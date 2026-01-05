ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑΣ

Εξω η ιμπεριαλιστική μπότα από τη Βενεζουέλα και τη Λατινική Αμερική!

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε τις πρώτες ώρες μετά τη στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα τα ξημερώματα του Σαββάτου, το ΠΓ της ΚΕ του ΚΚ Βενεζουέλας τονίζει τα εξής:

«Το Πολιτικό Γραφείο της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Βενεζουέλας (εκλεγμένο από το 16ο Εθνικό Συνέδριο, Νοέμβριος 2022) καταγγέλλει ενώπιον της χώρας και της διεθνούς κοινότητας ότι από τις πρώτες πρωινές ώρες της 3ης Ιανουαρίου η πόλη του Καράκας και άλλες περιοχές στο κέντρο της χώρας έχουν υποστεί βομβαρδισμούς από τις στρατιωτικές δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες μέχρι στιγμής, οι επιθέσεις είχαν ως στόχο αεροδρόμια και άλλα στρατηγικά σημεία, αποτελώντας σοβαρή παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας και πράξη άμεσης στρατιωτικής επιθετικότητας κατά του λαού της Βενεζουέλας. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη αναφορά που να προσδιορίζει την έκταση των υλικών ζημιών ή τον αριθμό των θυμάτων που προκάλεσαν αυτές οι εγκληματικές βομβαρδιστικές επιθέσεις.

Το ΚΚ Βενεζουέλας καταδικάζει αποφασιστικά την ιμπεριαλιστική επίθεση, η οποία επιβεβαιώνει την πολεμική κλιμάκωση από πλευράς της αμερικανικής κυβέρνησης και την απόλυτη περιφρόνησή της για το διεθνές δίκαιο, την αυτοδιάθεση των λαών και την ειρήνη στη Λατινική Αμερική και στην Καραϊβική.

Μπροστά σε αυτήν την κατάσταση, το ΚΚ Βενεζουέλας καλεί το διεθνές κομμουνιστικό και εργατικό κίνημα, τις λαϊκές, δημοκρατικές και αντιιμπεριαλιστικές δυνάμεις του κόσμου, να κινητοποιηθούν αμέσως για να απορρίψουν αυτήν τη νέα και επικίνδυνη στρατιωτική επίθεση και να εκφράσουν την ενεργό αλληλεγγύη τους προς τον λαό της Βενεζουέλας.

