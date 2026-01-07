ΕΛΒΕΤΙΑ - ΠΟΛΥΝΕΚΡΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΕ ΚΛΑΜΠ

Η έλλειψη μέτρων πυρασφάλειας οδήγησε στην καταστροφή

Οι εγκληματικές ελλείψεις και οι ευθύνες της δημοτικής αρχής έρχονται στην επιφάνεια λίγες μέρες μετά το πολύνεκρο δυστύχημα σε κλαμπ στο ελβετικό χιονοδρομικό κέντρο Κραν Μοντανά.

Ο δήμαρχος Νικολά Φερό παραδέχτηκε σε συνέντευξη Τύπου ότι δεν πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι ασφαλείας μετά το 2019 στο κλαμπ, που καταστράφηκε από τη φωτιά τη νύχτα της Πρωτοχρονιάς, οδηγώντας στον θάνατο 40 ανθρώπων (ανάμεσά τους και της 15χρονης Ελληνοελβετής Α. Καλλέργη), που έχουν ταυτοποιηθεί όλοι, και στον τραυματισμό άλλων 116 (από τους οποίους οι 83 νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση).

«Λυπούμαστε βαθύτατα γι' αυτό. Δεν είχαμε ενδείξεις ότι δεν είχαν πραγματοποιηθεί οι επιθεωρήσεις στο "Le Constellation"», δήλωσε σχετικά με την παντελή απουσία ελέγχων κατά το διάστημα 2020 - 2025.

Σύμφωνα με τις εισαγγελικές αρχές που ερευνούν τις συνθήκες του δυστυχήματος, το πιθανότερο είναι ότι η πυρκαγιά ξέσπασε όταν σπίθες από σπινθηροβόλα κεριά έφτασαν στην οροφή, που ήταν κατασκευασμένη από ηχομονωτικά συνθετικά πάνελ, τα οποία ανεφλέγησαν και συνέβαλαν στην ταχεία επέκταση της φωτιάς.

Το ηχομονωτικό υλικό στο ταβάνι του υπόγειου κλαμπ κατά την επιθεώρηση του 2019 είχε θεωρηθεί αποδεκτό, ενώ λόγω του μεγέθους του μπαρ δεν ήταν υποχρεωτική η εγκατάσταση συναγερμού για πυρκαγιά.

«Δεν έγινε ποτέ κανένας έλεγχος γι' αυτό το ηχομονωτικό αφρώδες υλικό. Οι υπεύθυνοι ασφαλείας μας δεν το θεώρησαν απαραίτητο», είπε ο Φερό. Ανακοίνωσε ότι τα σπινθηροβόλα κεριά απαγορεύτηκαν πλέον στους χώρους εστίασης της κωμόπολης και ότι θα εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι, ενώ επεσήμανε πως οι υπάλληλοι είναι λίγοι για τα 4.000 μαγαζιά της περιοχής.

Οι αρχές ερευνούν τους ιδιοκτήτες του κλαμπ, που θεωρούνται ύποπτοι για σειρά εγκλημάτων εξ αμελείας. Σύμφωνα με την αστυνομία, προς το παρόν δεν επιβάλλεται η σύλληψή τους και δεν θεωρούνται ύποπτοι φυγής. Πάντως έκλεισαν άλλο ένα μπαρ που ανήκει στους ιδιοκτήτες του «Le Constellation».