ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΚΕ - ΚΝΕ

Κάτω τα χέρια από τον λαό της Βενεζουέλας!

«

Κάτω τα χέρια από τον λαό της Βενεζουέλας» ήταν το μήνυμα που έστειλαν οι Οργανώσεις του ΚΚΕ και της ΚΝΕ στις πόλεις της Θεσσαλίας, οι οποίες πραγματοποίησαν μαχητικές πικετοφορίες και παρεμβάσεις σε κεντρικά σημεία των πόλεων, το απόγευμα της Δευτέρας.

Καταδίκασαν το ιμπεριαλιστικό αιματοκύλισμα με τη στρατιωτική επίθεση που εξαπέλυσαν το ξημέρωμα του Σαββάτου οι ΗΠΑ ενάντια στη Βενεζουέλα και στον λαό της και κάλεσαν τον λαό και τους φορείς του σε κάθε πόλη να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους.

Στη Λάρισα, με αφετηρία το αρχαίο θέατρο της πόλης, πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση και πορεία στους δρόμους της πόλης. Οι Οργανώσεις του ΚΚΕ και της ΚΝΕ βρέθηκαν εκεί κρατώντας πικέτες και πανό με συνθήματα για την αλληλεγγύη των λαών απέναντι στα εγκλήματα των ιμπεριαλιστών.

Μιλώντας στη συγκέντρωση ο Αχιλλέας Σίμος, μέλος του ΓΠ Θεσσαλίας του ΚΚΕ, τόνισε μεταξύ άλλων ότι «δίνουμε μία πρώτη μαχητική απάντηση για να γίνει παντού γνωστό ότι η ιμπεριαλιστική επέμβαση των ΗΠΑ έχει ως πραγματικό στόχο να υφαρπάξει τον ενεργειακό πλούτο της χώρας και να ευθυγραμμίσει την περιοχή με τα οικονομικά και γεωπολιτικά τους συμφέροντα, απέναντι στους ανταγωνιστές τους, Ρωσία και Κίνα, ανατρέποντας την κυβέρνηση Μαδούρο».

Καταγγέλλοντας την ελεεινή στάση της κυβέρνησης τόνισε ότι «καμία νομιμοποίηση δεν έχουν η κυβέρνηση και τα άλλα κόμματα να μπλέκουν τον λαό στα βρώμικα αμερικανοΝΑΤΟικά σχέδια, που ανάβουν νέες εστίες πολέμου και φέρνουν πιο κοντά το ενδεχόμενο μιας γενικευμένης ανάφλεξης».

«Δυναμώνουμε την πάλη μας ώστε να εκφραστεί πιο μαχητικά η αλληλεγγύη στους λαούς που βιώνουν την ιμπεριαλιστική βαρβαρότητα απαιτώντας να κλείσουν οι βάσεις του θανάτου στην πόλη μας. Οι λαοί έχουν την δύναμη να επιβάλλουν το δίκιο τους. Ο λαός της Βενεζουέλας θα νικήσει!», κατέληξε.

Ακολούθησε πορεία στους δρόμους της πόλης, όπου αντήχησαν δυνατά συνθήματα μεταξύ των οποίων «Ούτε γη, ούτε νερό στους φονιάδες των λαών», «Διέξοδο στον πόλεμο θα δώσει ο λαός, ανίκητος δεν είναι ο ιμπεριαλισμός».

Αντίστοιχα στα Τρίκαλα, στην πλατεία Ρήγα Φεραίου μοιράστηκε πλατιά η ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ. Οι συγκεντρωμένοι κατήγγειλαν την ελληνική κυβέρνηση, επισημαίνοντας πως αναλαμβάνει τεράστιες ευθύνες, στηρίζοντας την επέμβαση και τα προσχήματα του ευρωατλαντικού ιμπεριαλισμού. Οπως και τα άλλα κόμματα, που κρύβουν τις πραγματικές αιτίες του ιμπεριαλιστικού σχεδιασμού και συμπλέουν με την κυβέρνηση στην υπηρέτηση των συμφερόντων της αστικής τάξης, που προδιαγράφουν την ακόμα μεγαλύτερη εμπλοκή. Με πορεία συνέχισαν στους δρόμους της πόλης βροντοφωνάζοντας: «Αυτή είναι η ειρήνη των ιμπεριαλιστών, οι βόμβες στο Καράκας και η σφαγή λαών».

