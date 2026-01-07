ΕΠΙΘΕΣΗ ΤΩΝ ΗΠΑ ΣΤΗ ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ

Αποστολή «μηνυμάτων» στρατιωτικού «πλεονεκτήματος» στον διεθνή ιμπεριαλιστικό ανταγωνισμό

Ο Τραμπ σπεύδει να ισχυριστεί ότι «κανείς δεν μπορεί να μας νικήσει»

Παράλληλα με την άμεση προώθηση των οικονομικών και γεωπολιτικών συμφερόντων της αστικής τάξης τωνστηη αμερικανική κυβέρνηση επιχειρεί να αξιοποιήσει την απαράδεκτηως εργαλείο για την αποστολή ευρύτερων «μηνυμάτων» στρατιωτικού «πλεονεκτήματος» στον διεθνή ιμπεριαλιστικό ανταγωνισμό - επιβεβαιώνοντας και με αυτόν τον τρόπο την άμεση διασύνδεση των κινήσεων των ΗΠΑ στο «δυτικό ημισφαίριο» με την πολεμική προετοιμασία για μια γενικευμένη αναμέτρηση για τη διεθνή πρωτοκαθεδρία.

«Είχαμε πολλές "μπότες στο έδαφος", αλλά ήταν καταπληκτικό» δήλωσε μιλώντας σε στελέχη των Ρεπουμπλικάνων ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντ. Τραμπ, περιγράφοντας τον στρατό των ΗΠΑ ως τον πιο «τρομακτικό» στον κόσμο, που «απέδειξε» σύμφωνα με τον ίδιο ότι «κανείς δεν μπορεί να μας κερδίσει».

Υιοθετώντας δε την ορολογία για το «Δόγμα Ντονρόε» (λογοπαίγνιο με το μικρό όνομα του Τραμπ και το «Δόγμα Μονρόε» - το δόγμα των κυβερνήσεων των ΗΠΑ για «κυριαρχία» σε όλη την αμερικανική ήπειρο ως προϋπόθεση για το διεθνές γεωστρατηγικό «προβάδισμα), ο Αμερικανός Πρόεδρος επιχειρηματολόγησε ότι η Βενεζουέλα «δεν είναι μια χώρα που βρίσκεται στην άλλη άκρη του κόσμου. Δεν είναι μια χώρα στην οποία πρέπει να ταξιδεύουμε 24 ώρες με αεροπλάνο (για να φτάσουμε) (...) Είναι στην περιοχή μας».

Αναφερόμενος στην κατάσταση εντός της Βενεζουέλας μετά την αμερικανική επίθεση και την απαγωγή του Ν. Μαδούρο, είπε: «Μη με ρωτήσετε ποιος κυβερνάει, διότι θα σας δώσω μια απάντηση που θα είναι πολύ αμφιλεγόμενη».

Απαντώντας σε ερώτηση για το αν είχε συνομιλία με την προσωρινή Πρόεδρο της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, επέμεινε ότι «συνδιαλλασσόμαστε με αυτόν τον κόσμο (...) Αυτό σημαίνει ότι εμείς κυβερνάμε», υποστηρίζοντας ότι οι οι ΗΠΑ είναι «υπεύθυνες» για τη Βενεζουέλα και «εμείς έχουμε τον έλεγχο».

Μπαίνοντας δε ξανά στο ψητό, στην εκμετάλλευση του τεράστιου ενεργειακού πλούτου της Βενεζουέλας, τη χαρακτήρισε «μια νεκρή χώρα», την οποία «πρέπει εμείς να την επαναφέρουμε και θα πρέπει να έχουμε μεγάλες επενδύσεις από τις πετρελαϊκές εταιρείες για να επαναφέρουμε τις υποδομές έτοιμες για λειτουργία»...

Ανέφερε ότι ακόμα δεν έχει μιλήσει ο ίδιος απευθείας με την Ροντρίγκες (κάτι που θα κάνει «την κατάλληλη στιγμή»), αλλά ζήτησε «πλήρη πρόσβαση» για τις ΗΠΑ «στο πετρέλαιο και σε άλλα πράγματα στη χώρα τους που μας επιτρέπουν να ξαναχτίσουμε τη χώρα τους»...

