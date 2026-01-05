ΙΡΑΝ

Για «ήπιο πόλεμο» από εχθρικές δυνάμεις κάνει λόγο ο Χαμενεΐ

Στο φόντο των πρόσφατων απειλών του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για νέα στρατιωτική επίθεση στο Ιράν, της σημαντικής υποτίμησης του νομίσματος (ριάλ) και της οικονομικής κρίσης που πλήττει τον ιρανικό λαό, οι αντικυβερνητικές κινητοποιήσεις και διαδηλώσεις έκλεισαν χτες Κυριακή μία βδομάδα.

Απέναντι στα γεγονότα αυτά, ο Ιρανός ανώτατος ηγέτης Αλί Χαμενεΐ αναφέρθηκε στην ανάγκη για «διαρκή επαγρύπνηση και αντίσταση» του ιρανικού λαού απέναντι σε πολεμοκάπηλες εκστρατείες και επιχειρήσεις «ήπιου πολέμου» από εχθρικές δυνάμεις, υπονοώντας τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Ο Χαμενεΐ, συναντώντας συγγενείς ανθρώπων που δολοφονήθηκαν μαζί με τον Ιρανό στρατηγό Κασέμ Σολεϊμανί στις 3/1/2020 στο αεροδρόμιο της Βαγδάτης με εντολή Τραμπ, παραδέχτηκε ότι είναι δικαιολογημένες οι διαμαρτυρίες των Ιρανών πολιτών για την οικονομική κρίση, χωρίς ωστόσο να ανακοινώσει κάποιο ουσιαστικό μέτρο ανακούφισής τους.

«Οι διαμαρτυρίες είναι δικαιολογημένες, αλλά η διαδήλωση είναι κάτι διαφορετικό από εξέγερση. Μιλάμε στους διαδηλωτές, που πρέπει να εκφράζουν τις ανησυχίες τους. Το να μιλάς όμως σε ταραξίες είναι μάταιο», είπε ο Χαμενεΐ.

Νωρίτερα, εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε πως οι Ιρανοί δεν θα επιτρέψουν «καμία μορφή ξένης επέμβασης» στη χώρα τους, θυμίζοντας τις διαδοχικές επεμβάσεις των ΗΠΑ, ήδη από την οργάνωση πραξικοπήματος στο Ιράν, τον Αύγουστο του 1953, μέχρι σήμερα.

Ο Νετανιάχου ...«νοιάζεται» για τον ιρανικό λαό

Το κίνημα διαδηλώσεων στο Ιράν επιχειρούν με κάθε τρόπο να αξιοποιήσουν όχι μόνο οι ΗΠΑ αλλά και το Ισραήλ, με τον πρωθυπουργό Μπ. Νετανιάχου να συναντά τον Τραμπ στις 29 Δεκέμβρη στη Φλόριντα, συζητώντας μεταξύ άλλων τον επόμενο γύρο επιθέσεων κατά της Τεχεράνης, αυτήν τη φορά με αφορμή το ιρανικό πυραυλικό πρόγραμμα (πέρα από το πυρηνικό, που υποτίθεται ότι κατέστρεψαν πέρυσι τον Ιούνη).

Στο κυριακάτικο υπουργικό συμβούλιο ο Νετανιάχου δήλωσε πως το Ισραήλ τάχα «είναι αλληλέγγυο στον αγώνα του ιρανικού λαού, στις προσδοκίες του για ελευθερία και δικαιοσύνη».

«Είναι πολύ πιθανό να βρισκόμαστε σε ένα σημείο όπου ο ιρανικός λαός παίρνει τη μοίρα του στα χέρια του», τόνισε, προσθέτοντας πως στην τελευταία συνάντηση που είχε με τον Τραμπ επιβεβαίωσαν την «κοινή θέση» ότι πρέπει να μηδενιστεί ο εμπλουτισμός ουρανίου στο Ιράν και να απομακρυνθούν 400 κιλά εμπλουτισμένου ουρανίου από τη χώρα, υπό την «αυστηρή, πραγματική εποπτεία» των σχετικών εγκαταστάσεων.

Τουλάχιστον 16 νεκροί σε μια βδομάδα

Οι συγκρούσεις διαδηλωτών, δυνάμεων ασφαλείας και προβοκατόρων συνεχίστηκαν χωρίς σταματημό, με τον αριθμό των νεκρών να ανέρχεται σε τουλάχιστον 16 (σύμφωνα με πληροφορίες του σαουδαραβικού δικτύου «Al Arabiya», και τουλάχιστον 17 σύμφωνα με στοιχεία της κουρδικής οργάνωσης δικαιωμάτων «Hengaw»). Μεταξύ των θυμάτων δεν είναι μόνο διαδηλωτές, αλλά και αστυνομικοί και μέλη της παραστρατιωτικής οργάνωσης Basij. Οι συλληφθέντες ανέρχονται σε εκατοντάδες (τουλάχιστον 582, σύμφωνα με στοιχεία του ιρανικού δικτύου ακτιβιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων HRANA).

Τα τελευταία 24ωρα, πάντως, οι βίαιες συγκρούσεις δεν σημειώνονται στην Τεχεράνη (όπου άρχισαν οι διαδηλώσεις, με αφορμή την απεργία εμπόρων) αλλά σε δυτικό και νότιο Ιράν, συμπεριλαμβανομένης της επαρχίας Μπαλουχιστάν.

Ο επικεφαλής των αστυνομικών δυνάμεων στο Ιράν, Ρεζά Ραντάν, δήλωσε σε ιρανικά κρατικά Μέσα Ενημέρωσης ότι μεταξύ των συλληφθέντων είναι τουλάχιστον 40 άτομα που πιάστηκαν στην Τεχεράνη επειδή έκαναν «ψευδείς αναρτήσεις» σε Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, με σκοπό «να ενοχλήσουν την κοινή γνώμη».