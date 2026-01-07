ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Κατέρρευσε ο κυβερνητικός συνασπισμός στο Βρανδεμβούργο

«Κατέρρευσε» ο κυβερνητικός συνασπισμός μεταξύ του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD) και της Συμμαχίας Ζάρα Βάγκενκνεχτ (BSW) στο κρατίδιο του Βρανδεμβούργου, όπως επιβεβαίωσε ο πρωθυπουργός Ντίτμαρ Βόιντκε, μετά την απώλεια της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας εξαιτίας της αποχώρησης τριών βουλευτών του BSW.

Σε δηλώσεις του, ο Βόιντκε τόνισε ότι οι εντάσεις εντός του BSW είχαν γίνει ανυπέρβλητες και πλέον δεν υφίσταται έδαφος για συνεργασία, παρά τα «επιτεύγματα» της κυβέρνησης, όπως «η κατάρτιση βιώσιμου προϋπολογισμού». Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι η διακυβέρνηση του κρατιδίου δεν κινδυνεύει, καθώς οι υπουργοί θα παραμείνουν προσωρινά στις θέσεις τους, διασφαλίζοντας τη λειτουργία μιας de facto κυβέρνησης μειοψηφίας.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσει διαβουλεύσεις με το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα (CDU) για την πιθανότητα δημιουργίας νέου συνασπισμού.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του πρώτου καναλιού της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ARD, παρά την αποχώρησή τους από την κοινοβουλευτική ομάδα του BSW, οι βουλευτές αρχικά θα εξακολουθήσουν να στηρίζουν τον συνασπισμό. Ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του SPD, Μπγερν Λούτμαν, εξέφρασε μάλιστα την επιθυμία να υποδεχτεί τους διαφωνούντες στο δικό του κόμμα.