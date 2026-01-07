ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΡΑΜΠ

Συνεχείς απειλές σε κράτη της Λατινικής Αμερικής

Οι συνεχιζόμενες απειλές της αμερικανικής κυβέρνησης εναντίον της Κούβας και του λαού της, οι «προειδοποιήσεις» ενάντια σε κράτη όπως η Κολομβία και το Μεξικό, επειδή δεν «ευθυγραμμίζονται» πλήρως με τα συμφέροντα των ΗΠΑ στον διεθνή ιμπεριαλιστικό ανταγωνισμό, και τα καλέσματα του Αμερικανού Προέδρου για επιτάχυνση της παραγωγής όπλων από τις πολεμικές βιομηχανίες έρχονται να επιβεβαιώσουν ότι η επίθεση στη Βενεζουέλα και οι εξελίξεις στη Λατινική Αμερική αποτελούν στην πραγματικότητα μέρος των κλιμακούμενων προετοιμασιών για ευρύτερη στρατιωτική αναμέτρηση.

Χτες ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντ. Τραμπ, μεταξύ άλλων επισημάνσεων, έσπευσε να υποστηρίξει ότι με τη στρατιωτική επιχείρηση στη Βενεζουέλα «οι ΗΠΑ απέδειξαν για άλλη μια φορά ότι έχουμε τον πιο τρομακτικό στρατό στον πλανήτη Γη», προσθέτοντας: «Το λέω εδώ και πολύ καιρό, κανείς δεν μπορεί να μας κερδίσει».

Κατέληξε δε χαρακτηριστικά με «παρότρυνση» στις πολεμικές βιομηχανίες να αρχίσουν να κατασκευάζουν όπλα «πιο γρήγορα».

Αναφερόμενος ξανά στην Κολομβία και στον Πρόεδρό της, Γκ. Πέτρο, ο Τραμπ είπε ότι «διοικείται από έναν άρρωστο άνθρωπο, που του αρέσει να φτιάχνει κοκαΐνη και να την πουλάει στις Ηνωμένες Πολιτείες, και δεν πρόκειται να το κάνει αυτό για πολύ καιρό», καλώντας τον Κολομβιανό Πρόεδρο «να προσέχει τα δικά του οπίσθια».

Η ΥΠΕΞ της Κολομβίας, Γιολάντα Βιγιαβισένσιο Μάπι, επέκρινε τις δηλώσεις Τραμπ ως «απαράδεκτη παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις της χώρας μας, σε ανοιχτή αντίθεση με τις αρχές του διεθνούς δικαίου». Ο ίδιος ο Πέτρο δήλωσε τη Δευτέρα πως «είχα ορκιστεί να μην ξαναπιάσω όπλο στα χέρια μου μετά τη συμφωνία ειρήνης του 1989, αλλά για την πατρίδα θα ξανάπαιρνα τα όπλα», ισχυριζόμενος μάλιστα ότι «κάθε στρατιώτης της Κολομβίας έχει στο εξής μια διαταγή: Κάθε διοικητής που προτιμάει τη σημαία των Ηνωμένων Πολιτειών από εκείνη της Κολομβίας θα πρέπει αμέσως να αποσυρθεί».

Να σημειωθεί πάντως ότι οι υπουργοί Εσωτερικών και Δικαιοσύνης της Κολομβίας, Αρμάντο Μπενεντέτι και Αντρές Ιντάραγκα αντίστοιχα, σε δηλώσεις τους διαβεβαίωσαν ότι η χώρα τους θα εξακολουθήσει να συνεργάζεται με τις ΗΠΑ για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών, χρησιμοποιώντας πληροφορίες και τεχνολογία που παρέχει η Ουάσιγκτον.

Στο μεταξύ, επανερχόμενος στο Μεξικό ο Τραμπ επέμεινε ότι «πρέπει να συνέλθει, επειδή τα ναρκωτικά ξεχύνονται στο Μεξικό και θα πρέπει να κάνουμε κάτι».

«Θέλουμε να βοηθήσουμε» και στην Κούβα

Για τη δε Κούβα ο Αμερικανός Πρόεδρος επανήλθε σε διάφορες «προειδοποιήσεις», όπως ότι «απλώς θα καταρρεύσει. Δεν νομίζω ότι χρειαζόμαστε κάποια δράση (...) η Κούβα θα πέσει με τη θέλησή της. Η Κούβα τα πάει πολύ άσχημα», ενώ την ίδια ώρα οι ΗΠΑ σκληραίνουν τον υπερεξηντάχρονο βάρβαρο αποκλεισμό με σκοπό τον στραγγαλισμό της Κούβας και του λαού της.

Προηγουμένως ο Τραμπ είχε πει ότι «είναι ακόμα ένα μέρος που θέλουμε να βοηθήσουμε τους πολίτες του»...

Ο δε Αμερικανός ΥΠΕΞ Μ. Ρούμπιο μιλώντας στο NBC είπε ότι στην Κούβα «έχουν πολλά προβλήματα, ναι», ενώ ερωτηθείς για τα σχέδια των ΗΠΑ απάντησε: «Δεν πρόκειται να σας μιλήσω για το ποια είναι τα μελλοντικά μας βήματα και οι πολιτικές μας αυτήν τη στιγμή, από αυτήν την άποψη, αλλά δεν νομίζω ότι είναι μυστικό ότι δεν είμαστε μεγάλοι θαυμαστές του κουβανικού καθεστώτος». Προηγουμένως είχε αναφέρει πως «αν ήμουν μέλος της κυβέρνησης της Αβάνας, θα ανησυχούσα».