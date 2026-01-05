Νέες κινητοποιήσεις και εξορμήσεις σήμερα Δευτέρα

Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις των Οργανώσεων του ΚΚΕ και της ΚΝΕ σε όλη τη χώρα, εκφράζοντας μαζικά και μαχητικά τη συμπαράστασή τους στον λαό της Βενεζουέλας, ενάντια στη στρατιωτική επίθεση που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ.

Σήμερα Δευτέρα