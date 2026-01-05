ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Κυνική και ελεεινή στήριξη της ιμπεριαλιστικής επέμβασης

Eurokinissi

Ντράπηκε και η ντροπή με τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης, καθώς υιοθέτησε όλα τα άθλια προσχήματα για την ιμπεριαλιστική επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, στέλνοντας για περίπατο το περιλάλητο «διεθνές δίκαιο» και τα «κυριαρχικά δικαιώματα», εφόσον αυτό εξυπηρετεί τους ευρωατλαντικούς σχεδιασμούς.

Χαρακτηριστικά, σε μια ξεδιάντροπη και αισχρή ανάρτησή του στα social media ο Κυρ. Μητσοτάκης, λίγο αφότου ο Τραμπ ανέλυε τα σχέδια των αμερικανικών πετρελαϊκών κολοσσών και της κυβέρνησης των ΗΠΑ να αναλάβουν τη διοίκηση της Βενεζουέλας, βγήκε πιο μπροστά και από την αμερικανική κυβέρνηση σε ό,τι αφορά τα άθλια προσχήματα, λέγοντας: «Ο Νικολάς Μαδούρο ηγήθηκε μιας βίαιης και καταπιεστικής δικτατορίας, που προκάλεσε ανείπωτα δεινά στον λαό της Βενεζουέλας. Η λήξη του καθεστώτος του προσφέρει μια νέα ελπίδα για τη χώρα»!

Ενώ σκουπίζοντας τα «πόδια» του στο κουρέλι του δήθεν «διεθνούς δικαίου», ξετσίπωτα είπε ότι «αυτή δεν είναι η στιγμή για σχόλια σχετικά με τη νομιμότητα των πρόσφατων ενεργειών. Προτεραιότητα τώρα πρέπει να είναι η διασφάλιση μιας ειρηνικής και ταχείας μετάβασης σε μια νέα, χωρίς αποκλεισμούς κυβέρνηση, που θα διαθέτει πλήρη δημοκρατική νομιμοποίηση», αναγνωρίζοντας το «δικαίωμα» των ιμπεριαλιστών να αλλάζουν κυβερνήσεις ανάλογα με τα συμφέροντά τους.

«Η Ελλάδα θα συντονιστεί με τους εταίρους της στην Ευρωπαϊκή Ενωση και στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για το ζήτημα. Παραμένουμε προσηλωμένοι στη διασφάλιση της ασφάλειας των Ελλήνων πολιτών που βρίσκονται στη χώρα», κατέληξε, παραπέμποντας στην ΕΕ, που την ίδια ώρα έκανε πλάτες στη νέα επέμβαση των ΗΠΑ.

Προηγουμένως, επί ώρες και όσο ετοιμαζόταν η κατάπτυστη δήλωση Μητσοτάκη το ΥΠΕΞ αρκέστηκε σε μια ανάρτηση - ούτε καν ανακοίνωση - όπου έλεγε ότι «παρακολουθεί στενά την κατάσταση στη Βενεζουέλα, σε στενό συντονισμό με τους εταίρους της ΕΕ και την ελληνική πρεσβεία στο Καράκας, η οποία είναι σε επαφή με την ελληνική κοινότητα στη χώρα και έτοιμη να παράσχει συνδρομή».

Μετά την κατακραυγή για την άθλια στάση της, η κυβέρνηση έσπευσε να σχολιάσει τις υποκριτικές διαμαρτυρίες ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ (βλ. διπλανό θέμα), με το Μαξίμου να τους κατηγορεί για «ρηχότητα» και «ιδεοληψίες» «έναντι της υπευθυνότητας που απαιτούν οι περιστάσεις», βαφτίζοντας ως τέτοια την κυνικότητα στην υπηρεσία της εμπλοκής που όλοι μαζί υπηρετούν.

Ακολούθησε κι άλλη διαρροή, με το Μαξίμου να επιμένει ότι «τήρησε σοβαρή και υπεύθυνη στάση», προσθέτοντας πως «το ΥΠΕΞ βρέθηκε σε διαρκή επαφή με τους Ευρωπαίους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ενωση και στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών», βασικά επιβεβαιώνοντας τον αντιδραστικό τους χαρακτήρα. Και, προς επιβεβαίωση, έλεγε ότι ο Μητσοτάκης ανέδειξε «το ζήτημα του δικτατορικού καθεστώτος Μαδούρο (...) συντασσόμενος με τους ηγέτες όλων των ευρωπαϊκών χωρών».

Αντίδραση του ΥΠΕΞ της Βενεζουέλας

Οι δηλώσεις Μητσοτάκη προκάλεσαν ως και την αντίδραση του υπουργού Εξωτερικών της Βενεζουέλας. Σε ανάρτησή του ο Ιβ. Γκιλ Πίντο σημείωσε: «Οι ναζιστές χρησιμοποίησαν ακριβώς τα ίδια επιχειρήματα που σήμερα επιχειρούνται να προβληθούν κατά της Βενεζουέλας», και ότι «από τη Βενεζουέλα συνιστούμε στον Ελληνα Πρωθυπουργό να απέχει από το να εκφέρει άποψη για τη χώρα μας και, αντ' αυτού, να εμβαθύνει στη μελέτη του διεθνούς δικαίου και των ιστορικών διδαγμάτων που οδήγησαν στη διαμόρφωση της σημερινής διεθνούς έννομης τάξης».