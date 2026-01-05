Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις των Οργανώσεων του ΚΚΕ και της ΚΝΕ σε όλη τη χώρα, εκφράζοντας μαζικά και μαχητικά τη συμπαράστασή τους στον λαό της Βενεζουέλας, ενάντια στη στρατιωτική επίθεση που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ.
Σήμερα Δευτέρα
- Στα Γιάννενα στις 6.30 μ.μ. στον Πλάτανο στην Αβέρωφ.
- Στην Καρδίτσα στις 5.30 μ.μ. στην Alpha Bank.
- Στην Κέρκυρα στις 6 μ.μ. στην Ανουντσιάτα.
- Στη Λευκάδα στις 6.30 μ.μ. στην πλατεία Αγίου Μηνά.
- Στην Πρέβεζα στις 6 μ.μ. στη Θεοφάνειο.
- Στα Χανιά στις 7 μ.μ. στην πλατεία Δημοτικής Αγοράς.
- Στη Λάρισα στις 6 μ.μ. στο αρχαίο θέατρο.
- Στη Χαλκίδα, εξορμήσεις σε χώρους δουλειάς
- Στη Λιβαδειά, στις 12 μ. στις πηγές της Κρύας.