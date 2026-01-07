Πλατιά διακινήθηκε η έκτακτη έκδοση του «Ριζοσπάστη»

Με μαχητικότητα οι Οργανώσεις του ΚΚΕ και της ΚΝΕ διακίνησαν την έκτακτη έκδοση του «Ριζοσπάστη» τη Δευτέρα 5 Γενάρη, με όλες τις εξελίξεις από την ιμπεριαλιστική επέμβαση στη Βενεζουέλα.

Οι Οργανώσεις του Κόμματος στα Πανεπιστήμια της Αθήνας βρέθηκαν σε κεντρικά σημεία της πόλης, Μετρό, πλατείες. Με την εφημερίδα στο χέρι ενημέρωσαν πλατιά για τις εξελίξεις, συζήτησαν με φοιτητές και εργαζόμενους, καταδικάζοντας την ιμπεριαλιστική επέμβαση με τη στρατιωτική επίθεση που εξαπέλυσαν το ξημέρωμα του Σαββάτου οι ΗΠΑ ενάντια στη Βενεζουέλα και στον λαό της. Ο προβληματισμός και το ενδιαφέρον ήταν μεγάλα, κάτι που εκφράστηκε στη διακίνηση δεκάδων φύλλων του «Ριζοσπάστη».

Πλατιά σε χώρους δουλειάς και λαϊκές γειτονιές έφτασε η έκτακτη έκδοση του «Ριζοσπάστη» στο πλαίσιο των εξορμήσεων που πραγματοποίησαν οι Οργανώσεις του ΚΚΕ και της ΚΝΕ σε Ανατ. Στερεά και Εύβοια. Τόσο τη Δευτέρα όσο και χθες Τρίτη διακινήθηκαν δεκάδες φύλλα, αναδεικνύοντας την ανησυχία και το ενδιαφέρον για τις εξελίξεις, αλλά και την αναγνώριση και αποδοχή του «Ριζοσπάστη» ως έγκυρης πηγής ενημέρωσης γι' αυτές από τη σκοπιά των εργαζομένων και του λαού.