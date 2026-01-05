Μπουρλότο στη Λατινική Αμερική για «να μην αμφισβητηθεί η αμερικανική κυριαρχία»

- αμερικανικά ΜΜΕ κάνουν λόγο για 80 νεκρούς - εξαπέλυσαν εναντίον τηςλίγο πριν τις 2 τα ξημερώματα του Σαββάτου οιπλήττοντας στρατηγικούς στόχους και προχωρώντας σε απαγωγή του Προέδρου της χώραςμετά από επιχείρηση ειδικών δυνάμεων.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντ. Τραμπ έκανε λόγο για «εκπληκτική στρατιωτική επιχείρηση» που «δεν έχει ξαναδεί ο κόσμος από την εποχή του Β' Παγκοσμίου Πολέμου», προσθέτοντας χαρακτηριστικά ότι «η αμερικανική κυριαρχία στο Δυτικό Ημισφαίριο δεν θα αμφισβητηθεί ποτέ ξανά»...

Είχε προηγηθεί, από τις αρχές του φθινοπώρου, η σταδιακή συγκέντρωση στα ανοιχτά της Βενεζουέλας στρατιωτικής δύναμης των ΗΠΑ που ξεπερνά το 10% της παγκόσμιας ισχύος τους. Το δε τελευταίο 10ήμερο Αμερικανοί αξιωματούχοι και ο ίδιος ο Τραμπ έκαναν ανοιχτά δηλώσεις και περί επικείμενης χερσαίας «δράσης», μετά και από τα ρεσάλτα αμερικανικών ειδικών δυνάμεων σε πλοία που μετέφεραν βενεζολάνικο πετρέλαιο, το κλείσιμο του εναέριου χώρου της Βενεζουέλας με «οδηγίες» Ουάσιγκτον κ.ά.

Ειδικότερα, οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν τις πρώτες ώρες του Σαββάτου το συγκρότημα Fuerte Tiuna που στεγάζει το υπουργείο Αμυνας, τη Στρατιωτική Ακαδημία και άλλες σημαντικές στρατιωτικές υποδομές, όπως και εγκαταστάσεις με πομπούς αναμετάδοσης στην περιοχή Βολκάν στην περιφέρεια του Καράκας.

Ακόμα χτύπησαν την αεροπορική βάση Καρλότα (Καράκας) και την αεροπορική βάση Ιγκερότε (πολιτεία Μιράντα, που συνορεύει με το Καράκας). Τέλος το λιμάνι Γκουαϊρα, βόρεια του Καράκας, που θεωρείται το πιο σημαντικό στη χώρα.

Ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο Αμυνας της Βενεζουέλας, χτες, κατήγγειλε τη «δειλή απαγωγή» του Ν. Μαδούρο και της γυναίκας του, Σίλια Φλόρες, μετά από την «εν ψυχρώ δολοφονία του μεγαλύτερου μέρους της φρουράς του, στρατιωτών και αθώων πολιτών».

2026 The Associated Press. All

Αμερικανικά ΜΜΕ όπως ο «Νιου Γιορκ Τάιμς», επικαλούμενες (ανώνυμες) μαρτυρίες Βενεζολάνων αξιωματούχων, έκαναν λόγο γιαπου αργότερα

Σε αυτά περιλαμβανόταν τουλάχιστον μία άμαχη 80 χρονών, που ξεψύχησε ενώ γείτονες τη μετέφεραν με μοτοσυκλέτα στο νοσοκομείο.

Βενεζολάνικα ΜΜΕ όπως το «Aporrea» μετέδιδαν μαρτυρίες κατοίκων που δήλωναν ότι έμειναν άστεγοι, αφού τα αμερικανικά πλήγματα κατέστρεψαν ολοσχερώς τα σπίτια τους.

Τουλάχιστον ένας τραυματίας νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση.

Συμμετοχή δυνάμεων από τουλάχιστον 20 βάσεις των ΗΠΑ

Από τη μεριά του, ο επικεφαλής του Γενικού Επιτελείου των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, Νταν Κέιν, εξήγησε ότι η επίθεση βασίστηκε σε σχεδιασμούς μηνών και ότι καθοριστική για την προετοιμασία ήταν η άφιξη στην περιοχή του αεροπλανοφόρου «USS Ford» - το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ - στα μέσα Νοέμβρη.

