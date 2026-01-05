ΔΙΕΘΝΗΣ ΛΑΪΚΗ ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΗΣ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΣΗΣ

Κινητοποιήσεις αλληλεγγύης στον λαό της Βενεζουέλας

και έκφρασηςδιοργανώθηκαν το Σαββατοκύριακο και προγραμματίζονται για τις επόμενες μέρες σε πολλές χώρες, σε αμερικάνικες πρεσβείες, προξενεία και πλατείες.

Οι Οργανώσεις του ΚΚΕ και της ΚΝΕ στην Ευρώπη πρωτοστάτησαν στις διαδηλώσεις σε μια σειρά ευρωπαϊκές χώρες.

Στη Γερμανία, χιλιάδες εργαζομένων και νεολαίας, ανάμεσά τους μετανάστες και μετανάστριες από την Ελλάδα, έδωσαν άμεσο μαχητικό «παρών» στις συγκεντρώσεις αλληλεγγύης στον λαό της Βενεζουέλας.

Στις συγκεντρώσεις του Σαββάτου, που έγιναν σε Βερολίνο, Εσσεν, Φρανκφούρτη και Νυρεμβέργη, διαβάστηκε και μοιράστηκε στα Γερμανικά από μέλη και φίλους του ΚΚΕ και της ΚΝΕ η ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ, καλώντας τον γερμανικό λαό να καταδικάσει μαζικά τη νέα ιμπεριαλιστική επέμβαση των ΗΠΑ ενάντια στη Βενεζουέλα και να εκφράσει την αμέριστη αλληλεγγύη του στον λαό της.

Το ίδιο έγινε και την Κυριακή στο Αμβούργο, μπροστά από το αμερικάνικο προξενείο, στο Μόναχο στην Odeonsplatz, στο Ντίσελντορφ στην Oberbilker Markt, στο Μπίλεφελντ, μπροστά από τον Κεντρικό Σιδηροδρομικό Σταθμό και στη Στουτγκάρδη.

Επίσης στη Δανία έγινε διαμαρτυρία την Κυριακή με τη συμμετοχή και της ΚΟ Δανίας του ΚΚΕ.

Στηνοι Οργανώσεις του ΚΚΕ και της ΚΝΕ συμμετείχαν επίσης την Κυριακή σε συγκέντρωση αλληλεγγύης στον λαό της Βενεζουέλας στο Αμστερνταμ.

Στην Ιρλανδία η ΚΟΒ Ιρλανδίας του ΚΚΕ καλεί σε διαμαρτυρία σήμερα Δευτέρα στο Δουβλίνο στις 6 μ.μ., στην πρεσβεία των ΗΠΑ.

Στη Σουηδία, η ΚΟΒ Στοκχόλμης του ΚΚΕ καλεί σε συμμετοχή στην κινητοποίηση που διοργανώνει το ΚΚ Σουηδίας (SKP) έξω από την αμερικάνικη πρεσβεία την Τρίτη 6 Γενάρη, στις 3 μ.μ.

Διαδηλώσεις έγιναν το Σαββατοκύριακο επίσης σε Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία και Βρετανία κ.α.

Οι Οργανώσεις του ΚΚΕ και της ΚΝΕ στη Βρετανία καλούν σε συγκεντρώσεις αλληλεγγύης σήμερα στις 6 μ.μ., στο Λονδίνο Outside Downing Street, στο Μάντσεστερ, στις 6 μ.μ., St Peter's Square, στο Μπρίστολ, στις 5 μ.μ., Cascade Steps, στο Νιούκασλ, στις 5 μ.μ., Grey's Monument, στο Εδιμβούργο, στις 5 μ.μ., Outside the US Consulate, στο Γλασκώβη, στις 5 μ.μ., Buchanan Street Steps.

Στην Κύπρο

Στην Κύπρο επίσης την Κυριακή, με πρωτοβουλία της Κομμουνιστικής Πρωτοβουλίας Κύπρου, όπου συμμετείχε και η ΚΟ Κύπρου του ΚΚΕ, έγινε παράσταση διαμαρτυρίας έξω από την αμερικανική πρεσβεία στη Λευκωσία. Η κινητοποίηση στρεφόταν ενάντια στην ιμπεριαλιστική επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και εξέφραζε έμπρακτα την αλληλεγγύη. Στην εκδήλωση έγινε σύντομη ομιλία από τον Οργανωτικό Γραμματέα της ΚΠΚ, Αντώνη Μηχανικού.

Ο ομιλητής κατήγγειλε ως απαράδεκτη την πρόσφατη στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ, με βομβαρδισμούς στο Καράκας και άλλες περιοχές, που οδήγησαν, όπως ανέφερε, στη σύλληψη και απαγωγή του νόμιμα εκλεγμένου Προέδρου μιας χώρας - μέλους του ΟΗΕ. Μίλησε για ένα ακόμη πραξικόπημα που εντάσσεται στη συνολική επιθετικότητα του αμερικανικού ιμπεριαλισμού και στη διαπάλη με άλλα ιμπεριαλιστικά κέντρα, όπως η Ρωσία και η Κίνα.

