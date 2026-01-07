Τετάρτη 7 Γενάρη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 23
ΔΙΕΘΝΗ
ΣΟΜΑΛΙΑ
Στη Σομαλιλάνδη ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ

Επίσημη επίσκεψη στην πρωτεύουσα της Σομαλιλάνδης, Χαργκέισα, πραγματοποίησε την Τρίτη 6 Ιανουαρίου ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών, Γκιντόν Σάαρ, περίπου 10 μέρες αφότου η χώρα του αναγνώρισε την (προ περίπου 30 χρόνια) αποσχισθείσα από τη Σομαλία περιοχή.

Ο Σάαρ είναι ο πρώτος ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος που επισκέπτεται τη Σομαλιλάνδη, την οποία δεν αναγνωρίζει καμία άλλη χώρα, και το Ισραήλ σχεδιάζει να χρησιμοποιήσεις για τον βίαιο διωγμό Παλαιστινίων από τη Γάζα.

Σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ, ο Σάαρ είχε κανονίσει μεταξύ άλλων συνάντηση με τον «πρόεδρο» της Σομαλιλάνδης, Αμπντιραχμάν Μοχάμεντ Αμπντουλαχί.

    

Κορυφή σελίδας
ΚΟΣΜΟΣ
Διαβάστε σήμερα...
Κάτω τα χέρια από τον λαό της Βενεζουέλας!
Επιμένει στην κυνική στήριξη της επέμβασης για τα συμφέροντα του κεφαλαίου
Η Κίνα καταγγέλλει τον ρόλο των ΗΠΑ ως «παγκόσμιου δικαστή»
Αποστολή «μηνυμάτων» στρατιωτικού «πλεονεκτήματος» στον διεθνή ιμπεριαλιστικό ανταγωνισμό
Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις αλληλεγγύης στον λαό της Βενεζουέλας
Σε «εγγυήσεις ασφαλείας» - μπαρούτι κατέληξε ο «Συνασπισμός των Προθύμων»
Συντονισμένες απειλές και πιέσεις από ΗΠΑ - Ισραήλ
Στην Κίνα μαζί με μεγαλοστελέχη επιχειρηματικών κολοσσών
 «Θα ασχοληθούμε με τη Γροιλανδία σε περίπου δυο μήνες»
 Νέο μπαράζ ισραηλινών επιδρομών
 Η έλλειψη μέτρων πυρασφάλειας οδήγησε στην καταστροφή
 Συνεχείς επιθέσεις και μαρτύριο της πείνας
 Κακοκαιρία και έντονες χιονοπτώσεις με νεκρούς
Πλατιά διακινήθηκε η έκτακτη έκδοση του «Ριζοσπάστη»
 Αγγίζουν τα όρια της γελοιότητας οι προσπάθειες «τεκμηρίωσης» της στρατιωτικής επέμβασης των ΗΠΑ
 Συνεχείς απειλές σε κράτη της Λατινικής Αμερικής
 32 στρατιώτες έπεσαν στη μάχη με τους εισβολείς στη Βενεζουέλα
 Εξω η ιμπεριαλιστική μπότα από τη Βενεζουέλα και τη Λατινική Αμερική!
 «Καταδίωξη» ρωσικού εμπορικού πλοίου με βενεζουελάνικο πετρέλαιο
 Καταδικάζει τον εγκληματικό βομβαρδισμό
 Συγκρούσεις και παζάρια τζιχαντιστών με Κούρδους και Ισραηλινούς
 Κατέρρευσε ο κυβερνητικός συνασπισμός στο Βρανδεμβούργο
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