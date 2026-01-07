ΣΟΜΑΛΙΑ

Στη Σομαλιλάνδη ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ

Επίσημη επίσκεψη στην πρωτεύουσα της Σομαλιλάνδης, Χαργκέισα, πραγματοποίησε την Τρίτη 6 Ιανουαρίου ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών, Γκιντόν Σάαρ, περίπου 10 μέρες αφότου η χώρα του αναγνώρισε την (προ περίπου 30 χρόνια) αποσχισθείσα από τη Σομαλία περιοχή.

Ο Σάαρ είναι ο πρώτος ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος που επισκέπτεται τη Σομαλιλάνδη, την οποία δεν αναγνωρίζει καμία άλλη χώρα, και το Ισραήλ σχεδιάζει να χρησιμοποιήσεις για τον βίαιο διωγμό Παλαιστινίων από τη Γάζα.

Σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ, ο Σάαρ είχε κανονίσει μεταξύ άλλων συνάντηση με τον «πρόεδρο» της Σομαλιλάνδης, Αμπντιραχμάν Μοχάμεντ Αμπντουλαχί.