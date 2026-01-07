Τετάρτη 7 Γενάρη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 23
ΔΙΕΘΝΗ
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Κατέρρευσε ο κυβερνητικός συνασπισμός στο Βρανδεμβούργο

«Κατέρρευσε» ο κυβερνητικός συνασπισμός μεταξύ του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD) και της Συμμαχίας Ζάρα Βάγκενκνεχτ (BSW) στο κρατίδιο του Βρανδεμβούργου, όπως επιβεβαίωσε ο πρωθυπουργός Ντίτμαρ Βόιντκε, μετά την απώλεια της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας εξαιτίας της αποχώρησης τριών βουλευτών του BSW.

Σε δηλώσεις του, ο Βόιντκε τόνισε ότι οι εντάσεις εντός του BSW είχαν γίνει ανυπέρβλητες και πλέον δεν υφίσταται έδαφος για συνεργασία, παρά τα «επιτεύγματα» της κυβέρνησης, όπως «η κατάρτιση βιώσιμου προϋπολογισμού». Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι η διακυβέρνηση του κρατιδίου δεν κινδυνεύει, καθώς οι υπουργοί θα παραμείνουν προσωρινά στις θέσεις τους, διασφαλίζοντας τη λειτουργία μιας de facto κυβέρνησης μειοψηφίας.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσει διαβουλεύσεις με το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα (CDU) για την πιθανότητα δημιουργίας νέου συνασπισμού.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του πρώτου καναλιού της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ARD, παρά την αποχώρησή τους από την κοινοβουλευτική ομάδα του BSW, οι βουλευτές αρχικά θα εξακολουθήσουν να στηρίζουν τον συνασπισμό. Ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του SPD, Μπγερν Λούτμαν, εξέφρασε μάλιστα την επιθυμία να υποδεχτεί τους διαφωνούντες στο δικό του κόμμα.

    

Κορυφή σελίδας
ΚΟΣΜΟΣ
Διαβάστε σήμερα...
Κάτω τα χέρια από τον λαό της Βενεζουέλας!
Επιμένει στην κυνική στήριξη της επέμβασης για τα συμφέροντα του κεφαλαίου
Η Κίνα καταγγέλλει τον ρόλο των ΗΠΑ ως «παγκόσμιου δικαστή»
Αποστολή «μηνυμάτων» στρατιωτικού «πλεονεκτήματος» στον διεθνή ιμπεριαλιστικό ανταγωνισμό
Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις αλληλεγγύης στον λαό της Βενεζουέλας
Σε «εγγυήσεις ασφαλείας» - μπαρούτι κατέληξε ο «Συνασπισμός των Προθύμων»
Συντονισμένες απειλές και πιέσεις από ΗΠΑ - Ισραήλ
Στην Κίνα μαζί με μεγαλοστελέχη επιχειρηματικών κολοσσών
 «Θα ασχοληθούμε με τη Γροιλανδία σε περίπου δυο μήνες»
 Νέο μπαράζ ισραηλινών επιδρομών
 Η έλλειψη μέτρων πυρασφάλειας οδήγησε στην καταστροφή
 Συνεχείς επιθέσεις και μαρτύριο της πείνας
 Κακοκαιρία και έντονες χιονοπτώσεις με νεκρούς
Πλατιά διακινήθηκε η έκτακτη έκδοση του «Ριζοσπάστη»
 Αγγίζουν τα όρια της γελοιότητας οι προσπάθειες «τεκμηρίωσης» της στρατιωτικής επέμβασης των ΗΠΑ
 Συνεχείς απειλές σε κράτη της Λατινικής Αμερικής
 32 στρατιώτες έπεσαν στη μάχη με τους εισβολείς στη Βενεζουέλα
 Εξω η ιμπεριαλιστική μπότα από τη Βενεζουέλα και τη Λατινική Αμερική!
 «Καταδίωξη» ρωσικού εμπορικού πλοίου με βενεζουελάνικο πετρέλαιο
 Καταδικάζει τον εγκληματικό βομβαρδισμό
 Συγκρούσεις και παζάρια τζιχαντιστών με Κούρδους και Ισραηλινούς
 Στη Σομαλιλάνδη ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