μετά το 2019 στο κλαμπ, που καταστράφηκε από τη φωτιά τη νύχτα της Πρωτοχρονιάς, οδηγώντας στον θάνατο 40 ανθρώπων (ανάμεσά τους και της 15χρονης Ελληνοελβετής Α. Καλλέργη), που έχουν ταυτοποιηθεί όλοι, και στον τραυματισμό άλλων 116 (από τους οποίους οι 83 νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση).

«Λυπούμαστε βαθύτατα γι' αυτό. Δεν είχαμε ενδείξεις ότι δεν είχαν πραγματοποιηθεί οι επιθεωρήσεις στο "Le Constellation"», δήλωσε σχετικά με την παντελή απουσία ελέγχων κατά το διάστημα 2020 - 2025.

Σύμφωνα με τις εισαγγελικές αρχές που ερευνούν τις συνθήκες του δυστυχήματος, το πιθανότερο είναι ότι η πυρκαγιά ξέσπασε όταν σπίθες από σπινθηροβόλα κεριά έφτασαν στην οροφή, που ήταν κατασκευασμένη από ηχομονωτικά συνθετικά πάνελ, τα οποία ανεφλέγησαν και συνέβαλαν στην ταχεία επέκταση της φωτιάς.

Το ηχομονωτικό υλικό στο ταβάνι του υπόγειου κλαμπ κατά την επιθεώρηση του 2019 είχε θεωρηθεί αποδεκτό, ενώ λόγω του μεγέθους του μπαρ δεν ήταν υποχρεωτική η εγκατάσταση συναγερμού για πυρκαγιά.

«Δεν έγινε ποτέ κανένας έλεγχος γι' αυτό το ηχομονωτικό αφρώδες υλικό. Οι υπεύθυνοι ασφαλείας μας δεν το θεώρησαν απαραίτητο», είπε ο Φερό. Ανακοίνωσε ότι τα σπινθηροβόλα κεριά απαγορεύτηκαν πλέον στους χώρους εστίασης της κωμόπολης και ότι θα εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι, ενώ επεσήμανε πως οι υπάλληλοι είναι λίγοι για τα 4.000 μαγαζιά της περιοχής.

Οι αρχές ερευνούν τους ιδιοκτήτες του κλαμπ, που θεωρούνται ύποπτοι για σειρά εγκλημάτων εξ αμελείας. Σύμφωνα με την αστυνομία, προς το παρόν δεν επιβάλλεται η σύλληψή τους και δεν θεωρούνται ύποπτοι φυγής. Πάντως έκλεισαν άλλο ένα μπαρ που ανήκει στους ιδιοκτήτες του «Le Constellation».

    

Κορυφή σελίδας
ΚΟΣΜΟΣ
Διαβάστε σήμερα...
Κάτω τα χέρια από τον λαό της Βενεζουέλας!
Επιμένει στην κυνική στήριξη της επέμβασης για τα συμφέροντα του κεφαλαίου
Η Κίνα καταγγέλλει τον ρόλο των ΗΠΑ ως «παγκόσμιου δικαστή»
Αποστολή «μηνυμάτων» στρατιωτικού «πλεονεκτήματος» στον διεθνή ιμπεριαλιστικό ανταγωνισμό
Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις αλληλεγγύης στον λαό της Βενεζουέλας
Σε «εγγυήσεις ασφαλείας» - μπαρούτι κατέληξε ο «Συνασπισμός των Προθύμων»
Συντονισμένες απειλές και πιέσεις από ΗΠΑ - Ισραήλ
Στην Κίνα μαζί με μεγαλοστελέχη επιχειρηματικών κολοσσών
 «Θα ασχοληθούμε με τη Γροιλανδία σε περίπου δυο μήνες»
 Νέο μπαράζ ισραηλινών επιδρομών
 Συνεχείς επιθέσεις και μαρτύριο της πείνας
 Κακοκαιρία και έντονες χιονοπτώσεις με νεκρούς
Πλατιά διακινήθηκε η έκτακτη έκδοση του «Ριζοσπάστη»
 Αγγίζουν τα όρια της γελοιότητας οι προσπάθειες «τεκμηρίωσης» της στρατιωτικής επέμβασης των ΗΠΑ
 Συνεχείς απειλές σε κράτη της Λατινικής Αμερικής
 32 στρατιώτες έπεσαν στη μάχη με τους εισβολείς στη Βενεζουέλα
 Εξω η ιμπεριαλιστική μπότα από τη Βενεζουέλα και τη Λατινική Αμερική!
 «Καταδίωξη» ρωσικού εμπορικού πλοίου με βενεζουελάνικο πετρέλαιο
 Καταδικάζει τον εγκληματικό βομβαρδισμό
 Συγκρούσεις και παζάρια τζιχαντιστών με Κούρδους και Ισραηλινούς
 Στη Σομαλιλάνδη ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ
 Κατέρρευσε ο κυβερνητικός συνασπισμός στο Βρανδεμβούργο
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