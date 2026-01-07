ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Σε «εγγυήσεις ασφαλείας» - μπαρούτι κατέληξε ο «Συνασπισμός των Προθύμων»

Υπογραφή «δήλωσης προθέσεων» για ανάπτυξη στρατευμάτων και βάσεων από Βρετανία και Γαλλία στην Ουκρανία, μετά από μια «εκεχειρία»

Σεγια τον ιμπεριαλιστικό ανταγωνισμό σε Ανατολική Ευρώπη, Βαλτική και Μαύρη Θάλασσα κατέληξε η χθεσινή συνεδρίαση τουγια την υποστήριξη της Ουκρανίας, στο Παρίσι, σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν μετά την ολοκλήρωσή της χθες το βράδυ, καθώς και σύμφωνα με όσα είχαν γίνει νωρίτερα γνωστά για το προσχέδιο της κοινής δήλωσης, αποσπάσματα του οποίου δημοσιεύτηκαν στον διεθνή Τύπο.

Στις συνομιλίες στη γαλλική πρωτεύουσα συμμετείχαν 27 ηγέτες, κυρίως από την Ευρώπη, ενώ συνολικά εκπροσωπήθηκαν 35 χώρες και ιμπεριαλιστικοί οργανισμοί.

Στόχος, σύμφωνα με όσα αναφέρονταν, ήταν να καταδειχθεί η «σύγκλιση» μεταξύ των ΗΠΑ και της Ευρώπης στους όρους εξέλιξης της ιμπεριαλιστικής σύγκρουσης με τη Ρωσία στην Ουκρανία (παρότι στην πραγματικότητα το παζάρι γι' αυτούς τους όρους εντείνει τις αντιθέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ευρωπαίων του ΝΑΤΟ), καταλήγοντας σε συγκεκριμένους «επιχειρησιακούς όρους» των «εγγυήσεων ασφαλείας» που θα δοθούν στο Κίεβο.

Παρόντες ήταν οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, στην πρώτη αμερικανική συμμετοχή σε μια διά ζώσης σύνοδο του «Συνασπισμού», που συγκροτήθηκε την προηγούμενη άνοιξη με πρωτοβουλία της Γαλλίας και της Βρετανίας.

Παρευρέθηκαν επίσης ο Ουκρανός Πρόεδρος Β. Ζελένσκι, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, ο Γερμανός καγκελάριος Φρ. Μερτς, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζ. Μελόνι, ο Καναδός πρωθυπουργός Μ. Κάρνεϊ, ο Ελληνας πρωθυπουργός Κυρ. Μητσοτάκης κ.ά.

Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν κυρίως στους «όρους» μιας εκεχειρίας μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας και στο πώς θα απαντήσουν οι ΝΑΤΟικοί στην περίπτωση παραβίασής της.

Ο Μακρόν, ο Στάρμερ και ο Ζελένσκι υπέγραψαν «δήλωση προθέσεων» που προβλέπει την ανάπτυξη στρατευμάτων από τη Βρετανία, τη Γαλλία και άλλους Ευρωπαίους «συμμάχους» σε ουκρανικό έδαφος, μετά από την πιθανή κατάπαυση του πυρός.

Ιδιαίτερα ο Στάρμερ ανέφερε ότι η Βρετανία και η Γαλλία «θα δημιουργήσουν στρατιωτικούς κόμβους σε όλη την Ουκρανία» μετά την κατάπαυση του πυρός, «θα κατασκευάσουν προστατευμένες εγκαταστάσεις για όπλα και στρατιωτικό εξοπλισμό» για την υποστήριξη του ουκρανικού στρατού, ενώ πρόσθεσε ότι θα συμμετέχουν στον υπό την ηγεσία των ΗΠΑ μηχανισμό παρακολούθησης της εκεχειρίας.

Ο δε Φρ. Μερτς δήλωσε ότι «η Γερμανία θα συνεχίσει να συνεισφέρει πολιτικά, οικονομικά και στρατιωτικά. Αυτό θα μπορούσε για παράδειγμα να περιλαμβάνει την ανάπτυξη δυνάμεων για την Ουκρανία σε γειτονικό έδαφος του ΝΑΤΟ μετά από κατάπαυση του πυρός», είπε.

Τα παραπάνω ανακοινώνονται ενώ η Μόσχα έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν θα δεχτεί την παρουσία «δυτικής» στρατιωτικής δύναμης στην Ουκρανία και ότι «δυτικά» στρατεύματα θα αποτελούν νόμιμους στόχους της.

Οι ηγέτες δεν αναμένεται να αποκαλύψουν παρά μόνο «όσα επιτρέπει το στρατιωτικό απόρρητο», είχε διευκρινίσει νωρίτερα σύμβουλος του Γάλλου Προέδρου. Με άλλα λόγια, δεν αναμενόταν να ανακοινωθεί το μέγεθος της πολυεθνικής δύναμης ή η συμβολή των χωρών που δηλώνουν έτοιμες να συμμετάσχουν.

Δεσμευτικού χαρακτήρα ρήτρες

Οι «εγγυήσεις ασφαλείας» για την Ουκρανία θα περιλαμβάνουν «δεσμευτικού χαρακτήρα» ρήτρες για την υποστήριξή της σε περίπτωση μελλοντικής ένοπλης επίθεσης από τη Ρωσία, με στόχο την «αποκατάσταση της ειρήνης», αναφέρεται στο σχέδιο ανακοινωθέντος της «Συμμαχίας των Προθύμων».

