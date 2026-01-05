Δευτέρα 5 Γενάρη 2026
ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ - ΗΠΑ
Νέες κινητοποιήσεις και εξορμήσεις σήμερα Δευτέρα

Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις των Οργανώσεων του ΚΚΕ και της ΚΝΕ σε όλη τη χώρα, εκφράζοντας μαζικά και μαχητικά τη συμπαράστασή τους στον λαό της Βενεζουέλας, ενάντια στη στρατιωτική επίθεση που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ.

Σήμερα Δευτέρα

  • Στα Γιάννενα στις 6.30 μ.μ. στον Πλάτανο στην Αβέρωφ.
  • Στην Καρδίτσα στις 5.30 μ.μ. στην Alpha Bank.
  • Στην Κέρκυρα στις 6 μ.μ. στην Ανουντσιάτα.
  • Στη Λευκάδα στις 6.30 μ.μ. στην πλατεία Αγίου Μηνά.
  • Στην Πρέβεζα στις 6 μ.μ. στη Θεοφάνειο.
  • Στα Χανιά στις 7 μ.μ. στην πλατεία Δημοτικής Αγοράς.
  • Στη Λάρισα στις 6 μ.μ. στο αρχαίο θέατρο.
  • Στη Χαλκίδα, εξορμήσεις σε χώρους δουλειάς
  • Στη Λιβαδειά, στις 12 μ. στις πηγές της Κρύας.
    

ΚΟΣΜΟΣ
Διαβάστε σήμερα...
Αμέριστη αλληλεγγύη στον λαό της Βενεζουέλας, που μπορεί να καθορίσει τις εξελίξεις προς όφελός του
Μπουρλότο στη Λατινική Αμερική για «να μην αμφισβητηθεί η αμερικανική κυριαρχία»
 «Ξέπλυμα» της επίθεσης από ΕΕ και Βρετανία, που ζητούν ...«ειρηνική μετάβαση»
Προμελετημένο έγκλημα που σχεδιάζεται να έχει συνέχεια
Κρίκος στην αλυσίδα των ανταγωνισμών για την πρωτοκαθεδρία στο παγκόσμιο ιμπεριαλιστικό σύστημα
Στο πλευρό του βενεζουελάνικου λαού, ενάντια στην αμερικανική επέμβαση
Αμεση απάντηση στη βρώμικη ιμπεριαλιστική επίθεση - Ο λαός της Βενεζουέλας θα νικήσει!
Κυνική και ελεεινή στήριξη της ιμπεριαλιστικής επέμβασης
Για «ήπιο πόλεμο» από εχθρικές δυνάμεις κάνει λόγο ο Χαμενεΐ
 Αμεση παρέμβαση - καταγγελία για τη συνενοχή της ΕΕ στην ιμπεριαλιστική επέμβαση
 «Μοιρολογίστρες» του «διεθνούς δικαίου», ξεπλυματίες της στρατηγικής της εμπλοκής και της ΕΕ
 Αμερικανο-βρετανικές επιδρομές βόρεια της Παλμύρας
 Ανέκτησαν τον έλεγχο σε Χαντραμούτ και Μάχρα οι κυβερνητικές δυνάμεις
 Εξω η ιμπεριαλιστική μπότα από τη Βενεζουέλα και τη Λατινική Αμερική!
 Αιματοβαμμένη ιστορία επεμβάσεων εναντίον λαών
Αμερικανικές απειλές κατά της Κούβας και άλλων χωρών
Μετά τη Βενεζουέλα ...σειρά έχει η Γροιλανδία;
Μαζική διαδήλωση στην Αβάνα
Κινητοποιήσεις αλληλεγγύης στον λαό της Βενεζουέλας
 Μνημείο υποκρισίας, αθλιότητας και τελικά συνενοχής η στάση της κυβέρνησης
 Εμπρησμός σε σταθμό κατανομής ρεύματος στο Βερολίνο
 Συνεχίζονται τα παζάρια