Συνδέοντας τις διεθνείς εξελίξεις με την κυπριακή πραγματικότητα, το στέλεχος της ΚΠΚ σημείωσε ότι «παρόμοιες τακτικές έχει βιώσει και ο κυπριακός λαός», θυμίζοντας το πραξικόπημα και την εισβολή του 1974 στην Κύπρο. Τόνισε ότι και «τώρα ο κυπριακός λαός μπαίνει σε νέες περιπέτειες, με τη σύμπλευση της Κύπρου με ιμπεριαλιστικά μπλοκ και επεμβάσεις και στρατιωτικές επιχειρήσεις στην περιοχή της Μεσογείου. Φυσικά, τώρα δεν είναι ούτε "δικτατορίες" ούτε "ναρκωτικά" που φέρνουν σαν προσχήματα, αλλά το "δικαίωμα στην αυτοάμυνα", την "ασφάλεια στην περιοχή", μετατρέποντας ξανά και σε αυτό το μέρος της υφηλίου τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη των κερδών του κεφαλαίου, ελέγχοντας γεωγραφικά πλουτοπαραγωγικές πηγές και εμπορικούς δρόμους».

Στην Τουρκία

Το ΚΚ Τουρκίας πραγματοποίησε την Κυριακή διαδήλωση έξω από την αμερικανική πρεσβεία στην Αγκυρα διατρανώνοντας την αλληλεγγύη του στον λαό της Βενεζουέλας. Ο Αλί Αρικάν, μέλος της ΚΕ του Κόμματος, στη σύντομη ομιλία του τόνισε ότι η επίθεση δεν στοχεύει μόνο τη Βενεζουέλα, αλλά όλους τους εργάτες του κόσμου και τις πλουτοπαραγωγικές πηγές και σημείωσε χαρακτηριστικά αναφορικά με τα προσχήματα που χρησιμοποιήθηκαν και αυτήν τη φορά:

«Λένε ότι ο ηγέτης της Βενεζουέλας ήταν επικεφαλής καρτέλ ναρκωτικών. Αν οι εγκληματίες θέλουν να δουν το καρτέλ των ναρκωτικών, να κοιτάξουν τους εαυτούς τους και αυτή τη δομή που ονομάζεται Λευκός Οίκος. Αν θέλουν να δουν ένα καρτέλ ναρκωτικών, θα κοιτάξουν τους δικούς τους ηγέτες, συμπεριλαμβανομένης της χώρας μας, που έχει πρόβλημα με τα ναρκωτικά. Εχουμε να κάνουμε με μια μεγάλη φασαρία, ένα μεγάλο ψέμα και υποκρισία. Γνωρίζουμε πολύ καλά τα προβλήματά τους. Το πρόβλημά τους είναι ότι στη Λατινική Αμερική, την Καραϊβική, την Κούβα, τη Βενεζουέλα, την Κολομβία, οι εργάτες δεν υποτάσσονται. Ο αμερικανικός ιμπεριαλισμός θα ηττηθεί, οι λαοί θα νικήσουν. Ο λαός της Βενεζουέλας θα νικήσει».

Συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας έγιναν επίσης σε Βραζιλία, Κολομβία, Βολιβία, Μεξικό, Αργεντινή, Ουρουγουάη.

Διαμαρτυρίες σε δεκάδες πόλεις στις ΗΠΑ

Διαδηλώσεις κατά της επέμβασης των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και της απαγωγής του Νικολάς Μαδούρο πραγματοποίησαν το Σάββατο, ανήμερα της εγκληματικής επιχείρησης, χιλιάδες Αμερικανοί σε τουλάχιστον 75 πόλεις.

Στην κεντρική πλατεία Times Square της Νέας Υόρκης πλήθος εργαζομένων συμμετείχε σε διαδήλωση κρατώντας στα χέρια σημαίες της Βενεζουέλας και πανό με σύνθημα: «Οχι στον πόλεμο των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα», «όχι στον πόλεμο για πετρέλαιο» ενώ απέρριπταν την κυβερνητική προπαγάνδα περί «ναρκω-τρομοκρατίας».

Αντίστοιχες διαμαρτυρίες έγιναν στην πρωτεύουσα, Ουάσιγκτον, σε μικρή απόσταση από τον Λευκό Οίκο, επίσης σε Σικάγο, Σαν Φρανσίσκο, Λος Αντζελες, Βοστόνη, Φιλαδέλφεια, Μινεάπολη, Φοίνιξ, Ατλάντα, Σαν Αντόνιο, Σιάτλ και αλλού.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι τελευταίες δημοσκοπήσεις στις ΗΠΑ, που έγιναν λίγο πριν την επέμβαση του Τραμπ στο Καράκας, κατέγραφαν πως το 63% - 70% των Αμερικανών είναι αντίθετο με μία στρατιωτική επιχείρηση στη Βενεζουέλα.