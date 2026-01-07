ΗΠΑ

«Θα ασχοληθούμε με τη Γροιλανδία σε περίπου δυο μήνες»

Με νέες απειλές για προσάρτηση της Γροιλανδίας επανήλθαν οι ΗΠΑ, ενώ σε κοινό τους ανακοινωθέν Ευρωπαίοι ηγέτες αντιτίθενται έμμεσα, λέγοντας πως «μόνο η Δανία και η Γροιλανδία μπορούν να αποφασίσουν για τα θέματα που αφορούν τις σχέσεις τους», χωρίς να αναφέρονται απευθείας στις ΗΠΑ.

Το κοινό ανακοινωθέν για τη Γροιλανδία εξέδωσαν χθες οι ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Βρετανίας, της Ιταλίας, της Ισπανίας, της Πολωνίας και της Δανίας, που είχαν συνομιλίες στο Παρίσι στο πλαίσιο του «Συνασπισμού των Προθύμων».

Σε κάθε περίπτωση, οι τελευταίες δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου Ντ. Τραμπ και άλλων Αμερικανών αξιωματούχων φανερώνουν μεγάλες αντιθέσεις και ασυμβίβαστα αντικρουόμενα συμφέροντα μέσα στον ευρωατλαντικό άξονα, με την πρωθυπουργό της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν να υπογραμμίζει πως «πρέπει να πάρουμε στα σοβαρά τον Αμερικανό Πρόεδρο όταν λέει ότι θέλει τη Γροιλανδία», προειδοποιώντας παράλληλα ότι «αν οι ΗΠΑ επιτεθούν σε μια άλλη χώρα του ΝΑΤΟ, τα πάντα τελειώνουν».

Λίγες ώρες μετά την αμερικανική στρατιωτική επίθεση στη Βενεζουέλα και την απαγωγή του Προέδρου της, Ν. Μαδούρο, την Κυριακή το βράδυ, ο Τραμπ επανήλθε σε δηλώσεις για απόκτηση της Γροιλανδίας.

«Χρειαζόμαστε τη Γροιλανδία (...) Είναι πολύ στρατηγική χώρα, η Γροιλανδία είναι γεμάτη ρωσικά και κινεζικά πλοία παντού. Χρειαζόμαστε τη Γροιλανδία για λόγους εθνικής ασφάλειας και η Δανία δεν θα μπορέσει να το κάνει», ανέφερε.

«Θα ασχοληθούμε με τη Γροιλανδία σε περίπου δυο μήνες. Ας μιλήσουμε για τη Γροιλανδία σε 20 μέρες», πρόσθεσε, χωρίς να δώσει περισσότερες πληροφορίες.

Σε νέες, ακόμη πιο «ωμές» δηλώσεις για τη Γροιλανδία ο Στίβεν Μίλερ, κορυφαίος σύμβουλος του Τραμπ, δήλωσε ότι η Γροιλανδία ανήκει δικαιωματικά στις ΗΠΑ και ότι καμία χώρα δεν μπορεί να τις εμποδίσει να προσαρτήσουν το δανέζικο έδαφος.

Ο Μίλερ είπε ότι ο κόσμος «κυβερνάται από την ισχύ», ενώ ερωτηθείς επανειλημμένα αν αποκλείει τη χρήση στρατιωτικής βίας απάντησε: «Κανείς δεν πρόκειται να αντιπαρατεθεί στρατιωτικά με τις ΗΠΑ για το μέλλον της Γροιλανδίας».

Οι ΗΠΑ διεκδικούν εδώ και καιρό τον έλεγχο της Γροιλανδίας, ενός νησιού τεράστιου και αραιοκατοικημένου, πλούσιου σε ορυκτά και στρατηγικά τοποθετημένου μεταξύ Ευρώπης και Βόρειας Αμερικής. Πρόσφατα ο Τραμπ διόρισε τον κυβερνήτη της Λουιζιάνα, Τζεφ Λάντρι, ειδικό απεσταλμένο για τη Γροιλανδία.

«Πηγή κινδύνου» για το ΝΑΤΟ η Γροιλανδία

«Δεν έχει απολύτως κανένα νόημα να μιλάμε για την ανάγκη οι ΗΠΑ να πάρουν τη Γροιλανδία», δήλωσε η πρωθυπουργός της Δανίας, συμπληρώνοντας: «Το βασίλειο της Δανίας - και επομένως η Γροιλανδία - είναι μέλος του ΝΑΤΟ και καλύπτεται από την εγγύηση ασφάλειας της συμμαχίας. Εχουμε ήδη σήμερα συμφωνία άμυνας μεταξύ του βασιλείου και των ΗΠΑ, που δίνει στις ΗΠΑ ευρεία πρόσβαση στη Γροιλανδία».

«Συνεπώς, θα καλούσα έντονα τις ΗΠΑ να σταματήσουν τις απειλές εναντίον ενός ιστορικά στενού συμμάχου, και εναντίον μιας άλλης χώρας και ενός άλλου λαού που έχουν δηλώσει ξεκάθαρα ότι δεν είναι προς πώληση», κατέληξε η Φρεντέρικσεν.

Η Κοπεγχάγη - παραδοσιακός «σύμμαχος» της Ουάσιγκτον - έχει υπογράψει «αμυντικές» συμφωνίες με τις ΗΠΑ που δίνουν το ελεύθερο στον αμερικανικό στρατό να χρησιμοποιεί στρατιωτικές βάσεις στη Δανία, ενώ παράλληλα επιδιώκει να μειώσει τις εντάσεις με την κυβέρνηση Τραμπ επενδύοντας στη στρατιωτική θωράκιση του Αρκτικού Κύκλου, μεταξύ άλλων με την αγορά άλλων 16 μαχητικών F-35.

«Είμαστε ανοιχτοί στον διάλογο, στις συνομιλίες. Αλλά αυτό πρέπει να γίνει μέσω των κατάλληλων διαύλων και με σεβασμό του διεθνούς δικαίου», δήλωσε ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας Γενς Φρέντερικ Νίλσεν.

«Μια πιθανή αμερικανική παρέμβαση στη Γροιλανδία είναι τώρα η μεγαλύτερη πηγή κινδύνου για τη διατλαντική συμμαχία και για την ενότητα του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, πιθανώς πολύ μεγαλύτερη από αυτή που παρουσιάζει η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία», τονίζει ο Mujtaba Rahman, διευθυντής για την Ευρώπη στη «δεξαμενή σκέψης» «Eurasia Group».

Από την πλευρά του ο Γερμανός ΥΠΕΞ Γ. Βάντεφουλ δήλωσε ότι η Γροιλανδία ανήκει στη Δανία και «δεδομένου ότι η Δανία είναι μέλος του ΝΑΤΟ, η Γροιλανδία επί της αρχής θα βρίσκεται για την άμυνά της υπό την αιγίδα του ΝΑΤΟ. Αν υπάρχουν περαιτέρω απαιτούμενα (...) τότε θα πρέπει να το συζητήσουμε εντός του πλαισίου της Συμμαχίας».

Χωρίς να αναφερθεί ρητά στη Γροιλανδία και στις ΗΠΑ, ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντ. Τουσκ τόνισε ότι η Ευρώπη είναι «τελειωμένη» χωρίς ενότητα: «Πρέπει επιτέλους να πιστέψουμε στη δική μας δύναμη, πρέπει να συνεχίσουμε να οπλιζόμαστε, πρέπει να παραμείνουμε ενωμένοι όπως ποτέ άλλοτε».