ΙΡΑΝ

Συντονισμένες απειλές και πιέσεις από ΗΠΑ - Ισραήλ

Τις απειλές επίθεσης και κάθε είδους ασφυκτική πίεση κατά τουσυνεχίζουν οικαι τοαξιοποιώντας παράλληλα το κύμα λαϊκής δυσαρέσκειας και διαδηλώσεων που σαρώνει τη χώρα από τις 28 Δεκέμβρη, λόγω της σημαντικής υποτίμησης του νομίσματος (ριάλ) και της οικονομικής κρίσης που προκαλεί ο συνδυασμός των «δυτικών» κυρώσεων, της εξάρτησης του μεγαλύτερου μέρους των κρατικών εσόδων από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, και της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης που συνυπάρχει με το θεοκρατικό καθεστώς.

Την Κυριακή ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντ. Τραμπ επανέλαβε τις απειλές για επίθεση κατά του Ιράν, λέγοντας για δεύτερη φορά σε δύο μέρες ότι η χώρα θα χτυπηθεί «σοβαρά από τις ΗΠΑ», ειδικά αν αυξηθεί ο αριθμός των θυμάτων των ιρανικών δυνάμεων ασφαλείας.

Σε ανάλογο ύφος κινήθηκε την Κυριακή και τη Δευτέρα ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπ. Νετανιάχου, ο οποίος μιλώντας στην Κνέσετ είπε ότι ο ίδιος και ο Τραμπ μοιράζονται κοινή «σταθερή θέση» απέναντι στην Τεχεράνη. Απείλησε δε το Ιράν με «βαριές συνέπειες», ειδικά αν επιτεθεί στο Ισραήλ, αλλά και αν επαναφέρει στο πρότερο επίπεδο τη βιομηχανία βαλλιστικών πυραύλων και ανανεώσει το πυρηνικό του πρόγραμμα, μετά τις επιθέσεις που εξαπέλυσαν ΗΠΑ και Ισραήλ τον περασμένο Ιούνη. Απαίτησε «μηδενικό» εμπλουτισμό ουρανίου στο Ιράν, απομάκρυνση όλων των ποσοτήτων εμπλουτισμένου ουρανίου από τη χώρα και «συνεχή εποπτεία όλων των δραστηριοτήτων» του πυρηνικού του προγράμματος.

Ισχυρίστηκε δε υποκριτικά ότι η κυβέρνησή του «ταυτίζεται με τον αγώνα του ιρανικού λαού για ελευθερία και δικαιοσύνη», εκτιμώντας πως οι κινητοποιήσεις αυτές μπορεί να βρίσκονται σε «κρίσιμο σημείο».

Ιράν: Δεν κάνουμε διάλογο με τις ΗΠΑ, αλλά...

Σε αυτό το φόντο, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί καταθέτοντας σε αρμόδια επιτροπή του ιρανικού κοινοβουλίου διέψευσε ότι η κυβέρνηση έχει εμπλακεί σε διαβουλεύσεις με τις ΗΠΑ. Ωστόσο πρόσθεσε πως αν εμφανιστούν οι κατάλληλες ευκαιρίες και κριθεί ότι οι διαπραγματεύσεις είναι «απαραίτητες», τότε θα γίνουν σκέψεις για το αν εξυπηρετεί η πραγματοποίησή τους ή όχι. Τόνισε πάντως ότι υπό τις παρούσες συνθήκες «η λογική της διπλωματίας υποδεικνύει πως οι διαπραγματεύσεις δεν θα είναι ούτε καρποφόρες ούτε επωφελείς».

Παρ' όλα αυτά, χτες το απόγευμα εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ επιβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση του εμιράτου είναι «σε επαφή και με το Ιράν και με τις ΗΠΑ και υποστηρίζει όλες τις μορφές διαλόγου με σκοπό να μειωθούν οι περιφερειακές εντάσεις».

Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις στο Ιράν

Ο επικεφαλής του Ανώτατου Δικαστηρίου του Ιράν, Γολάμ Χοσεΐν Μοχσενί Ετζεΐ, κάλεσε τις αρμόδιες αρχές να μη δείξουν καμία επιείκεια «στους ταραχοποιούς και στα κακοποιά στοιχεία που αξιοποιούν τις κινητοποιήσεις των διαδηλωτών», αναγνωρίζοντας το έννομο δικαίωμα των Ιρανών να διαδηλώνουν και να εκφράζουν τη διαμαρτυρία τους για την κυβέρνηση.

Το ίδιο 24ωρο ο εκπρόσωπος Τύπου του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκαΐ, κατήγγειλε το Ισραήλ ότι εκμεταλλεύεται τις εξελίξεις στο Ιράν για να σπείρει διχόνοια και «να υπονομεύσει την εθνική ενότητα».

Ισραηλινά ΜΜΕ που έχουν πάρει ...ζεστά την κάλυψη των διαδηλώσεων ανέφεραν ότι χτες οι ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας διέλυσαν νέα διαδήλωση περίπου 150 εμπόρων στην κεντρική αγορά της Τεχεράνης, «Μεγάλο Παζάρι», με δακρυγόνα. Επίσης ότι από τις 28 Δεκέμβρη, που ξεκίνησαν οι πρώτες απεργίες Ιρανών εμπόρων στην Τεχεράνη, και μετά, έχουν γίνει διαδηλώσεις σε δεκάδες άλλες πόλεις του Ιράν, έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 35 άτομα (ανάμεσά τους και αστυνομικοί ή μέλη των κρατικών δυνάμεων ασφαλείας) και έχουν συλληφθεί πάνω από 1.200.

Σε αυτό το σκηνικό έντασης, ο Ιρανός Πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν εμφανίστηκε χτες να υπόσχεται «μεταρρυθμίσεις» που θα σταθεροποιήσουν το ριάλ και το τραπεζικό σύστημα, «προστατεύοντας την αγοραστική δύναμη» των Ιρανών.