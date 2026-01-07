ΛΙΒΑΝΟΣ - ΙΣΡΑΗΛ

Νέο μπαράζ ισραηλινών επιδρομών

Περιοχές του Νότιου και Ανατολικού Λιβάνου βομβάρδισαν διαδοχικά ισραηλινά αεροσκάφη έχοντας προηγουμένως απαιτήσει την εκκένωση τεσσάρων χωριών (Κφαρ Χάτα, Ανάν, Μανάρα, Αιν αλ Τίνα).

Ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού συνταγματάρχης, Αβιχάι Αντραΐ, είχε προειδοποιήσει τους κατοίκους των τεσσάρων χωριών λέγοντας ότι εάν παρέμειναν εκεί θα έθεταν σε κίνδυνο τη ζωή και την ασφάλειά τους. Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι στις περιοχές αυτές χτυπήθηκαν «υποδομές της Χεζμπολάχ και της Χαμάς» χωρίς να δώσει άλλα στοιχεία.

Την Τρίτη τα ξημερώματα πραγματοποιήθηκε άλλη μία ισραηλινή επιδρομή με drone σε τριώροφο κτίριο στη Σιδώνα προκαλώντας τον τραυματισμό τουλάχιστον ενός ατόμου.

Ο Πρόεδρος του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, σε γραπτή δήλωσή του χτες, καταδίκασε τις νέες ισραηλινές επιθέσεις στη χώρα του, επισημαίνοντας πως θέτουν «σοβαρά ερωτήματα» καθώς συνέβησαν παραμονή της συνάντησης της επιτροπής μηχανισμού ελέγχου της «εκεχειρίας» της 27ης Νοέμβρη 2024, την οποία παραβιάζει έκτοτε συχνά το Ισραήλ.