«Οι δεσμεύσεις αυτές δύναται να περιλαμβάνουν τη χρήση στρατιωτικών ικανοτήτων, πληροφοριών και επιμελητειακής συνδρομής, διπλωματικών πρωτοβουλιών και την υιοθέτηση επιπλέον κυρώσεων», αναφέρεται στο σχέδιο, το οποίο ήρθε σε γνώση του «Reuters» και επρόκειτο να τεθεί προς έγκριση.

ΗΠΑ: Θα ηγηθούν μηχανισμού παρακολούθησης της εκεχειρίας

Οι ΗΠΑ θα ηγηθούν ενός «μηχανισμού παρακολούθησης και επαλήθευσης της κατάπαυσης του πυρός», με τη συμμετοχή ευρωπαϊκών χωρών, σε περίπτωση που επιτευχθεί «ειρηνευτική» συμφωνία, αναφέρεται σε προσχέδιο δήλωσης που επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Η Ουάσιγκτον δεσμεύεται επίσης να «στηρίξει» μια πολυεθνική δύναμη υπό ευρωπαϊκή ηγεσία, η οποία θα αναπτυχθεί στην Ουκρανία μετά από οποιαδήποτε εκεχειρία, «σε περίπτωση» νέας ρωσικής επίθεσης, προστίθεται.

Η πολυεθνική δύναμη που θα αναπτυχθεί μετά από μια εκεχειρία θα παρέχει «μέτρα διασφάλισης στον αέρα, στη θάλασσα και στην ξηρά» για την Ουκρανία και θα εξασφαλίζει την «αναδιοργάνωση των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας», επισημαίνεται. «Αυτά τα στοιχεία θα ηγούνται από την Ευρώπη», αναφέρεται.

Η συμμετοχή των ΗΠΑ στη δύναμη περιλαμβάνει «δυνατότητες όπως πληροφορίες και επιμελητειακή υποστήριξη», καθώς και «δεσμευτική υποστήριξη της δύναμης από τις ΗΠΑ σε περίπτωση επίθεσης» της Ρωσίας.

Κυβερνητικός «ανασχηματισμός» στο Κίεβο

Νέες αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα και σε θέσεις - κλειδιά κάνει ο Ουκρανός Πρόεδρος Β. Ζελένσκι, εν μέσω παζαριών για το μοίρασμα της «λείας» της χώρας.

Ο Ζελένσκι διόρισε σύμβουλο οικονομικής ανάπτυξης την πρώην υπουργό Οικονομικών και πρώην αντιπρόεδρο της κυβέρνησης του Καναδά, Κρίστια Φρίλαντ, η οποία έχει ουκρανική καταγωγή, επικαλούμενος την εμπειρία της στην προσέλκυση επενδύσεων. Είναι εν ενεργεία βουλευτής στον Καναδά και επίσης ειδική απεσταλμένη της χώρας στην Ουκρανία.

«Αυτήν τη στιγμή η Ουκρανία χρειάζεται να ενισχύσει την εσωτερική ανθεκτικότητά της - τόσο για χάρη της ανάκαμψης της χώρας, αν η διπλωματία αποφέρει αποτελέσματα το συντομότερο δυνατόν, όσο και για να ενισχυθεί η άμυνά μας αν λόγω καθυστερήσεων από τους εταίρους μας χρειαστεί περισσότερος χρόνος για να τερματιστεί αυτός ο πόλεμος», δήλωσε.

Επίσης ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να αντικαταστήσει τον επικεφαλής της μυστικής υπηρεσίας της χώρας (SBU) Βασίλ Μαλιούκ, προσθέτοντας πως ο εν λόγω θα συνεχίσει το έργο του εντός του οργανισμού και θα επικεντρωθεί σε «ασύμμετρες επιχειρήσεις» κατά της Ρωσίας.

Ο Ουκρανός Πρόεδρος υπέγραψε ακόμα διάταγμα με το οποίο ο Γεβγκένι Χμάρα, μέχρι τώρα επικεφαλής του τμήματος «Αλφα» (ειδικεύεται σε επιχειρήσεις κομάντο εντός της υπηρεσίας εθνικής ασφάλειας), διορίστηκε προσωρινός επικεφαλής της SBU.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του Μαλιούκ η υπηρεσία πραγματοποίησε σειρά επιχειρήσεων υψηλού επιπέδου, μεταξύ τους και μια επίθεση με drones σε δεκάδες ρωσικά στρατηγικά αεροσκάφη που στάθμευαν χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από την Ουκρανία.

Η SBU ανακοίνωσε ότι υπό την εποπτεία της πραγματοποιήθηκαν επίθεση σε ρωσικό υποβρύχιο και τρεις επιθέσεις στη γέφυρα που συνδέει τη Ρωσία με την κατεχόμενη Χερσόνησο της Κριμαίας, η οποία αποτελεί κόμβο εφοδιασμού κρίσιμης σημασίας για τη Μόσχα.

Η απόφαση αυτή λαμβάνεται μέρες αφότου ο Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι ο επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών του στρατού, Κιρίλο Μπουντάνοφ, θα αναλάβει τη θέση του προσωπάρχη της προεδρίας και ότι θα επιδιώξει να διορίσει νέους υπουργούς Αμυνας και Ενέργειας.

Ο Μιχαΐλο Φιόντοροφ, τον οποίο πρότεινε για τη θέση του νέου υπουργού Αμυνας, θα εστιάσει στην τεχνολογία και στην καινοτομία, μόλις το κοινοβούλιο επικυρώσει τον διορισμό του.