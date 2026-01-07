ΒΟΡΕΙΑ ΕΥΡΩΠΗ - ΒΑΛΚΑΝΙΑ

Κακοκαιρία και έντονες χιονοπτώσεις με νεκρούς

Εντονα φαινόμενα σαρώνουν από τη Δευτέρα μεγάλο μέρος της Ευρώπης, με πυκνές χιονοπτώσεις, παγετό και ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες.

Η σφοδρή χιονόπτωση προκαλεί πολλά προβλήματα στις αερομεταφορές, στα δρομολόγια των τρένων και την οδική κυκλοφορία στη Γαλλία, στην Ολλανδία και τη Βρετανία, ενώ προκλήθηκαν σοβαρά τροχαία δυστυχήματα με θύματα. Στη Γαλλία σκοτώθηκαν τουλάχιστον 5 άνθρωποι.

Στο αεροδρόμιο Σίπχολ του Αμστερνταμ, έναν από τους σημαντικότερους κόμβους της Ευρώπης, ακυρώθηκαν περίπου 700 πτήσεις τη Δευτέρα. Το χιόνι και ο πάγος εξακολουθούσαν χθες να προκαλούν προβλήματα στην κυκλοφορία στην Ολλανδία, με αποτέλεσμα να διακοπούν όλα τα δρομολόγια των τρένων και να ακυρωθούν εκατοντάδες πτήσεις. Η αεροπορική εταιρεία KLM ακύρωσε χθες τουλάχιστον 300 πτήσεις.

Πολλά σχολεία στην Ουτρέχτη παρέμειναν χθες κλειστά.

Η χιονόπτωση στο Ηνωμένο Βασίλειο οδήγησε σε ακυρώσεις πτήσεων και δρομολογίων τρένων, ενώ εκατοντάδες σχολεία έκλεισαν με θερμοκρασίες -10 βαθμούς Κελσίου. Καμία πτήση δεν πραγματοποιήθηκε από το αεροδρόμιο του Αμπερντίν στη Σκωτία, ακυρώθηκαν πτήσεις σε Λίβερπουλ, Μπέλφαστ, Μάντσεστερ.

Τα θερμόμετρα έδειχναν χτες -10,9°C στο Σαπ, στη βορειοανατολική Αγγλία και το χιόνι έφτασε στα 52 εκατοστά στο Τόμιντουλ, στη βόρεια Σκωτία.

Στη Γαλλία, η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας ζήτησε από τους αερομεταφορείς να μειώσουν κατά 15% τις πτήσεις τους στα αεροδρόμια Σαρλ ντε Γκολ και Ορλί του Παρισιού. Στη γαλλική πρωτεύουσα ακυρώθηκαν δεκάδες δρομολόγια λεωφορείων. Το μετρό και ο προαστιακός λειτουργούν κανονικά.

Στη δυτική Γαλλία, όπου το χιόνι έφτασε τα 15 εκατοστά σε ορισμένες περιοχές της Νορμανδίας, νταλίκες δίπλωσαν στον δρόμο, εμποδίζοντας την κυκλοφορία στον αυτοκινητόδρομο Α28 που συνδέει τη Ρουέν με την Αμπβίλ.

Σοβαρά προβλήματα καταγράφηκαν και στα Βαλκάνια, όπου χιονοπτώσεις και έντονες βροχές προκάλεσαν υπερχείλιση ποταμών, κυκλοφοριακές δυσκολίες και διακοπές σε ηλεκτροδότηση και υδροδότηση. Στη Βοσνία, μια γυναίκα έχασε τη ζωή της στο Σαράγεβο, όταν κλαδί δέντρου, βαρύ από το χιόνι, έπεσε πάνω της. Στη Σερβία, αρκετοί δήμοι κήρυξαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Θυελλώδεις άνεμοι και άγρια θάλασσα έπληξαν τις ακτές της Αδριατικής σε Κροατία και Μαυροβούνιο.