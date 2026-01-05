ΗΠΑ

Μετά τη Βενεζουέλα ... σειρά έχει η Γροιλανδία;

Νέες παρεμβάσεις της Ουάσινγκτον αμέσως μετά την επίθεση στη Βενεζουέλα

Οι ιμπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί και σχεδιασμοί εκτείνονται σε όλο τον «χάρτη» και χθες ο πρέσβης τηςστιςζήτησε «απόλυτο σεβασμό στην εδαφική ακεραιότητα του βασιλείου της Δανίας» (περιλαμβάνει τη Δανία, τη Γροιλανδία και της Νήσους Φερόε), μετά από ανάρτηση της συζύγου τουαναπληρωτή προσωπάρχη του Λευκού Οίκου, με μια φωτογραφία τηςμε τα χρώματα της σημαίας τωνκαι λεζάντα που έγραφε με κεφαλαία γράμματα «ΣΥΝΤΟΜΑ».

Η Μίλερ είχε διατελέσει σύμβουλος και εκπρόσωπος της Επιτροπής DOGE για την αποτελεσματικότητα της κυβέρνησης, με επικεφαλής τότε τον Ιλον Μασκ, πριν προσληφθεί από τον μεγαλοκαπιταλιστή στον ιδιωτικό τομέα.

Η ανάρτησή της στο «X» ήρθε αμέσως μετά τη στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και τη σύλληψη του Προέδρου της χώρας, μια επίθεση που εκτός των άλλων θεωρείται και «προειδοποίηση» προς «συμμάχους» των ΗΠΑ, καθώς οι αντιθέσεις στον ευρωατλαντικό άξονα έχουν οξυνθεί και τα αντικρουόμενα συμφέροντα δύσκολα συμβιβάζονται.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντ. Τραμπ και άλλοι αξιωματούχοι των ΗΠΑ έχουν επισημάνει επανειλημμένα τη μεγάλη γεωπολιτική σημασία του νησιού της Γροιλανδίας - που είναι αυτοδιοικούμενο δανέζικο έδαφος - για τα συμφέροντα των ΗΠΑ, αφήνοντας αιχμές για απόκτησή του.

Χθες, ο ίδιος ο Τραμπ επανέλαβε σε δηλώσεις του ότι «χρειαζόμαστε τη Γροιλανδία, απόλυτα», αναφέροντας για ακόμα μια φορά ότι «περιβάλλεται από ρωσικά και κινεζικά πλοία».

Οι εντάσεις μεταξύ Δανίας και ΗΠΑ αναζωπυρώθηκαν μετά την απόφαση του Τραμπ να διορίσει στα τέλη Δεκέμβρη τον κυβερνήτη της Λουιζιάνας, Τζεφ Λάντρι, ειδικό απεσταλμένο στη Γροιλανδία.

«Αναμένουμε απόλυτο σεβασμό στην εδαφική ακεραιότητα του βασιλείου της Δανίας», δήλωσε ο Δανός πρέσβης στις ΗΠΑ, υπογραμμίζοντας ότι οι δύο χώρες είναι «στενοί σύμμαχοι, και θα πρέπει να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε ως τέτοιοι».

Καλέσματα η ΕΕ να επιβάλει το δικό της «δίκαιο» του ισχυρού στη «σφαίρα ευθύνης» της

Χαρακτηριστικό των «ανησυχιών» σε επιτελεία στην ΕΕ μετά την αμερικανική επιχείρηση στη Βενεζουέλα - ανεξάρτητα από τις επίσημες τοποθετήσεις, οι οποίες ουσιαστικά υποστήριξαν την επίθεση - είναι και το σχόλιο του Ρόντεριχ Κιζεβέτερ, ειδικού σε θέματα ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) της Γερμανίας, στην εφημερίδα «Bild».

Αφού «κατηγόρησε» τις ΗΠΑ ότι υπό την ηγεσία του Τραμπ «εγκαταλείπουν οριστικά την τάξη που βασίζεται σε κανόνες και μας έχει διαμορφώσει από το 1945» και σημείωσε ότι «το πραξικόπημα στη Βενεζουέλα σηματοδοτεί μια επιστροφή στο παλιό δόγμα των ΗΠΑ, πριν από το 1940: Μια νοοτροπία σφαιρών επιρροής, όπου ισχύει το δίκαιο του ισχυρότερου και όχι το διεθνές δίκαιο», κάλεσε τους Ευρωπαίους - με επικεφαλής τη Γερμανία - να κάνουν το ίδιο:

«Εμείς οι Ευρωπαίοι πρέπει σε μεγάλο βαθμό να απεξαρτηθούμε από τις ΗΠΑ, να τηρήσουμε και να επιβάλουμε το δίκαιο μέσω της ισχύος εντός της σφαίρας ευθύνης μας. Πρέπει να υποστηρίξουμε με σιγουριά εταίρους όπως ο Καναδάς και η Δανία, η οποία βρίσκεται υπό πίεση από τις ΗΠΑ για τη Γροιλανδία. Ο Τραμπ καταστρέφει τα τελευταία ίχνη εμπιστοσύνης στις ΗΠΑ».