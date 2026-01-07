Τετάρτη 7 Γενάρη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 5
ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ - ΗΠΑ
Πλατιά διακινήθηκε η έκτακτη έκδοση του «Ριζοσπάστη»

Αθήνα
Αθήνα
Με μαχητικότητα οι Οργανώσεις του ΚΚΕ και της ΚΝΕ διακίνησαν την έκτακτη έκδοση του «Ριζοσπάστη» τη Δευτέρα 5 Γενάρη, με όλες τις εξελίξεις από την ιμπεριαλιστική επέμβαση στη Βενεζουέλα.

Οι Οργανώσεις του Κόμματος στα Πανεπιστήμια της Αθήνας βρέθηκαν σε κεντρικά σημεία της πόλης, Μετρό, πλατείες. Με την εφημερίδα στο χέρι ενημέρωσαν πλατιά για τις εξελίξεις, συζήτησαν με φοιτητές και εργαζόμενους, καταδικάζοντας την ιμπεριαλιστική επέμβαση με τη στρατιωτική επίθεση που εξαπέλυσαν το ξημέρωμα του Σαββάτου οι ΗΠΑ ενάντια στη Βενεζουέλα και στον λαό της. Ο προβληματισμός και το ενδιαφέρον ήταν μεγάλα, κάτι που εκφράστηκε στη διακίνηση δεκάδων φύλλων του «Ριζοσπάστη».

Πλατιά σε χώρους δουλειάς και λαϊκές γειτονιές έφτασε η έκτακτη έκδοση του «Ριζοσπάστη» στο πλαίσιο των εξορμήσεων που πραγματοποίησαν οι Οργανώσεις του ΚΚΕ και της ΚΝΕ σε Ανατ. Στερεά και Εύβοια. Τόσο τη Δευτέρα όσο και χθες Τρίτη διακινήθηκαν δεκάδες φύλλα, αναδεικνύοντας την ανησυχία και το ενδιαφέρον για τις εξελίξεις, αλλά και την αναγνώριση και αποδοχή του «Ριζοσπάστη» ως έγκυρης πηγής ενημέρωσης γι' αυτές από τη σκοπιά των εργαζομένων και του λαού.


Χαλκίδα
Χαλκίδα
    

Κορυφή σελίδας
ΚΟΣΜΟΣ
Διαβάστε σήμερα...
Κάτω τα χέρια από τον λαό της Βενεζουέλας!
Επιμένει στην κυνική στήριξη της επέμβασης για τα συμφέροντα του κεφαλαίου
Η Κίνα καταγγέλλει τον ρόλο των ΗΠΑ ως «παγκόσμιου δικαστή»
Αποστολή «μηνυμάτων» στρατιωτικού «πλεονεκτήματος» στον διεθνή ιμπεριαλιστικό ανταγωνισμό
Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις αλληλεγγύης στον λαό της Βενεζουέλας
Σε «εγγυήσεις ασφαλείας» - μπαρούτι κατέληξε ο «Συνασπισμός των Προθύμων»
Συντονισμένες απειλές και πιέσεις από ΗΠΑ - Ισραήλ
Στην Κίνα μαζί με μεγαλοστελέχη επιχειρηματικών κολοσσών
 «Θα ασχοληθούμε με τη Γροιλανδία σε περίπου δυο μήνες»
 Νέο μπαράζ ισραηλινών επιδρομών
 Η έλλειψη μέτρων πυρασφάλειας οδήγησε στην καταστροφή
 Συνεχείς επιθέσεις και μαρτύριο της πείνας
 Κακοκαιρία και έντονες χιονοπτώσεις με νεκρούς
 Αγγίζουν τα όρια της γελοιότητας οι προσπάθειες «τεκμηρίωσης» της στρατιωτικής επέμβασης των ΗΠΑ
 Συνεχείς απειλές σε κράτη της Λατινικής Αμερικής
 32 στρατιώτες έπεσαν στη μάχη με τους εισβολείς στη Βενεζουέλα
 Εξω η ιμπεριαλιστική μπότα από τη Βενεζουέλα και τη Λατινική Αμερική!
 «Καταδίωξη» ρωσικού εμπορικού πλοίου με βενεζουελάνικο πετρέλαιο
 Καταδικάζει τον εγκληματικό βομβαρδισμό
 Συγκρούσεις και παζάρια τζιχαντιστών με Κούρδους και Ισραηλινούς
 Στη Σομαλιλάνδη ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ
 Κατέρρευσε ο κυβερνητικός συνασπισμός στο Βρανδεμβούργο
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