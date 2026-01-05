ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΚΚΕ

Αμεση παρέμβαση - καταγγελία για τη συνενοχή της ΕΕ στην ιμπεριαλιστική επέμβαση

Ερώτηση προς την Κ. Κάλας, ύπατη εκπρόσωπο για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας της ΕΕ

Την απαράδεκτη ιμπεριαλιστική επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα καταγγέλλει η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ, με Ερώτηση που κατέθεσαν οι ευρωβουλευτές του Κόμματος, Κώστας Παπαδάκης και Λευτέρης Νικολάου - Αλαβάνος, στην ύπατη εκπρόσωπο για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας της ΕΕ, Κ. Κάλας.

Σε αυτή σημειώνουν: «Σε μια απαράδεκτη ιμπεριαλιστική επέμβαση εναντίον του λαού της Βενεζουέλας και της κυριαρχίας του προχώρησαν οι ΗΠΑ. Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις τους είχαν στόχο την πρωτεύουσα Καράκας και άλλες πόλεις της Βενεζουέλας, ενώ έγιναν χτυπήματα και σε στρατιωτικές βάσεις της χώρας.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντ. Τραμπ, προκλητικά ανακοίνωσε τη σύλληψη του νόμιμου Προέδρου της Βενεζουέλας Ν. Μαδούρο και της γυναίκας του, και προχώρησε στην αδιανόητη εξαγγελία για επιβολή αμερικανικής διοίκησης στη Βενεζουέλα.

Η επίθεση των ΗΠΑ, που αιματοκυλά τον λαό της Βενεζουέλας, αποτελεί κρίκο στην αλυσίδα των μεγάλων ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών που εκφράζονται με δεκάδες ανοιχτά πολεμικά μέτωπα σε όλο τον πλανήτη. Η επέμβασή τους δεν αποτελεί κεραυνό εν αιθρία, αφού εδώ και βδομάδες οι ΗΠΑ είχαν προχωρήσει σε αναδιάταξη των δυνάμεών τους σε ολόκληρη τη Λατινική Αμερική και με στόχο την αναχαίτιση της αυξανόμενης τα τελευταία χρόνια επιρροής της Κίνας και της Ρωσίας στην περιοχή.

Η Βενεζουέλα αποτελεί άλλωστε χώρα με τεράστιο ενεργειακό πλούτο, διαθέτοντας τα περισσότερα από τα αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου στην περιοχή της Λατινικής Αμερικής, καθώς και πλούσια ορυχεία. Γι' αυτόν τον λόγο βρίσκεται στο στόχαστρο σφοδρών ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών, και αξιοποιούνται ανυπόστατοι ισχυρισμοί από την κυβέρνηση των ΗΠΑ περί "καταπολέμησης του εμπορίου ναρκωτικών" για να δικαιολογήσουν την ιμπεριαλιστική επέμβαση.

Στο φόντο των ανταγωνισμών η ΕΕ διεκδικεί και αυτή μερίδιο από τη λεία για λογαριασμό των ευρωενωσιακών μονοπωλίων. Γι' αυτό και η ΕΕ ανανέωσε στις 15/12 για έναν ακόμη χρόνο τις κυρώσεις εναντίον της Βενεζουέλας, επικαλούμενη την "υπονόμευση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου", τα γνωστά δηλαδή "εργαλεία" της ΕΕ για επέμβαση σε εσωτερικές υποθέσεις τρίτων χωρών.

Ο λαός της Βενεζουέλας αυτές τις κρίσιμες ώρες πληρώνει το τίμημα, βλέποντας τη χώρα του να δέχεται ιμπεριαλιστική εισβολή, και έχει κάθε δικαίωμα με την αγωνιστική κινητοποίησή του να υπερασπιστεί την εδαφική ακεραιότητα της χώρας του και να καθορίσει ο ίδιος το μέλλον του».

Με βάση τα παραπάνω, οι ευρωβουλευτές του Κόμματος υπέβαλαν τα εξής ερωτήματα:

«Πώς τοποθετείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την απαράδεκτη ιμπεριαλιστική επέμβαση των ΗΠΑ, που παραβιάζει την εδαφική ακεραιότητα ενός ανεξάρτητου κράτους, της Βενεζουέλας, και στο αίτημα να σταματήσει αυτή εδώ και τώρα;

Πώς τοποθετείται στο γεγονός ότι τόσο η δήλωση της πρόεδρου της Κομισιόν, φον ντερ Λάιεν, που απηύθυνε κάλεσμα για "δημοκρατική μετάβαση" στη χώρα, όπως και η δήλωση της ύπατης εκπροσώπου Κ. Κάλας, ότι η κυβέρνηση Μαδούρο "στερείται νομιμότητας", ρίχνουν νερό στον μύλο της απαράδεκτης επέμβασης των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, που καταπατά το δικαίωμα του λαού της να καθορίσει ο ίδιος τις εξελίξεις στον τόπο του, μακριά από ξένες παρεμβάσεις, και να αποφασίσει ο ίδιος για τον δρόμο που θέλει να ακολουθήσει;».