ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ - ΗΠΑ
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
Μνημείο υποκρισίας, αθλιότητας και τελικά συνενοχής η στάση της κυβέρνησης

Σε ανακοίνωσή του για τη στάση της κυβέρνησης και του υπουργείου Εξωτερικών σχετικά με την επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, το Γραφείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ τονίζει:

«Η στάση της κυβέρνησης της ΝΔ και του υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας σχετικά με την ιμπεριαλιστική επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα είναι ένα μνημείο υποκρισίας, αθλιότητας και τελικά συνενοχής. Αυτοί που υποτίθεται ότι κόπτονται για το "διεθνές δίκαιο" δεν έχουν βγάλει άχνα για την ιμπεριαλιστική επίθεση των ΗΠΑ σε ένα ανεξάρτητο κράτος, τη σύλληψη του νόμιμου Προέδρου της χώρας και την αδιανόητη εξαγγελία για την επιβολή αμερικανικής διοίκησης στη Βενεζουέλα. Η μη απερίφραστη καταδίκη συνιστά ανοχή και τελικά υποστήριξη του εγκλήματος στη Βενεζουέλα, ειδικά από μια χώρα όπως η Ελλάδα, που αποτελεί μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Φυσικά, δεν περιμέναμε αυτήν την εξέλιξη για να βγάλουμε το συμπέρασμα ότι η κυβέρνηση της ΝΔ είναι σταθερά στην "πλευρά" των αμερικανοΝΑΤΟικών σχεδιασμών και απέναντι από το δίκιο των λαών».

Κυνική, ελεεινή και ντροπιαστική για τον ελληνικό λαό η δήλωση του πρωθυπουργού

Ενώ, σε ανακοίνωσή του για τη δήλωση του Κυρ. Μητσοτάκη σχετικά με την επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, το Γραφείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ σημείωνε: «Η δήλωση Μητσοτάκη για την ιμπεριαλιστική επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα είναι μια κυνική, ελεεινή και ντροπιαστική για τον ελληνικό λαό παρέμβαση, που ξεπερνάει ακόμη και τις δηλώσεις του Τραμπ.

Σε ρόλο τοποτηρητή του αμερικανικού ιμπεριαλισμού για τα συμφέροντα της αστικής τάξης, υιοθετεί πλήρως όλα τα προσχήματα των ΗΠΑ για την ανατροπή της κυβέρνησης Μαδούρο, αρνείται το δικαίωμα του λαού της Βενεζουέλας να καθορίζει ο ίδιος τις πολιτικές εξελίξεις στη χώρα του και φτάνει στο σημείο να κλείνει συνειδητά τα μάτια στην παραβίαση και αυτού ακόμη του κουρελιασμένου "διεθνούς δικαίου", στο οποίο κατά τα άλλα ορκίζεται.

Πρόκειται για μια δήλωση που νομιμοποιεί τις στρατιωτικές επιθέσεις και ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις, όπως αυτή που βιώνει εδώ και χρόνια ο κυπριακός λαός με την τουρκική εισβολή και κατοχή.

Σύμφωνα με τη λογική Μητσοτάκη, που διαπερνά και τις επίσημες παρεμβάσεις της ΕΕ και χωρών - μελών της, μια ιμπεριαλιστική δύναμη μπορεί να οργανώνει πραξικοπήματα και ανατροπές κυβερνήσεων ανάλογα με τα συμφέροντά της. Κι όλα αυτά την ώρα που ο Τραμπ προαναγγέλλει αντίστοιχες επεμβάσεις και σε άλλες χώρες της Λατινικής Αμερικής.

Ντροπή και αίσχος. Ο ελληνικός λαός με την αλληλεγγύη και τη δράση του να καταδικάσει την επικίνδυνη αυτή στάση της κυβέρνησης.

Οι λαοί έχουν τη δύναμη να επιβάλουν το δίκιο τους. Ο λαός της Βενεζουέλας θα νικήσει».

    