Μαχητικές κινητοποιήσεις σε Ηπειρο - Κέρκυρα - Λευκάδα

Και από τηνοι Οργανώσεις του ΚΚΕ και της ΚΝΕ με συγκέντρωση και πορεία κατήγγειλαν στον λαό της πόλης την ιμπεριαλιστική επέμβαση στη Βενεζουέλα, αναδεικνύοντας ότι πρόκειται για έναν ακόμη κρίκο στην αλυσίδα των ανταγωνισμών για την πρωτοκαθεδρία στο παγκόσμιο ιμπεριαλιστικό σύστημα. Αυτό το ζήτημα ανέδειξε στην ομιλία του ο, μέλος της ΤΕ Καρδίτσας του ΚΚΕ, καλώντας να δυναμώσει η αλληλεγγύη στον λαό της Βενεζουέλας.

Μαχητικές κινητοποιήσεις πραγματοποιήθηκαν και σε Γιάννενα, Αρτα, Πρέβεζα, Λευκάδα και Κέρκυρα, από τις Κομματικές Οργανώσεις του ΚΚΕ, καταγγέλλοντας την ιμπεριαλιστική επίθεση και εκφράζοντας την αλληλεγγύη τους στον λαό της Βενεζουέλας.

Στα Γιάννενα, εκατοντάδες ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της Κομματικής Οργάνωσης και συγκεντρώθηκαν στον Πλάτανο, στην Αβέρωφ, στέλνοντας μήνυμα καταδίκης της ιμπεριαλιστικής επέμβασης και αλληλεγγύης στον λαό της Βενεζουέλας.

Στη συγκέντρωση μίλησε ο Βασίλης Βάσσης, μέλος της ΤΕ Ιωαννίνων του ΚΚΕ, ο οποίος κατήγγειλε την αιματηρή επίθεση, επισημαίνοντας ότι πίσω από τα προσχήματα περί «ανθρωπιστικής κρίσης» και «δημοκρατίας» κρύβονται τα τεράστια οικονομικά και γεωπολιτικά συμφέροντα των μονοπωλίων.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη στάση της ΕΕ και της ελληνικής κυβέρνησης, που είτε με τη σιωπή είτε με την ανοιχτή στήριξη νομιμοποιούν τις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις, πετώντας στα σκουπίδια ακόμη και το προσχηματικό «διεθνές δίκαιο» που επικαλούνται κατά το δοκούν.

Ο ομιλητής κάλεσε τον λαό να μη δείξει καμία εμπιστοσύνη στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και να δυναμώσει την πάλη του, τονίζοντας ότι μόνο οι ίδιοι οι λαοί μπορούν να καθορίσουν τις εξελίξεις στις χώρες τους, κόντρα σε επεμβάσεις, πραξικοπήματα και πολέμους.

Η συγκέντρωση ολοκληρώθηκε με συλλαλητήριο στο κέντρο της πόλης, με συνθήματα καταδίκης του ιμπεριαλισμού και αλληλεγγύης τόσο στον λαό της Βενεζουέλας όσο και στους λαούς όλου του κόσμου που αντιστέκονται στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς.

Αντίστοιχες αγωνιστικές πρωτοβουλίες αναπτύχθηκαν και στις υπόλοιπες πόλεις της περιοχής.

Στην Αρτα, με κεντρικό σύνθημα «Κάτω τα χέρια από τον λαό της Βενεζουέλας», πραγματοποιήθηκε κινητοποίηση της Κομματικής Οργάνωσης με αφετηρία την πλατεία Κιλκίς.

Στην Πρέβεζα, η συγκέντρωση έγινε έξω από τα «Θεοφάνεια». Η Γραμματέας της Κομματικής Οργάνωσης, Ζήνα Μαλεζά, απηύθυνε κάλεσμα στον πρεβεζιάνικο λαό να δυναμώσει την έμπρακτη αλληλεγγύη του, υπογραμμίζοντας ότι η στάση απέναντι στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους και τις επεμβάσεις αφορά άμεσα και τον ελληνικό λαό.

Στην Κέρκυρα, μαζική συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε στην Ανουντσιάτα. Εκ μέρους της Τομεακής Επιτροπής, ο Σπύρος Κανταρέλης κατήγγειλε τα ιμπεριαλιστικά εγκλήματα σε βάρος του λαού της Βενεζουέλας, επισημαίνοντας ότι εντάσσονται στη γενικότερη όξυνση των ανταγωνισμών για την πρωτοκαθεδρία στο διεθνές ιμπεριαλιστικό σύστημα.

Τέλος στη Λευκάδα, η συγκέντρωση έγινε στον Αγιο Μηνά. Η Γραμματέας της Κομματικής Οργάνωσης, Ευτυχία Καραβασίλη, ανέδειξε τα ευρύτερα ιμπεριαλιστικά σχέδια που εξελίσσονται στη Λατινική Αμερική αλλά και σε όλο τον κόσμο, τονίζοντας ότι η απάντηση βρίσκεται στην οργάνωση και τον κοινό αγώνα των λαών.