Πρόσκληση για «ατζέντα συνεργασίας» στις ΗΠΑ από την προσωρινή Πρόεδρο

Στο μεταξύ, χτες στη Βενεζουέλα, στο Καράκας και σε άλλες πόλεις, έγιναν νέες κινητοποιήσεις κατά της επέμβασης των ΗΠΑ.

Ο γενικός εισαγγελέας της Βενεζουέλας, Τάρεκ Γουίλιαμ Σάαμπ, ανακοίνωσε ότι διορίστηκαν τρεις εισαγγελείς «για να διερευνήσουν τις δεκάδες αθώες απώλειες αμάχων και στρατιωτικών που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια αυτού του εγκλήματος πολέμου, αυτής της άνευ προηγουμένου επίθεσης κατά της πατρίδας της Βενεζουέλας».

Σύμφωνα με πληροφορίες κρατικών αξιωματούχων, κατά την επίθεση σκοτώθηκαν τουλάχιστον 23 στρατιωτικοί της Βενεζουέλας.

Για τον αριθμό των αμάχων που σκοτώθηκαν ακόμα δεν υπάρχει επίσημη αναλυτική ενημέρωση.

Ο υπουργός Αμυνας, Παδρίνο Λόπες, σε συνάντησή του με τη προσωρινή Πρόεδρο Ντέλσι Ροντρίγκες μετέφερε την αφοσίωση των Ενόπλων Δυνάμεων «στο δύσκολο έργο που απαιτούν οι γεωπολιτικές αναταράξεις και η πατρίδα», προσθέτοντας ότι η χώρα οφείλει να συνεχίσει την ασταμάτητη πορεία της προς την οικονομική ευημερία, «διατηρώντας το ιερό αγαθό της ανεξαρτησίας».

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, η Ροντρίγκες - η οποία στην πρώτη της τοποθέτηση κατήγγειλε την αμερικανική επέμβαση ως κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και της κυριαρχίας της Βενεζουέλας - σε νέα της παρέμβαση ανέφερε ότι απηύθυνε πρόσκληση στην αμερικανική κυβέρνηση για «ατζέντα συνεργασίας» που θα στοχεύει «στην κοινή ανάπτυξη, στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, για την ενίσχυση της διαρκούς συνύπαρξης των κοινοτήτων». Είπε ακόμα ότι η Βενεζουέλα «θα δώσει προτεραιότητα» στην επίτευξη «ισορροπημένων και σεβαστών διεθνών σχέσεων» με τις ΗΠΑ στην περιοχή.

Να σημειωθεί ότι αντίστοιχα καλέσματα για «συνεργασία» και «ισορροπημένες σχέσεις» έκανε προς την αμερικανική κυβέρνηση και ο Ν. Μαδούρο, μέχρι και την τελευταία στιγμή πριν την επίθεση των ΗΠΑ και την απαγωγή του.

Στο μεταξύ η Ροντρίγκες, χαιρετίζοντας χτες την έναρξη της νέας κοινοβουλευτικής περιόδου για το διάστημα 2026 - 2031, χαρακτήρισε τη Βουλή «τον νόμιμο και ιδανικό χώρο για πολιτικό διάλογο μεταξύ των Βενεζολάνων, με σεβασμό, υπευθυνότητα και αναζήτηση ουσιαστικών συμφωνιών για την ευημερία της Δημοκρατίας».

Το θέμα του «διαλόγου» και της «ειρηνικής μετάβασης» βρίσκεται στο επίκεντρο διαφόρων εξωτερικών παρεμβάσεων για την «επόμενη μέρα» στη Βενεζουέλα.

Για παράδειγμα, χτες ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ δήλωσε ότι σκοπεύει να συνομιλήσει με την Ροντρίγκες και να επιδιώξει την ανάληψη «διαμεσολαβητικού» ρόλου από τη Μαδρίτη, για μια μετάβαση που θα καταλήγει σε καθαρές, ελεύθερες εκλογές».

