Ανέκτησαν τον έλεγχο σε Χαντραμούτ και Μάχρα οι κυβερνητικές δυνάμεις

Την ανάκτηση του ελέγχου της νότιας περιφέρειας Χαντραμούτ από την κυβέρνηση της Υεμένης, συμπεριλαμβανομένου του λιμανιού Μουκάλα (μέρος του οποίου βομβάρδισε στις 30 Δεκέμβρη η Σαουδική Αραβία, για να σταματήσει - όπως ισχυρίστηκε - τον παράνομο εξοπλισμό των αυτονομιστών του Νότου από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα), ανακοίνωσε χτες ο κυβερνήτης της περιφέρειας, Σαλίμ Αλ Χανμπάσι.

Επιπλέον, ο γενικός διευθυντής της περιφέρειας Μάχρα ανακοίνωσε ότι ανακτήθηκε ο έλεγχος και στις εννιά περιοχές που πρόσφατα είχαν καταληφθεί από αυτονομιστές.

Στρατιωτικός αξιωματούχος των κυβερνητικών δυνάμεων της Υεμένης ανέφερε πως από την Παρασκευή σκοτώθηκαν σε επιδρομές της Σαουδικής Αραβίας πάνω από 80 αυτονομιστές.

Από την άλλη, η κυβέρνηση του Προέδρου Αλίμι χαρακτήρισε «κατάφωρη παραβίαση του Συντάγματος» την απαγόρευση κυκλοφορίας που επέβαλαν οι αυτονομιστές του «Νότιου Μεταβατικού Συμβουλίου» στους κατοίκους του Αντεν, ζητώντας τον τερματισμό της.

Υπό τη στρατιωτική πίεση της Σαουδικής Αραβίας και την αναγκαστική επιλογή των ΗΑΕ να κάνουν πίσω σε αυτήν τη φάση της γεωπολιτικής κόντρας με το Ριάντ, το Σάββατο οι αυτονομιστές του «Νότιου Μεταβατικού Συμβουλίου» (STC) αποδέχτηκαν τη σαουδαραβική πρόσκληση σε διάλογο με στόχο τον τερματισμό της στρατιωτικής κλιμάκωσης.

Την Παρασκευή ο Αϊνταρούς Αλ Ζουμπάιντι, επικεφαλής των αυτονομιστών του νότου, ανακοίνωσε ότι σχεδιάζουν να οργανώσουν δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία της νότιας Υεμένης μέσα στα επόμενα δύο χρόνια. Ζήτησε δε από τη διεθνή κοινότητα να στηρίξει τις συνομιλίες μεταξύ του νότου και του βορρά της χώρας, ώστε να βρεθούν μηχανισμοί που «θα διασφαλίζουν τα δικαιώματα του λαού του νότου».

    

