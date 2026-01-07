Τετάρτη 7 Γενάρη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 5
ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ - ΗΠΑ
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
Αγγίζουν τα όρια της γελοιότητας οι προσπάθειες «τεκμηρίωσης» της στρατιωτικής επέμβασης των ΗΠΑ

Σε σχόλιό του για τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου το Γραφείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ τονίζει: «Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και άλλα στελέχη της κυβέρνησης αγγίζουν πλέον τα όρια της γελοιότητας, προσπαθώντας να τεκμηριώσουν νομικά τη στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και να καλύψουν την κατάπτυστη δήλωση του πρωθυπουργού, τη στιγμή που μέχρι και ο ίδιος ο Τραμπ έχει εγκαταλείψει τα προσχήματα και ομολογεί ανοιχτά ότι η επιχείρηση απέναντι στη Βενεζουέλα και οι απειλές εναντίων άλλων κρατών γίνονται για τους φυσικούς πόρους, τα πετρέλαια και τον ανταγωνισμό με τη Ρωσία και την Κίνα.

Αυτή η σύγχρονη εκδοχή της πολιτικής του "ζωτικού χώρου" είναι βασικό στοιχείο της πολεμικής προετοιμασίας και αυξάνει τους κινδύνους μιας γενικευμένης ιμπεριαλιστικής σύγκρουσης».

    

ΚΟΣΜΟΣ