Ο Κέιν τόνισε ότι στην επιχείρηση συμμετείχαν πάνω από 150 πολεμικά αεροσκάφη που απογειώθηκαν από 20 διαφορετικές βάσεις στο δυτικό ημισφαίριο, «βομβαρδιστικά, μαχητικά, συλλογής πληροφοριών, αναγνωριστικά», ενώ μεταξύ άλλων συμμετείχαν και δυνάμεις από τη «Διαστημική Διοίκηση» αλλά και τη «Διοίκηση Κυβερνοχώρου» των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, «για την καταστολή της άμυνας της Βενεζουέλας», όπως και αεροσκάφη του σώματος Πεζοναυτών, «άλλα αεροσκάφη υποστήριξης, καθώς και πολλά τηλεκατευθυνόμενα drones».

2026 The Associated Press. All

Λέγοντας ότι θα μείνει σε «γενικότητες» γιατίο Κέιν αναφερόμενος στις συνθήκες της «σύλληψης» Μαδούρο είπε ότι προσπάθησε να διαφύγει αλλά δεν τα κατάφερε.

Ακόμα ότι «τα (αμερικανικά) ελικόπτερα δέχθηκαν πυρά και απάντησαν σε αυτά τα πυρά με συντριπτική δύναμη και αυτοάμυνα», ενώ - αν και ένα από αυτά χτυπήθηκε - όλα τα αεροσκάφη «μπόρεσαν να επιστρέψουν στην πατρίδα». Δήλωσε επίσης ότι οι δυνάμεις των ΗΠΑ ενεπλάκησαν σε συγκρούσεις («πολλαπλές συμπλοκές αυτοάμυνας») και κατά τη φάση της αποχώρησής τους.

«Οι πετρελαϊκές εταιρείες μας θα πάνε επιτόπου...»

Αποκαλυπτικά για τις στοχεύσεις και το περιεχόμενο της ιμπεριαλιστικής επέμβασης των ΗΠΑ ήταν τα όσα είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντ. Τραμπ, σε συνέντευξη Τύπου λίγες ώρες μετά τα πλήγματα, ανακοινώνοντας πως θα «παραμείνουμε» στη Βενεζουέλα για «όσο χρειαστεί» και «θα διοικήσουμε τη χώρα για κάποιο χρονικό διάστημα, μέχρι να μπορέσουμε να έχουμε μια ασφαλή, σωστή και συνετή μετάβαση». Ξεκαθάρισε μεταξύ άλλων ότι «οι πολύ μεγάλες αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες μας, οι πιο σημαντικές στον κόσμο, θα πάνε επιτόπου, θα δαπανήσουν δισεκατομμύρια δολάρια, θα επισκευάσουν τις υποδομές που έχουν σοβαρές ζημιές (...) και θα αρχίσουν να δημιουργούν έσοδα για τη χώρα».

Λέγοντας ότι παρακολούθησε «ζωντανά» την επιχείρηση «Absolute Resolve», ο Τραμπ είπε πως ο Πρόεδρος της Βενεζουέλας και η σύζυγός του θα «δικαστούν» στη Νέα Υόρκη με κατηγορίες «για εμπόριο ναρκωτικών και όπλων».

Σημειώνεται ότι μετά τη «σύλληψή» του, ο Μαδούρο οδηγήθηκε μέσω του πλοίου αμφίβιων επιχειρήσεων Iwo Jima στην αμερικανική βάση στο Γκουαντάναμο.

Από εκεί μεταφέρθηκε στα γραφεία της Υπηρεσίας Δίωξης Ναρκωτικών των ΗΠΑ (DEA) στη Νέα Υόρκη και έπειτα στο κέντρο κράτησης Metropolitan Detention Center του Μπρούκλιν, ώστε να δικαστεί για «συνωμοσία ναρκο-τρομοκρατίας, συνωμοσία εισαγωγής κοκαΐνης, κατοχή πολυβόλων και καταστροφικών μηχανισμών, καθώς και συνωμοσία για την κατοχή πολυβόλων και καταστροφικών μηχανισμών εις βάρος των Ηνωμένων Πολιτειών».

Απειλές και για «δεύτερο κύμα επίθεσης»

Εξαπολύοντας νέες απειλές, ο Τραμπ είπε ότι «όλοι οι πολιτικοί και στρατιωτικοί παράγοντες στη Βενεζουέλα θα πρέπει να κατανοήσουν πως ό,τι συνέβη στον Μαδούρο μπορεί να συμβεί και στους ίδιους», προσθέτοντας χαρακτηριστικά ότι οι ΗΠΑ δεν θέλουν να αφήσουν «κάποιον άλλον να αναλάβει και να βρεθούμε ξανά στην ίδια κατάσταση που είχαμε για μεγάλο χρονικό διάστημα στο παρελθόν. Ετσι, θα διοικήσουμε εμείς τη χώρα».

