ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Εμπρησμός σε σταθμό κατανομής ρεύματος στο Βερολίνο

Πάνω από 35.000 νοικοκυριά στο νοτιοδυτικό Βερολίνο παρέμεναν χωρίς ρεύμα χθες, με την αστυνομία να αποδίδει τη διακοπή ηλεκτροδότησης σε εμπρησμό σε σταθμό κατανομής το Σάββατο.

Την ευθύνη ανέλαβε χθες με επιστολή της στην αστυνομία η «ακροαριστερή οργάνωση» «Vulkan», μετέδωσε η ραδιοτηλεόραση Βερολίνου - Βρανδεμβούργου, rbb. Στην τελευταία έκθεση της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας για την Προστασία του Συντάγματος η δράση της συγκεκριμένης οργάνωσης περιγράφεται ως «συχνά έχουσα αισθητό αντίκτυπο στον πληθυσμό».

Τον περασμένο Μάη η οργάνωση είχε αναλάβει την ευθύνη για ανάλογη ενέργεια σε σταθμό μετασχηματισμού ραδιοφωνικής γραμμής σε πολυτελές προάστιο του Βερολίνου, υποστηρίζοντας ότι «αυτές οι συνοικίες με τις ακριβές κατοικίες πρέπει να απαλλοτριωθούν».