Ο δε Ντ. Τραμπ δήλωσε από την πλευρά του ότι είναι αδύνατο να γίνουν εκλογές στη Βενεζουέλα μέσα στις επόμενες τριάντα ημέρες, αφού η Ουάσιγκτον πρέπει πρώτα «να ξαναβάλει τη χώρα στα πόδια της».

Η δε Μαρία Ματσάδο, στέλεχος της αστικής αντιπολίτευσης, δήλωσε ότι θέλει να επιστρέψει «το ταχύτερο δυνατό» στη χώρα και να τη μετατρέψει στο «ενεργειακό κέντρο» της αμερικανικής ηπείρου.

Είχε προηγηθεί το «άδειασμα» της Ματσάδο από τον Τραμπ, ο οποίος δήλωσε ότι δεν μπορεί να αναλάβει η ίδια την ηγεσία της χώρας.

Ωστόσο ο Αμερικανός ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο έκρινε πως η άμεση πραγματικότητα είναι ότι «δυστυχώς η συντριπτική πλειοψηφία της αντιπολίτευσης δεν είναι πλέον παρούσα στο εσωτερικό της Βενεζουέλας. Εχουμε βραχυπρόθεσμα πράγματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν αμέσως».

Κατάσταση έκτακτης ανάγκης και οδηγίες για συλλήψεις

Την ίδια στιγμή, μετά την κήρυξη της Βενεζουέλας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, η κυβέρνηση διέταξε την αστυνομία «να ξεκινήσει αμέσως» έρευνες και να συλλάβει «όποιον εμπλέκεται στην προώθηση ή υποστήριξη της ένοπλης επίθεσης», σύμφωνα με το κείμενο διατάγματος που δόθηκε χτες στη δημοσιότητα.

Τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης, βίντεο που αναμεταδίδονταν από διεθνή ΜΜΕ φέρεται πως αποτύπωναν πυροβολισμούς και ενεργοποίηση συστημάτων αεράμυνας στην περιοχή του προεδρικού μεγάρου στο Καράκας.

Στη συνέχεια διάφορα διεθνή μέσα που επικαλούνται πηγές στο «έδαφος» και «αξιωματούχους ασφαλείας» της χώρας, μετέδωσαν πως το περιστατικό δεν αφορούσε «συγκρούσεις» αλλά «λάθος επικοινωνίας» μεταξύ δυνάμεων «ασφαλείας» και μη αναγνωρίσιμα drones.

Στις ΗΠΑ στο μεταξύ, την Δευτέρα, πάνοπλοι αστυνομικοί, ελικόπτερα και θωρακισμένα οχήματα μετέφεραν το Ν. Μαδούρο και τη σύζυγό του (και βουλευτή) Σίλια Φλόρες στο ομοσπονδιακό δικαστήριο της Ν. Υόρκης. Ο Μαδούρο δήλωσε «αθώος» και «αιχμάλωτος πολέμου», όπως και ότι παραμένει πρόεδρος της χώρας του. Ο δικηγόρος του Μαδούρο, Μπάρι Πόλακ, είπε ότι αναμένει μια «περίπλοκη και τεράστια» διαδικασία.

Οι συνήγοροι δήλωσαν ότι ο Μαδούρο και η σύζυγός του αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας, που χρειάζονται κατάλληλη ιατρική φροντίδα και θεραπεία, ενώ Αμερικανοί αξιωματούχοι υποστήριξαν ότι οι δύο «συλληφθέντες» τραυματίστηκαν στην προσπάθειά τους να διαφύγουν από τις αμερικανικές δυνάμεις, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης απαγωγής τους.

Μετά την ανάγνωση των κατηγοριών, ορίστηκε δικάσιμος για τις 17 Μαρτίου.

Στο μεταξύ, η εφημερίδα New York Times ανέφερε ότι το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης απέσυρε την κατηγορία σύμφωνα με την οποία ο Μαδούρο ηγείται εγκληματικής οργάνωσης με τον τίτλο «Καρτέλ των Ηλιων», καθώς δεν επιβεβαιώνεται η ύπαρξη τέτοιας οργάνωσης.