Πρόσθεσε δε ότι «δεν φοβόμαστε να βάλουμε στρατό» στο έδαφος της Βενεζουέλας και «δεν θα μας κοστίσει το παραμικρό το να διοικούμε τη Βενεζουέλα, καθώς έχει πηγές εσόδων για εμάς που θα καλύπτουν και με το παραπάνω αυτό το κόστος».

Υπογράμμισε επίσης ότι αμερικανικές εταιρείες θα εμπλακούν άμεσα στην αξιοποίηση του βενεζουελάνικου πετρελαίου, αφού στη «διοίκηση» της χώρας θα εμπλακεί μία «ειδική ομάδα» και το πετρέλαιο θα ξεκινήσει να ρέει προς τη «σωστή πλευρά»...

Σχολιάζοντας δε ειδικά την αντιπρόεδρο της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, που χτες - μετά την απαγωγή του Μαδούρο από τις ΗΠΑ - ανέλαβε χρέη Προέδρου, ο Τραμπ απείλησε χθες με νέες δηλώσεις του ότι «αν δεν κάνει αυτό που είναι σωστό, θα πληρώσει ένα πολύ μεγάλο τίμημα, πιθανώς μεγαλύτερο από τον Μαδούρο».

Ενώ σε άλλη του συνέντευξη δήλωσε «προετοιμασμένος» και για «δεύτερο κύμα που (θα) είναι πολύ μεγαλύτερο από το πρώτο».

Προσωρινή Πρόεδρος η Ροντρίγκες

Μετά τη «σύλληψη» Μαδούρο η μέχρι πρότινος αντιπρόεδρος της κυβέρνησής του και υπουργός Πετρελαίου, Ντέλσι Ροντρίγκεζ, ανέλαβε προσωρινά καθήκοντα Προέδρου της χώρας, δηλώνοντας σε συνεδρίαση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας ότι ο Ν. Μαδούρο είναι ο «μόνος Πρόεδρος της Βενεζουέλας» και ζητώντας την άμεση απελευθέρωσή του.

Η Ροντρίγκες δήλωσε ότι «δεν θα γίνουμε αποικία καμιάς αυτοκρατορίας» και πρόσθεσε ότι «εδώ έχουμε μια κυβέρνηση με σαφήνεια, και επαναλαμβάνω, επαναλαμβάνω ξανά... είμαστε πρόθυμοι να έχουμε σχέσεις σεβασμού» με τις ΗΠΑ, «είναι το μόνο πράγμα που θα δεχτούμε για ένα είδος σχέσης μετά την επίθεση».

Την απελευθέρωση του Μαδούρο ζήτησε και ο υπουργός Αμυνας της χώρας Βλ. Παδρίνο, που ανακοίνωσε ότι η χώρα κηρύχτηκε σε κατάσταση «έκτακτης ανάγκης» και είπε ότι οι Ενοπλες Δυνάμεις μένουν πιστές στον «Πρόεδρο Μαδούρο».

Μετά από αίτημα της Βενεζουέλας, που στήριξαν και Κίνα - Ρωσία, σήμερα αναμένεται να συνεδριάσει το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Παρέμβαση στο μεταξύ έκανε και ο συνασπισμός της «φιλοαμερικανικής» αντιπολίτευσης, Δημοκρατική Ενωτική Πλατφόρμα (PUD), που στις τελευταίες προεδρικές εκλογές τον Ιούλη του 2024 είχε υποστηρίξει ότι κέρδισε, ζητώντας ο Εντμούντο Γκονζάλες Ουρούτια (υποψήφιος πρόεδρος το 2024) να ηγηθεί της «μετάβασης» στη Βενεζουέλα.

Ας καταγραφεί πάντως ότι, αναφερόμενος στο στέλεχος της βενεζουελάνικης αντιπολίτευσης Μαρία Κορίνα Ματσάδο (που αφού βραβεύτηκε φέτος με το Νόμπελ Ειρήνης το αφιέρωσε στον Τραμπ), ο Ντ. Τραμπ υποστήριξε ότι «θα ήταν πολύ δύσκολο για εκείνη να είναι ηγέτης (της Βενεζουέλας)» καθώς «δεν έχει την υποστήριξη ή τον σεβασμό στη χώρα, είναι μια ωραία γυναίκα αλλά δεν έχει τον σεβασμό».