Στα Χανιά

Δυναμική και με παλμό η πικετοφορία της ΤΕ Χανίων του ΚΚΕ, όπου μέλη και φίλοι του Κόμματος διατράνωσαν την αλληλεγγύη τους στον λαό της Βενεζουέλας και εξέφρασαν αποφασιστικά την εναντίωσή τους στην ιμπεριαλιστική επέμβαση των ΗΠΑ.

Η πικετοφορία ξεκίνησε από την πλατεία Δημοτικής Αγοράς και κατευθύνθηκε στους δρόμους της Παλιάς Πόλης. «Αυτή είναι η "ειρήνη" των Αμερικανών, οι βόμβες στο Καράκας και η σφαγή λαών!», «Απ' τη Μέση Ανατολή στη Νότια Αμερική, φονιάδες των λαών σάς ξέρει όλη η Γη!», «Φονιάδες των λαών Αμερικάνοι!», «Διέξοδο στον πόλεμο θα δώσει ο λαός, ανίκητος δεν είναι ο ιμπεριαλισμός!», είναι μερικά από τα συνθήματα που κυριάρχησαν.

Ο Γραμματέας της ΤΕ Χανίων του ΚΚΕ, Σπύρος Αγριμάκης, κάλεσε τα μέλη και τους φίλους του Κόμματος και της ΚΝΕ να μπουν αποφασιστικά μπροστά το επόμενο διάστημα σε κάθε σωματείο, φοιτητικό σύλλογο και μαζικό φορέα του λαϊκού κινήματος, ώστε να ενημερωθεί πλατιά ο χανιώτικος λαός για τις επικίνδυνες για τους λαούς εξελίξεις, να καταδικαστεί η παρουσία των ΑμερικανοΝΑΤΟικών στα Χανιά και να δυναμώσει η πάλη για το κλείσιμο των βάσεων στη Σούδα και σε όλη τη χώρα, που αποτελούν ορμητήρια πολέμων και ταυτόχρονα στόχο αντιποίνων από αντίπαλα ιμπεριαλιστικά στρατόπεδα.

Στη Δυτική Μακεδονία

Μαχητικές κινητοποιήσεις και μαζικές εξορμήσεις πραγματοποιήθηκαν και στις πόλεις της Δυτικής Μακεδονίας, καταγγέλλοντας την απαράδεκτη επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα εκφράζοντας την αλληλεγγύη στον λαό της.

Στην Πτολεμαΐδα πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση στην κεντρική πλατεία, όπου από το μικρόφωνο ο Δημήτρης Παπαδόπουλος, Γραμματέας της ΤΕ Ενεργειακού Κέντρου, εξέφρασε την απερίφραστη καταδίκη ενάντια στη βρώμικη επίθεση του ιμπεριαλισμού απέναντι στον λαό της Βενεζουέλας. Πραγματοποιήθηκε πορεία στους δρόμους της πόλης, όπου ακούστηκαν δυνατά τα συνθήματα «Φονιάδες των λαών Αμερικάνοι», «Ούτε γη ούτε νερό στους φονιάδες των λαών» αλλά και «Οι ιμπεριαλιστές τη Γη ξαναμοιράζουν, με των λαών το αίμα τα σύνορα χαράζουν».

Στα Γρεβενά και την Καστοριά πραγματοποιήθηκαν εξορμήσεις σε εμπορικά κέντρα και σε καταστήματα εστίασης, όπου οι Κομματικές Οργανώσεις του ΚΚΕ ενημέρωσαν πλατιά τους εργαζόμενους και τον λαό της πόλης καλώντας να εκφραστεί μαζικά και μαχητικά συμπαράσταση και αλληλεγγύη προς τον λαό της Βενεζουέλας. Συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε και στην Κοζάνη.

Εξορμήσεις σε Στερεά και Εύβοια

Μαζικές εξορμήσεις πραγματοποιήθηκαν σε χώρους δουλειάς, γειτονιές και πλατείες σε Χαλκίδα, Λαμία, Θήβα, Λιβαδειά, Ερέτρια, Στυλίδα και άλλες περιοχές της Στερεάς και Εύβοιας. Στις συζητήσεις με εργαζόμενους και λαϊκό κόσμο κυριαρχούσαν η καταδίκη της νέας επέμβασης των ΗΠΑ και η ανησυχία κλιμάκωσης των πολεμικών συγκρούσεων, αλλά και το κλίμα ευρύτερης αποδοχής των θέσεων και της στάσης του ΚΚΕ απέναντι στον πόλεμο και την όξυνση των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών και εγκλημάτων σε βάρος των λαών.