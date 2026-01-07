ΚΟΥΒΑ

32 στρατιώτες έπεσαν στη μάχη με τους εισβολείς στη Βενεζουέλα

Η κουβανική κυβέρνηση, που από την πρώτη στιγμή καταδίκασε την επιδρομή των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και την απαγωγή του Ν. Μαδούρο, ανακοίνωσε τη Δευτέρα την απώλεια 32 Κουβανών που έπεσαν μαχόμενοι με τις δυνάμεις των ΗΠΑ.

Κηρύσσοντας διήμερο πένθος στη χώρα τη Δευτέρα και την Τρίτη, στην ανακοίνωση σημειώνονταν: «Με βαθιά θλίψη ο λαός μας έμαθε ότι κατά τη διάρκεια της εγκληματικής επίθεσης που διέπραξε η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον της αδελφής Μπολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας, νωρίς το πρωί της 3ης Ιανουαρίου 2026, έχασαν τη ζωή τους σε μάχες 32 Κουβανοί οι οποίοι εκτελούσαν αποστολές εκπροσωπώντας τις Επαναστατικές Ενοπλες Δυνάμεις και το υπουργείο Εσωτερικών, κατόπιν αιτήματος των αντίστοιχων φορέων της Βενεζουέλας.

Οι συμπατριώτες μας εκπλήρωσαν με τιμή το καθήκον τους και έπεσαν μετά από σθεναρή αντίσταση, σε άμεση μάχη ενάντια στους επιτιθέμενους ή ως αποτέλεσμα του βομβαρδισμού των εγκαταστάσεων, και ήξεραν πώς να διατηρήσουν με την ηρωική τους δράση την αλληλεγγύη εκατομμυρίων συμπατριωτών».

Κατά τη διάρκεια της περιόδου πένθους η σημαία της Κούβας κυμάτιζε μεσίστια σε όλη τη χώρα, ενώ οι πολιτικοί και στρατιωτικοί θεσμοί απέτισαν φόρο τιμής στους πεσόντες. Επίσης δόθηκαν στη δημοσιότητα τα ονόματα των πεσόντων, που είναι στρατιώτες, υπαξιωματικοί και αξιωματικοί των Επαναστατικών Ενόπλων Δυνάμεων και μέλη του υπουργείου Εσωτερικών.

Ανακοίνωση με συλλυπητήρια στους οικείους των πεσόντων και ευχαριστίες στην κουβανική κυβέρνηση εξέδωσε η κυβέρνηση της Βενεζουέλας.