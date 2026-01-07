Τετάρτη 7 Γενάρη 2026
«Καταδίωξη» ρωσικού εμπορικού πλοίου με βενεζουελάνικο πετρέλαιο

Ενα πολεμικό πλοίο της Αμερικανικής Ακτοφυλακής εξακολουθούσε και χθες να «κυνηγά» στον Βόρειο Ατλαντικό ένα πλοίο υπό ρωσική σημαία, το οποίο φέρεται να ανήκει στον ρωσικό «σκιώδη στόλο» και να μεταφέρει βενεζουελάνικο πετρέλαιο, σύμφωνα με πλάνα που επικαλείται το RT.

Τη Δευτέρα το CBS News είχε επικαλεστεί πηγές των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών, σύμφωνα με τις οποίες οι ΗΠΑ προετοιμάζουν πιθανό ρεσάλτο σε πετρελαιοφόρο υπό ρωσική σημαία στον Ατλαντικό Ωκεανό, στο πλαίσιο μιας εκτεταμένης εκστρατείας κατά του ρωσικού στόλου και του πετρελαίου που υπόκεινται σε κυρώσεις.

Το πλοίο, που πλέον λειτουργεί με το όνομα «Marinera» και υπό ρωσική δικαιοδοσία, μεταφέρει αργό πετρέλαιο Βενεζουέλας και προηγουμένως έπλεε με το όνομα «Bella 1», με σημαία Παναμά, ανέφεραν οι πηγές.

Τον Δεκέμβρη, την ίδια περίοδο που αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις πραγματοποίησαν δύο ρεσάλτα σε πλοία που μετέφεραν βενεζουελάνικο πετρέλαιο στην περιοχή της Καραϊβικής, η Ακτοφυλακή των ΗΠΑ άρχισε να παρακολουθεί και να καταδιώκει το «Bella 1» στον Ατλαντικό, με σχέδια να επιβιβαστεί και να το κατασχέσει.

Αυτή η προσπάθεια ανεστάλη αφού το πλοίο μεταβιβάστηκε σε νέο ιδιοκτήτη, μετονομάστηκε σε «Marinera» και σε ρωσικό. Το δεξαμενόπλοιο πλέον αναφέρει το Σότσι ως λιμάνι βάσης του.

Σύμφωνα με αξιωματούχους που γνωρίζουν τα σχέδια, οι αμερικανικές δυνάμεις εξέταζαν το ενδεχόμενο επιβίβασης στο δεξαμενόπλοιο και σύλληψής του.

Το πλοίο τελεί υπό κυρώσεις των ΗΠΑ από το 2024 για τον φερόμενο ρόλο του στη μεταφορά ρωσικού, ιρανικού και βενεζουελάνικου πετρελαίου για λογαριασμό της Χεζμπολάχ και των Ιρανών «Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης».

    

