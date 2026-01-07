ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

Συνεχείς επιθέσεις και μαρτύριο της πείνας

Με κάθε λογής προσχήματα ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπ. Νετανιάχου εμποδίζει το άνοιγμα του μεθοριακού περάσματος της Ράφα στη νότια Γάζα, στα σύνορα με το Ισραήλ, που έχει καταλάβει ο ισραηλινός στρατός από τον Μάη του 2024, με το πρόσχημα ότι δεν έχει παραδοθεί από τη Χαμάς η σορός του τελευταίου Ισραηλινού αιχμαλώτου.

Μπροστά σε αυτήν την άρνηση, το Κατάρ συνεχίζει τις προσπάθειες μεσολάβησης για το άνοιγμα του μεθοριακού περάσματος στη Ράφα, ώστε να περάσει η ανθρωπιστική βοήθεια για τους πολιορκημένους πολύπαθους κατοίκους της Γάζας, που υποσιτίζονται και στερούνται τα πιο στοιχειώδη αγαθά.

Παράλληλα ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει ασταμάτητα τις επιθέσεις στη Γάζα, παραβιάζοντας σχεδόν καθημερινά τη συμφωνία «εκεχειρίας» που τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτώβρη 2025.

Τη Δευτέρα ο στρατός εξαπέλυσε νέα «προληπτική» επίθεση στη νότια Γάζα, επικαλούμενος πληροφορίες για «τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς». Κατά την επίθεση αυτή τραυματίστηκε σοβαρά ένας στρατιώτης του 13ου Τάγματος της Ταξιαρχίας «Γκολάνι».

Την ίδια μέρα ανακοινώθηκε ότι ο κατοχικός στρατός επέκτεινε μονομερώς (ξανά...) την «κίτρινη γραμμή» που έχει κόψει στη Γάζα στα δύο, με το μεγαλύτερο μέρος της περιοχής να τελεί υπό πλήρη ισραηλινό έλεγχο από τον Οκτώβρη. Οι επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού προκάλεσαν νέα θύματα μεταξύ αμάχων, με τον αριθμό των νεκρών από τον Οκτώβρη να είναι τουλάχιστον 422 και των τραυματιών 1.189. Ο συνολικός αριθμός θυμάτων από τις 7 Οκτώβρη 2023 είναι τουλάχιστον 71.386 νεκροί και 171.264 τραυματίες.

Νέες εισβολές στη Δυτική Οχθη

Παράλληλα με το αιματοκύλισμα των Παλαιστινίων στη Γάζα, ο κατοχικός στρατός συνεχίζει τις επιθέσεις και στη Δυτική Οχθη.

Χτες το πρωί πραγματοποίησε εισβολή στο Πανεπιστήμιο Μπιρζεΐτ, προκαλώντας τον τραυματισμό 11 φοιτητών (οι 5 τραυματίστηκαν από αληθινές σφαίρες και οι άλλοι από δακρυγόνα ή πτώση), ενώ βρίσκονταν εκεί χιλιάδες ακόμα. Επιπλέον οι Ισραηλινοί συνέλαβαν φοιτητές και προσωπικό, μεταξύ τους και τον αντιπρόεδρο Ακαδημαϊκών Υποθέσεων του Πανεπιστημίου, Ασίμ Χαλίλ.

Αργότερα, το απόγευμα, ομάδα δεκάδων εποίκων εισέβαλε στο χωριό Ρασαϊντέχ, ανατολικά της Βηθλεέμ, τραυματίζοντας 2 Παλαιστίνιους. Εισβολή πραγματοποιήθηκε την ίδια μέρα, πριν τα χαράματα, και στην κωμόπολη Αλ Λουμπάν Ας Σαρκίγια, νότια της Ναμπλούς.